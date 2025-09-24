En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

نخستین سرمربی تراکتور درگذشت

«اسماعیل هاشمی» نخستین سرمربی تراکتور امروز (چهارشنبه) در ۸۸ سالگی درگذشت.
کد خبر: ۱۳۳۰۴۸۰
| |
3 بازدید
نخستین سرمربی تراکتور درگذشت

به گزارش تابناک به نقل از باشگاه خبرنگارن جوان؛ هاشمی، فعالیت فوتبالی خود را از سال ۱۳۳۳ در تبریز آغاز کرد و در تیم‌های فوتبالی این شهر پا به توپ شد.

وی پس از سال‌ها بازی فوتبال، در سال ۱۳۵۰ به عنوان نخستین سرمربی باشگاه تراکتور، این تیم را با بازیکنان بومی شهر بنیان نهاد.

زنده یاد هاشمی در سال‌های بعدی، هدایت تیم‌هایی، چون ماشین سازی و تیم منتخب تبریز را برعهده گرفت، اما سال‌ها در انزوا زندگی کرد و آنگونه که باید از او یاد نشد.

باشگاه تراکتور با صدور پیامی، درگذشت این سرمربی پیشکسوت را تسلیت گفت.

اشتراک گذاری
برچسب ها
تیم تراکتور سیداسماعیل هاشمی سرمربی تراکتور اولین سرمربی
دبیر و کشتی‌گیران، تاج را به وجد آوردند/ اطمینان قلعه‌نویی از صعود در جام‌جهانی و چند ابهام
نگاهی به پدیده "کلثوم اکبری"؛ چرا زنان قاتل نامرئی‌اند؟
پاسخ محکم و عقلانی ایران به مکانیسم ماشه / شعارهای هزینه‌زا کنار گذاشته می‌شود
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
سلام نظامی بیرانوند پس از پایان محرومیت
پوستر استقلال برای بازی فردا مقابل تراکتور
خوش‌شانسی تراکتور در لیگ نخبگان؛ فعلاً خبری از عربستانی‌ها نیست!
برچسب منتخب
# دیدار پزشکیان و ترامپ # خروج از ان پی تی # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
آیا موافق ملاقات ترامپ و پزشکیان هستید؟
الی گشت
مصاحبه طوفانی علیرضا دبیر پس از قهرمانی: اینترنشنال کثافت را نبینید  (۱۶۴ نظر)
فیلم جشن عروسی کامران تفتی و متین ستوده  (۱۴۹ نظر)
پزشکیان با ترامپ‌ دیدار کند استیضاحش می‌کنیم  (۱۲۱ نظر)
آمریکا و اروپا معتقدند ایران یک قدم تا تسلیم شدن فاصله دارد/ مذاکره‌ای در کار نخواهد بود  (۱۱۳ نظر)
صداوسیما: 90 درصد مردم بمب اتم می‌خواهند  (۷۸ نظر)
غضنفری: دیدار پزشکیان با ترامپ خودکشی سیاسی است / ظریف به مکانیسم ماشه افتخار می‌کند!  (۷۷ نظر)
روی آنتن صداوسیما: ایران موشک قاره پیما تست کرد  (۷۲ نظر)
ویدیوی آموزش خیانت توسط خانم وکیل!  (۷۰ نظر)
بنزین سوپر هندی در راه ایران/ قیمت نهایی چقدر تمام می شود؟  (۶۹ نظر)
مذاکره مستقیم با امریکا بهترین راهکار است/ «نماینده ویژه» برای مذاکرات هسته‌ای تعیین شود  (۶۴ نظر)
عراقچی پیشنهاد خوبی به اروپا ارائه داد تعجب می‌کنم رد کردند/ در شرایط وحشتناکی هستیم  (۶۱ نظر)
قرار است ترامپ و پزشکیان در نیویورک دیدار و توافق کنند!  (۵۹ نظر)
تشویق ایستاده مکرون در سازمان ملل به خاطر موضعش  (۵۸ نظر)
تماس مستقیم عراقچی و ویتکاف؛ ایران خواستار مذاکرات فوری شد  (۵۸ نظر)
تعجب و خجالت زن آلمانی از هیتلر گفتن ایرانی‌ها  (۴۸ نظر)
tabnak.ir/005a7M
tabnak.ir/005a7M