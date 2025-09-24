رایزنی وزرای خارجه ایران و سوئیس در نیویورک + عکس

وزرای خارجه ایران و سوئیس درباره روابط دوجانبه و تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی در نیویورک دیدار و رایزنی کردند.

به گزارش تابناک به نقل از وزارت امور خارجه، سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران که برای شرکت در اجلاس سالانه مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک حضور دارد، صبح چهارشنبه به وقت محلی با ایگنازیو کاسیس وزیر امور خارجه سوئیس گفتگو کرد.

عراقچی با انتقاد از رویکرد غیرمسئولانه سه کشور اروپایی در رابطه با موضوع هسته‌ای ایران، اصرار بر سوء استفاده از سازوکارهای شورای امنیت برای اعمال فشار علیه ایران را غیرقابل قبول و بحران‌زا دانست و خاطرنشان کرد که سه کشور اروپایی و آمریکا به دلیل نقض تعهدات مکرر و بدتر از آن تجاوز نظامی علیه تاسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز ایران به هیچ عنوان صلاحیت توسل به ساز و کار حل اختلاف برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ نداشته‌اند و این اقدام مخرب تبعات ناخوشایندی بر روندهای دیپلماتیک مرتبط با این موضوع خواهد داشت.