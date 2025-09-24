En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

لشکر غایبان پرسپولیس مقابل ملوان؛ هواداران تعجب نکنند!

پرسپولیس در حالی فردا به مصاف ملوان می‌رود که وحید هاشمیان با مشکل بزرگی به نام غایبان پرشمار مواجه است. البته سرمربی پرسپولیس امیدوار است تیمش از همین بازی نتایج خوبی بگیرد.
کد خبر: ۱۳۳۰۵۱۰
| |
2 بازدید

لشکر غایبان پرسپولیس مقابل ملوان؛ هواداران تعجب نکنند!

سرمربی پرسپولیس در نشست خبری دیدار مقابل ملوان گفت: «اگر اورونوف و کنعانی‌زادگان در ترکیب نبودند هواداران تعجب نکنند چون در تمرین دیروز مصدوم شدند. در خیلی از بازی‌ها بازیکنان اصلی‌مان را نداشتیم.»

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، پرسپولیس در یکی از مهم‌ترین بازی فصل خود فردا در ورزشگاه شهر قدس از ملوان میزبانی می‌کند. دیداری که نتیجه‌اش در ادامه راه برای سرخپوشان پایتخت و وحید هاشمیان تاثیرگذار خواهد بود.

در شرایطی که شعار «حیا کن، رها کن» خیلی زودتر از حد تصور از راه رسید و تعدادی از هواداران پرسپولیس در پایان بازی هفته گذشته برابر چادرملو که به تساوی بدون گل انجامید، روی سکوها علیه بازیکنان و سرمربی موضع گرفتند، سه امتیاز بازی با ملوان اهمیت و ارزش بیشتری هم پیدا کرده است. گرچه حمایت باشگاه از هاشمیان می‌تواند در هفته‌های پیش‌رو موثر باشد و او بتواند سبک بازی و تفکراتش را به بازیکنان دیکته کند، اما در هر حال نتایج چند دیدار آینده از جمله بازی با ملوان بسیار مهم است.

در چنین شرایطی به نظر می‌رسد وحید هاشمیان کار سختی دارد چرا که تمام بازیکنان در دسترس او نیستند. سرمربی پرسپولیس امروز در نشست خبری دیدار مقابل ملوان گفت:«امیدوارم از فردا نتایج خیلی خوبی بگیریم. البته فردا اگر اورونف و کنعانی‌زادگان در ترکیب نبودند هواداران تعجب نکنند چون در تمرین دیروز مصدوم شدند. در خیلی از بازی‌ها بازیکنان اصلی‌مان را نداشتیم.» با توجه به حساسیت بازی مقابل ملوان، نگرانی هواداران پرسپولیس از غیبت این دو ستاره طبیعی به نظر می‌رسد و باید دید تیم پزشکی در نهایت چه تصمیمی درباره شرایط آن‌ها خواهد گرفت.

از سویی چالش هاشمیان جدی‌تر از چیزی است که عنوان شده است. براساس اعلام برخی منابع و طبق آخرین خبرها، هاشمیان علاوه بر محمدحسین کنعانی‌زادگان و اوستون اورونوف، بازیکنانی چون محمد عمری، سرژ اوریه، محمدحسین صادقی و رضا شکاری را هم برای بازی با ملوان در اختیار ندارد.

اشتراک گذاری
برچسب ها
وحید هاشمیان اوستون اورونوف ملوان پرسپولیس
دبیر و کشتی‌گیران، تاج را به وجد آوردند/ اطمینان قلعه‌نویی از صعود در جام‌جهانی و چند ابهام
نگاهی به پدیده "کلثوم اکبری"؛ چرا زنان قاتل نامرئی‌اند؟
پاسخ محکم و عقلانی ایران به مکانیسم ماشه / شعارهای هزینه‌زا کنار گذاشته می‌شود
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
جمال لوئیس تقریبا به پرسپولیس پیوست!
پرسپولیس 0 - چادرملو اردکان 0
آبروریزی جدید فوتبال ایران در بازی چادرملو و پرسپولیس؛ ورزشگاه تختی عروس تعریفی و آزادی همچنان تعطیل
واکنش مدیر ورزشگاه تختی به ایرادات استادیوم
سیاه‌‌ و سفید شعارها علیه هاشمیان و بازیکنان؛ پرسپولیسی که نه زلزله است و نه محبوب هرچی دل!
عکس: جدول لیگ برتر پس از پایان هفته چهارم
هشدار نماینده مجلس به هیات‌مدیره سرخابی‌ها
تساوی چادرملو و پرسپولیس روی چمن بی کیفیت/ خشک شدن گل در تختی با تیر، نیازمند و ماردن
بطری‌پرانی به هاشمیان توسط هواداران
پرسپولیس و چادرملو با الهام از هنر فرش‌بافی
پوستر زنان و مردان پرسپولیس: تاریخ‌سازی با هم
دیس‌بک عضو هیأت مدیره پرسپولیس به تاجرنیا
برچسب منتخب
# دیدار پزشکیان و ترامپ # خروج از ان پی تی # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
آیا موافق ملاقات ترامپ و پزشکیان هستید؟
الی گشت
مصاحبه طوفانی علیرضا دبیر پس از قهرمانی: اینترنشنال کثافت را نبینید  (۱۶۴ نظر)
فیلم جشن عروسی کامران تفتی و متین ستوده  (۱۴۹ نظر)
پزشکیان با ترامپ‌ دیدار کند استیضاحش می‌کنیم  (۱۲۱ نظر)
آمریکا و اروپا معتقدند ایران یک قدم تا تسلیم شدن فاصله دارد/ مذاکره‌ای در کار نخواهد بود  (۱۱۳ نظر)
صداوسیما: 90 درصد مردم بمب اتم می‌خواهند  (۷۸ نظر)
غضنفری: دیدار پزشکیان با ترامپ خودکشی سیاسی است / ظریف به مکانیسم ماشه افتخار می‌کند!  (۷۷ نظر)
روی آنتن صداوسیما: ایران موشک قاره پیما تست کرد  (۷۲ نظر)
ویدیوی آموزش خیانت توسط خانم وکیل!  (۷۰ نظر)
بنزین سوپر هندی در راه ایران/ قیمت نهایی چقدر تمام می شود؟  (۶۹ نظر)
مذاکره مستقیم با امریکا بهترین راهکار است/ «نماینده ویژه» برای مذاکرات هسته‌ای تعیین شود  (۶۴ نظر)
عراقچی پیشنهاد خوبی به اروپا ارائه داد تعجب می‌کنم رد کردند/ در شرایط وحشتناکی هستیم  (۶۱ نظر)
قرار است ترامپ و پزشکیان در نیویورک دیدار و توافق کنند!  (۵۹ نظر)
تشویق ایستاده مکرون در سازمان ملل به خاطر موضعش  (۵۸ نظر)
تماس مستقیم عراقچی و ویتکاف؛ ایران خواستار مذاکرات فوری شد  (۵۸ نظر)
تعجب و خجالت زن آلمانی از هیتلر گفتن ایرانی‌ها  (۴۸ نظر)
tabnak.ir/005a7q
tabnak.ir/005a7q