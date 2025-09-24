نخستین سرمربی تراکتور درگذشت

به گزارش تابناک به نقل از باشگاه خبرنگارن جوان؛ هاشمی، فعالیت فوتبالی خود را از سال ۱۳۳۳ در تبریز آغاز کرد و در تیمهای فوتبالی این شهر پا به توپ شد.
وی پس از سالها بازی فوتبال، در سال ۱۳۵۰ به عنوان نخستین سرمربی باشگاه تراکتور، این تیم را با بازیکنان بومی شهر بنیان نهاد.
زنده یاد هاشمی در سالهای بعدی، هدایت تیمهایی، چون ماشین سازی و تیم منتخب تبریز را برعهده گرفت، اما سالها در انزوا زندگی کرد و آنگونه که باید از او یاد نشد.
باشگاه تراکتور با صدور پیامی، درگذشت این سرمربی پیشکسوت را تسلیت گفت.
