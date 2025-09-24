En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

رایزنی وزرای خارجه ایران و سوئیس در نیویورک + عکس

وزرای خارجه ایران و سوئیس درباره روابط دوجانبه و تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی در نیویورک دیدار و رایزنی کردند.
کد خبر: ۱۳۳۰۴۸۹
| |
613 بازدید
رایزنی وزرای خارجه ایران و سوئیس در نیویورک + عکس

به گزارش تابناک به نقل از وزارت امور خارجه، سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران که برای شرکت در اجلاس سالانه مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک حضور دارد، صبح چهارشنبه به وقت محلی با ایگنازیو کاسیس وزیر امور خارجه سوئیس گفتگو کرد.

عراقچی با انتقاد از رویکرد غیرمسئولانه سه کشور اروپایی در رابطه با موضوع هسته‌ای ایران، اصرار بر سوء استفاده از سازوکارهای شورای امنیت برای اعمال فشار علیه ایران را غیرقابل قبول و بحران‌زا دانست و خاطرنشان کرد که سه کشور اروپایی و آمریکا به دلیل نقض تعهدات مکرر و بدتر از آن تجاوز نظامی علیه تاسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز ایران به هیچ عنوان صلاحیت توسل به ساز و کار حل اختلاف برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ نداشته‌اند و این اقدام مخرب تبعات ناخوشایندی بر روندهای دیپلماتیک مرتبط با این موضوع خواهد داشت.

اشتراک گذاری
برچسب ها
عباس عراقچی نیویورک سوئیس وزیر خارجه رایزنی روابط دوجانبه خبر فوری
دبیر و کشتی‌گیران، تاج را به وجد آوردند/ اطمینان قلعه‌نویی از صعود در جام‌جهانی و چند ابهام
نگاهی به پدیده "کلثوم اکبری"؛ چرا زنان قاتل نامرئی‌اند؟
پاسخ محکم و عقلانی ایران به مکانیسم ماشه / شعارهای هزینه‌زا کنار گذاشته می‌شود
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
محدودیت آمریکا برای تردد هیئت ایرانی در نیویورک
ملاقات وزرای خارجه ایران و ژاپن در نیویورک
عکس: دیدار دوباره عراقچی و گروسی در نیویورک
نشست ایران و تروئیکای اروپایی امروز در نیویورک
دیدار وزرای خارجه مصر، لهستان و ایران در نیویورک
ادعای وال‌استریت‌ژورنال از نتایج مذاکره عراقچی با اروپایی‌ها
دیدار وزرای امور خارجه ایران و عمان در نیویورک
پیام تند عراقچی در نیویورک به سه کشور اروپایی
برچسب منتخب
# دیدار پزشکیان و ترامپ # خروج از ان پی تی # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
آیا موافق ملاقات ترامپ و پزشکیان هستید؟
الی گشت
مصاحبه طوفانی علیرضا دبیر پس از قهرمانی: اینترنشنال کثافت را نبینید  (۱۶۴ نظر)
فیلم جشن عروسی کامران تفتی و متین ستوده  (۱۴۹ نظر)
پزشکیان با ترامپ‌ دیدار کند استیضاحش می‌کنیم  (۱۲۱ نظر)
آمریکا و اروپا معتقدند ایران یک قدم تا تسلیم شدن فاصله دارد/ مذاکره‌ای در کار نخواهد بود  (۱۱۳ نظر)
صداوسیما: 90 درصد مردم بمب اتم می‌خواهند  (۷۸ نظر)
غضنفری: دیدار پزشکیان با ترامپ خودکشی سیاسی است / ظریف به مکانیسم ماشه افتخار می‌کند!  (۷۷ نظر)
روی آنتن صداوسیما: ایران موشک قاره پیما تست کرد  (۷۲ نظر)
ویدیوی آموزش خیانت توسط خانم وکیل!  (۷۰ نظر)
بنزین سوپر هندی در راه ایران/ قیمت نهایی چقدر تمام می شود؟  (۶۹ نظر)
مذاکره مستقیم با امریکا بهترین راهکار است/ «نماینده ویژه» برای مذاکرات هسته‌ای تعیین شود  (۶۴ نظر)
عراقچی پیشنهاد خوبی به اروپا ارائه داد تعجب می‌کنم رد کردند/ در شرایط وحشتناکی هستیم  (۶۱ نظر)
قرار است ترامپ و پزشکیان در نیویورک دیدار و توافق کنند!  (۵۹ نظر)
تشویق ایستاده مکرون در سازمان ملل به خاطر موضعش  (۵۸ نظر)
تماس مستقیم عراقچی و ویتکاف؛ ایران خواستار مذاکرات فوری شد  (۵۸ نظر)
تعجب و خجالت زن آلمانی از هیتلر گفتن ایرانی‌ها  (۴۸ نظر)
tabnak.ir/005a7V
tabnak.ir/005a7V