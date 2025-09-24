به گزارش تابناک، به نقل از ادارهکل روابط عمومی استانداری آذربایجان شرقی، معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری آذربایجان شرقی خبر داد: تا اطلاع ثانوی فعالیت همه دستگاههای اجرایی استان - غیر از دستگاههای عملیاتی، امدادی، بهداشتی، درمانی و خدماترسان - در روزهای پنجشنبه بصورت دورکاری خواهد بود.
تقی کرمی با اعلام این خبر اظهار کرد: با تصویب شورای راهبری تحول اداری استان با هدف صرفهجویی در مصرف حاملهای انرژی، ارتقای بهرهوری منابع و نیز مدیریت تنش آبی استان، تا اطلاع ثانوی فعالیت همه دستگاههای اجرایی استان به جز دستگاههای عملیاتی، امدادی، بهداشتی، درمانی و خدماترسان در روزهای پنجشنبه بهصورت دورکاری خواهد بود.
وی افزود: ساعات فعالیت ادارات از ساعت هفت صبح تا ۱۴:۳۰ ظهر روزهای شنبه تا چهارشنبه تعیین میشود.
وی در خصوص نحوه فعالیت بانکها بیان کرد: نحوه فعالیت بانکها و بیمههای استان تابع دستورالعمل و بخشنامههای شورای هماهنگی بانکها و بیمه های کشور خواهد بود.
در روز چهارشنبه ۲ مهر، وی در پایان تاکید کرد: مدیران دستگاههای اجرایی استان مکلفند تمهیداتی اتخاذ نمایند که هیچگونه خللی در ارائه خدمات به مردم ایجاد نشود.
