En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

تعیین تکلیف فعالیت ادارات آذربایجان شرقی در پنجشنبه‌ها

کد خبر: ۱۳۳۰۴۹۷
| |
400 بازدید
تعیین تکلیف فعالیت ادارات آذربایجان شرقی در پنجشنبه‌ها

به گزارش تابناک، به نقل از اداره‌کل روابط عمومی استانداری آذربایجان شرقی، معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری آذربایجان شرقی خبر داد: تا اطلاع ثانوی فعالیت همه دستگاه‌های اجرایی استان - غیر از دستگاه‌های عملیاتی، امدادی، بهداشتی، درمانی و خدمات‌رسان - در روزهای پنجشنبه بصورت دورکاری خواهد بود.

تقی کرمی با اعلام این خبر اظهار کرد: با تصویب شورای راهبری تحول اداری استان با هدف صرفه‌جویی در مصرف حامل‌های انرژی، ارتقای بهره‌وری منابع و نیز مدیریت تنش آبی استان، تا اطلاع ثانوی فعالیت همه دستگاه‌های اجرایی استان به جز دستگاه‌های عملیاتی، امدادی، بهداشتی، درمانی و خدمات‌رسان در روزهای پنجشنبه به‌صورت دورکاری خواهد بود.

وی افزود: ساعات فعالیت ادارات از ساعت هفت صبح تا ۱۴:۳۰ ظهر روزهای شنبه تا چهارشنبه تعیین می‌شود.

وی در خصوص نحوه فعالیت بانک‌ها بیان کرد: نحوه فعالیت بانک‌ها و بیمه‌های استان تابع دستورالعمل و بخشنامه‌های شورای هماهنگی بانک‌ها و بیمه های کشور خواهد بود.

در روز چهارشنبه ۲ مهر، وی در پایان تاکید کرد: مدیران دستگاه‌های اجرایی استان مکلفند تمهیداتی اتخاذ نمایند که هیچ‌گونه خللی در ارائه خدمات به مردم ایجاد نشود.

اشتراک گذاری
برچسب ها
ادارات پنجشنبه تعطیلی دورکاری آذربایجان شرقی تعطیلی پنجشنبه ها خبر فوری
دبیر و کشتی‌گیران، تاج را به وجد آوردند/ اطمینان قلعه‌نویی از صعود در جام‌جهانی و چند ابهام
نگاهی به پدیده "کلثوم اکبری"؛ چرا زنان قاتل نامرئی‌اند؟
پاسخ محکم و عقلانی ایران به مکانیسم ماشه / شعارهای هزینه‌زا کنار گذاشته می‌شود
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
مدارس این منطقه از کشور روز اول مهر تعطیل شد
ادارات اردبیل پنجشنبه‌ها تعطیل شد
ادارات کدام استان‌ها فردا، ۳۰ شهریور تعطیل است؟
پنجشنبه‌ها در این استان تا پایان سال تعطیل اعلام شد
ادارات این استان، پنجشنبه‌ها تعطیل شد
تعطیلی ۲ روزۀ ادارات آذربایجان‌شرقی
تمدید تعطیلی روز پنجشنبه در ادارات بعضی استان‌ها
ادارات این استان پنجشنبه هفته جاری تعطیل است
تغییر ساعات کاری ادارات و تعطیلی پنجشنبه در یک استان دیگر
برچسب منتخب
# دیدار پزشکیان و ترامپ # خروج از ان پی تی # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
آیا موافق ملاقات ترامپ و پزشکیان هستید؟
الی گشت
مصاحبه طوفانی علیرضا دبیر پس از قهرمانی: اینترنشنال کثافت را نبینید  (۱۶۴ نظر)
فیلم جشن عروسی کامران تفتی و متین ستوده  (۱۴۹ نظر)
پزشکیان با ترامپ‌ دیدار کند استیضاحش می‌کنیم  (۱۲۱ نظر)
آمریکا و اروپا معتقدند ایران یک قدم تا تسلیم شدن فاصله دارد/ مذاکره‌ای در کار نخواهد بود  (۱۱۳ نظر)
صداوسیما: 90 درصد مردم بمب اتم می‌خواهند  (۷۸ نظر)
غضنفری: دیدار پزشکیان با ترامپ خودکشی سیاسی است / ظریف به مکانیسم ماشه افتخار می‌کند!  (۷۷ نظر)
روی آنتن صداوسیما: ایران موشک قاره پیما تست کرد  (۷۲ نظر)
ویدیوی آموزش خیانت توسط خانم وکیل!  (۷۰ نظر)
بنزین سوپر هندی در راه ایران/ قیمت نهایی چقدر تمام می شود؟  (۶۹ نظر)
مذاکره مستقیم با امریکا بهترین راهکار است/ «نماینده ویژه» برای مذاکرات هسته‌ای تعیین شود  (۶۴ نظر)
عراقچی پیشنهاد خوبی به اروپا ارائه داد تعجب می‌کنم رد کردند/ در شرایط وحشتناکی هستیم  (۶۱ نظر)
قرار است ترامپ و پزشکیان در نیویورک دیدار و توافق کنند!  (۵۹ نظر)
تشویق ایستاده مکرون در سازمان ملل به خاطر موضعش  (۵۸ نظر)
تماس مستقیم عراقچی و ویتکاف؛ ایران خواستار مذاکرات فوری شد  (۵۸ نظر)
تعجب و خجالت زن آلمانی از هیتلر گفتن ایرانی‌ها  (۴۸ نظر)
tabnak.ir/005a7d
tabnak.ir/005a7d