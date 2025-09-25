شام را هرگز حذف نکنید

به گزارش تابناک؛ خیلی از افراد برای رسیدن به وزن مطلوب، وعده شام را حذف میکنند و به جای آن فقط سالاد میخورند، اما کارشناسان هشدار میدهند که نه حذف یک وعده غذایی کار درستی به نفع سلامت بدن و تناسب اندام است و نه جایگزین کردن سالاد به جای شام؛ هرچند این کار در نگاه اول، سالم بهنظر میرسد.
سالاد بهخودی خود غذای سالمی است؛ سرشار از فیبر، انواع ویتامینها و مواد معدنی است و بهدلیل حجم زیاد و کالری کم، احساس سیری ایجاد میکند و بسیاری از افراد برای کاهش وزن، سالاد را جایگزین شام سنگین میکنند تا مصرف کالری خود را محدود کنند. این روش ممکن است در کوتاهمدت باعث کاهش وزن شود، اما متخصصان تغذیه تأکید دارند که حذف وعده غذایی کامل بهخصوص شام میتواند پیامدهای جسمی و حتی روانی داشته باشد.
زهرا امیراولاد، کارشناس تغذیه و رژیمدرمانی در این زمینه میگوید: «بدن در طول شب به انرژی نیاز دارد تا عملکرد متابولیک و بازسازی سلولی خود را حفظ کند. اگر شام شامل پروتئین کافی، چربیهای مفید و کربوهیدراتهای سالم نباشد، فرد ممکن است در طول شب دچار افت انرژی، ضعف عضلانی و کاهش قدرت تمرکز شود. حتی اگر سالاد حاوی سبزیجات متنوع باشد، بدون منبع پروتئین (مثل مرغ، ماهی، تخممرغ یا حبوبات) و چربی سالم (مثل روغن زیتون یا آووکادو و...) نمیتواند جای یک وعده غذایی کامل را بگیرد.»
بهگفته این کارشناس تغذیه، «مشکل دیگری که با حذف شام و مصرف سالاد پیش میآید، تأثیر مصرف نکردن پروتئین بر کنترل قند خون و گرسنگی در روز بعد است.
وقتی شام به شکل ناقص یا تنها شامل سالاد میشود، سطح گلوکز خون ممکن است در طول شب نوسان پیدا کند و صبح روز بعد فرد دچار گرسنگی شدید شود.
این وضعیت نهتنها میل به خوردن میانوعدههای ناسالم را افزایش میدهد، بلکه میتواند باعث پرخوری و اختلال در رژیم غذایی شود.»
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید