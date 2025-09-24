En
آغاز پیش‌فروش و حراج سکه بانک مرکزی از هفته آینده

مدیر روابط عمومی بانک مرکزی اعلام کرد: با برنامه‌ریزی انجام شده و در راستای رفع نیاز متقاضیان، اجرای دو طرح پیش‌فروش و حراج‌ انواع قطعات سکه بانک مرکزی، هفته آینده انجام می‌شود.
به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ با اعلام جزئیات جدید از زمان پیش فروش و حراج سکه تصریح کرد: پیرو اطلاعیه قبلی پیش فروش سکه، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در نظر دارد در راستای پاسخ به درخواست‌های متقاضیان، انواع قطعه سکه طلا با سال ضرب ۱۳۸۶ را برای سررسید ۳۰ دی ماه امسال از طریق مرکز مبادله ارز و طلای ایران عرضه کند.

وی با اشاره به اینکه طرح پیش‌فروش قطعات مختلف سکه طلا تا پایان امسال ادامه خواهد یافت و طرح حراج انواع قطعات سکه نیز در هر ماه تداوم خواهد داشت گفت: تعادل‌بخشی در بازار و پاسخ به تقاضای متقاضیان به منظور کاهش انتظارات و حذف حباب در بازار در دستور کار است.

قمری‌وفا با تاکید بر اینکه جزئیات بیشتر فرآیند پیش‌فروش و همچنین حراج سکه طلا در هفته آینده بزودی اعلام خواهد شد تصریح کرد: بانک مرکزی، تنوع در عرضه سکه طلا و انجام معاملات شفاف در این حوزه از طریق مرکز مبادله را پیگیری می‌کند.

محمدرضا فرزین، رئیس‌کل بانک مرکزی نیز در خصوص برنامه‌های بانک مرکزی در بازار طلا گفته: «در بازار طلا حضورمان بیشتر خواهد شد؛ هم تعداد حراج‌های سکه و هم تعداد پیش‌فروش‌های سکه بانک مرکزی افزایش می‌یابد. طلای بیشتری به بازار عرضه خواهیم کرد، هم به‌صورت سکه و هم به‌صورت شمش، تا پاسخگوی تقاضای موجود باشیم.»

وی در خصوص سیاست‌های ارزی پس از فعال‌سازی سازوکار «اسنپ‌بک» و احتمال بازگشت تحریم‌ها نیز اعلام کرد: «فعلاً تغییر اساسی در سیاست‌های ارزی نداریم و همچنان از نرخ‌های موجود، هم نرخ ۲۸۵۰۰ تومان و هم نرخ مرکز مبادله، حمایت خواهیم کرد. در چند روز اخیر جلساتی با بخش خصوصی و فعالان اقتصادی داشته‌ایم و در روز‌های آتی نیز ادامه خواهد داشت تا روش‌های متنوعی برای تأمین ارز ارائه شود.»

