سوفله شکلاتی؛ دسر سه سوته با سه قلم مواد

به گزارش تابناک؛ دسرها یکی از محبوبترین و متنوعترین خوراکیها در سراسر جهان هستند. دسرها پای ثابت مهمانیها و یکی از اصلیترین منوهای خوشمزه رستورانها هستند که معمولاً پس از غذا سرو میشوند؛ زیرا شیرینی موجود در آنها به هضم بهتر غذا کمک میکند و یک عصرانه دلنشین در کنار چای و قهوه به شمار میروند.
سوفله یک غذای فرانسوی و به معنای «پف کردن» است. سوفله هم به صورت غذا و هم به صورت دسر تهیه میشود؛ اما وجه اشتراک همه سوفلهها در این است که برای تهیه آنها زرده و سفیده تخم مرغ را به صورت جداگانه هم میزنند تا پف کنند؛ سپس آنها را با مواد دیگر ترکیب میکنند. سوفله شکلاتی یکی از انواع سوفله است که تنها با سه قلم مواد تهیه میشود و پایه اصلی آن نوتلا است. اگر دوست دارید این دسر خوشمزه و آسان را در مدت زمان کمی در منزل درست کنید، در ادامه این مطلب با طرز تهیه سوفله شکلاتی همراه ما باشید.
مواد لازم برای تهیه سوفله شکلاتی
نوتلا: ۳ قاشق غذاخوری
آرد گندم: ۳ قاشق غذاخوری
تخم مرغ: ۲ عدد
طرز تهیه سوفله شکلاتی
برای درست کردن این دسر خوشمزه کافی است نوتلا و تخم مرغ را داخل یک کاسه مناسب بریزید و با همزن دستی خوب هم بزنید تا مواد به صورت یکدست با هم مخلوط شوند. حالا آرد را اضافه کنید و خوب هم بزنید تا مواد با هم مخلوط شوند. ته قالب سوفله یا پیاله سرامیکی را با کمی کره چرب کنید و مایه سوفله را داخل قالبها بریزید. یک قاشق چایخوری نوتلا روی سوفله بگذارید و قالب سوفله را داخل فر ۲۰۰ درجه به مدت ۸ تا ۱۰ دقیقه قرار بدهید تا سوفله بپزد. بعد از پخت سوفله را از فر خارج کنید و روی آن کمی پودر قند الک کنید، نوش جان.
