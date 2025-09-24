لشکر غایبان پرسپولیس مقابل ملوان؛ هواداران تعجب نکنند!

سرمربی پرسپولیس در نشست خبری دیدار مقابل ملوان گفت: «اگر اورونوف و کنعانی‌زادگان در ترکیب نبودند هواداران تعجب نکنند چون در تمرین دیروز مصدوم شدند. در خیلی از بازی‌ها بازیکنان اصلی‌مان را نداشتیم.»

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، پرسپولیس در یکی از مهم‌ترین بازی فصل خود فردا در ورزشگاه شهر قدس از ملوان میزبانی می‌کند. دیداری که نتیجه‌اش در ادامه راه برای سرخپوشان پایتخت و وحید هاشمیان تاثیرگذار خواهد بود.

در شرایطی که شعار «حیا کن، رها کن» خیلی زودتر از حد تصور از راه رسید و تعدادی از هواداران پرسپولیس در پایان بازی هفته گذشته برابر چادرملو که به تساوی بدون گل انجامید، روی سکوها علیه بازیکنان و سرمربی موضع گرفتند، سه امتیاز بازی با ملوان اهمیت و ارزش بیشتری هم پیدا کرده است. گرچه حمایت باشگاه از هاشمیان می‌تواند در هفته‌های پیش‌رو موثر باشد و او بتواند سبک بازی و تفکراتش را به بازیکنان دیکته کند، اما در هر حال نتایج چند دیدار آینده از جمله بازی با ملوان بسیار مهم است.

در چنین شرایطی به نظر می‌رسد وحید هاشمیان کار سختی دارد چرا که تمام بازیکنان در دسترس او نیستند. سرمربی پرسپولیس امروز در نشست خبری دیدار مقابل ملوان گفت:«امیدوارم از فردا نتایج خیلی خوبی بگیریم. البته فردا اگر اورونف و کنعانی‌زادگان در ترکیب نبودند هواداران تعجب نکنند چون در تمرین دیروز مصدوم شدند. در خیلی از بازی‌ها بازیکنان اصلی‌مان را نداشتیم.» با توجه به حساسیت بازی مقابل ملوان، نگرانی هواداران پرسپولیس از غیبت این دو ستاره طبیعی به نظر می‌رسد و باید دید تیم پزشکی در نهایت چه تصمیمی درباره شرایط آن‌ها خواهد گرفت.

از سویی چالش هاشمیان جدی‌تر از چیزی است که عنوان شده است. براساس اعلام برخی منابع و طبق آخرین خبرها، هاشمیان علاوه بر محمدحسین کنعانی‌زادگان و اوستون اورونوف، بازیکنانی چون محمد عمری، سرژ اوریه، محمدحسین صادقی و رضا شکاری را هم برای بازی با ملوان در اختیار ندارد.