فیلترینگ کاربر وفادار نمی‌سازد

امین شریفی، مدیرعامل پیام‌رسان سروش‌پلاس: فیلترینگ هیچ‌گاه به ایجاد کاربران وفادار منجر نمی‌شود، بلکه بیشتر باعث اجبار، نارضایتی و خروج کاربران از پلتفرم‌های داخلی شده است. افزایش کاربر بر اثر فیلترینگ مقطعی است و در بلندمدت به زیان ما تمام می‌شود، چون تجربه کاربری نامطلوب ایجاد می‌کند و اعتماد را خدشه‌دار می‌سازد.
به گزارش تابناک؛ سروش‌پلاس تاکنون بیش از ۴۰ میلیون ثبت‌نامی داشته و حدود ۴ تا ۵ میلیون کاربر فعال روزانه دارد. یکی از مشکلات اساسی این است که دولت امکانات و سرویس‌های حاکمیتی را بدون شفافیت و رقابت فقط در اختیار برخی پلتفرم‌ها قرار می‌دهد. این تبعیض هم موجب دلسردی فعالان می‌شود و هم به رشد سالم اکوسیستم داخلی آسیب می‌زند.

اینکه شبیه یک پلتفرم موفق باشیم ضعف نیست. در صنعت فناوری بسیاری از برند‌ها با الهام از رقبای جهانی رشد کرده‌اند. مهم این است که ارزش افزوده و نوآوری خودمان را اضافه کنیم. مزیت پیام‌رسان‌های داخلی در توسعه خدمات بومی است؛ حوزه‌هایی مانند آموزش و پرورش، بانک یا بیمه که پیام‌رسان‌های خارجی نمی‌توانند به شکل اختصاصی در ایران ارائه دهند.

قصد حضور در بازار‌های منطقه و بین‌المللی را داریم؛ از کشور‌های فارسی‌زبان مثل افغانستان و تاجیکستان گرفته تا بازار‌های مسلمانان در پاکستان، هند و عمان. ورود جدی به این بازار‌ها نیازمند سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی است.

صنعت پیام‌رسان پرهزینه و پیچیده است و نمی‌تواند تنها بر تبلیغات تکیه کند. مدل درآمدی سروش‌پلاس شامل تبلیغات، سهم از ترافیک مصرفی، کیف پول و فروشگاه آنلاین است و اخیراً نیز روی اکانت‌های پرمیوم تمرکز ویژه پیدا کرده است.

