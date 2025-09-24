به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ از روساتم، این تفاهمنامه روز چهارشنبه پس از دیدار محمد اسلامی معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران و لیخاچف مدیرعامل شرکت روساتم در مسکو به امضا رسید.
بنا بر این گزارش، یادداشت تفاهم امضا شده میان ایران و روسیه، گامهای مشخصی را برای اجرای این پروژه استراتژیک در ایران مشخص میکند.
بر اساس این گزارش، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران و مدیرعامل شرکت روساتم در این دیدار درابره روند پیشرفت طرحهای در حال انجام و چشماندازها و دستورکارهای امیدبخش همکاری در زمینه انرژی صلحآمیز هستهای گفتوگو کردند.
بنا بر این گزارش، دیدار اسلامی و لیخاچف در فضایی از اعتماد متقابل که از ویژگیهای همکاری بین روس اتم و سازمان انرژی اتمی ایران است، برگزار شد.
رئیس سازمان انرژی اتمی روز دوشنبه ۳۱ شهریور ۱۴۰۴ با هدف دیدار و گفتوگو با مقامات روسی و سخنرانی در رویدادهای هفته جهانی اتم روسیه وارد مسکو شد.
اسلامی در آغاز این سفر اعلام کرد: ایران و روسیه در رویدادهای جانبی هفته جهانی اتم، اسنادی را برای توسعه همکاریها مبادله و امضا خواهند کرد.
وی افزود: در سفر به مسکو هم از کارخانجات طرف قرارداد بازدید میکنیم و هم با مؤسسات علمی و تحقیقاتی جلساتی را خواهیم داشت و در راستای تقویت تعاملات و روابط پژوهشی و آموزشی گفتوگو خواهیم کرد.
رئیس سازمان انرژی اتمی در پاسخ به پرسش خبرنگار ایرنا در مسکو نیز گفته بود: در قرارداد بین دولتهای دو کشور، ساخت هشت نیروگاه اتمی توسط روسیه پیشبینی شده که چهار نیروگاه در بوشهر است و طبق قرارداد، ایران باید ساخت نیروگاههای بعدی را به طرف روسی اعلام میکرده است.
وی اظهار داشت: مذاکرات و مطالعات مورد نیاز برای اجرایی شدن بخش دوم این قرارداد انجام شده است، زمین محل احداث نیروگاهها انتخاب، آماده و تجهیز شده است.
رئیس سازمان انرژی اتمی گفت: پیش از این، بازدیدها از محل احداث این نیروگاههای اتمی انجام شده، مذاکرات قراردادی صورت گرفته و با توافقنامهای که در این هفته امضا میشود، خود به خود وارد گام عملیاتی برای پیشبرد عملیات طراحی، مهندسی و اقدامات تکمیلی خواهد شد.
پیش از این، مدیرعامل روس اتم ۲۸ دی ماه ۱۴۰۳ (۱۷ ژانویه ۲۰۲۵) پس از مذاکرات مسعود پزشکیان و ولادیمیر پوتین رؤسایجمهور ایران و روسیه در کرملین گفته بود: امروز همکاران و شرکای ایرانی ما خواستار توسعه همکاری در زمینه نیروگاههای هستهای کوچک و ایجاد سایت جدید برای نیروگاههای بزرگ شدند.
به گفته لیخاچف، مذاکرات برای ساخت یک نیروگاه بزرگ دیگر در ایران نیز در آینده نزدیک آغاز خواهد شد.
مدیرعامل روس اتم همچنین تأکید کرد: با وجود تحریم ها و فشارها، ساخت واحدهای دوم و سوم نیروگاه بوشهر ادامه دارد.
سفیر ایران در روسیه نیز در نشستی خبری با اشاره به بهرهبرداری از واحد نخست نیروگاه اتمی بوشهر و ساخت واحدهای دو و سه این نیروگاه با مشارکت مسکو گفته بود: اکنون هم در حال انجام مذاکرات با روسیه هستیم که نیروگاههای اتمی بیشتری در ایران ساخته شود.
کاظم جلالی افزود: قرارداد پنج هزار مگاوات ظرفیت نیروگاهی بزرگ هستهای و رآکتورهای کوچک مقیاس جدید از مواردی است که در سفر جناب آقای دکتر پزشکیان به مسکو، مورد توافق طرفین قرار گرفت.
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید