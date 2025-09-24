ولایتی: شورای امنیت بی اثر شد

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ در پی تحولات اخیر منطقه، بهویژه تجاوز رژیم صهیونیستی به قطر و اقدام سه کشور اروپایی در فعالسازی مکانیزم ماشه، شبکه المیادین گفتوگویی با علیاکبر ولایتی، مشاور مقام معظم رهبری در امور بینالملل، انجام داد.
متن کامل این مصاحبه بهشرح زیر است:
محکومیت شدید حمله صهیونیستها به قطر
ما حمله رژیم صهیونیستی و حامیان آمریکایی و انگلیسی آن به کشور اسلامی قطر را بهشدت محکوم میکنیم. بهعنوان یک مسلمان، از اینکه برادران و خواهران مسلمان ما در کشورهای خود امنیتشان مختل شود و جانشان به خطر بیفتد، عمیقاً متأثر هستیم، نمونه بارز این جنایات، جنگ قریب به ۷۰۰ روزه در غزه و نسلکشی رژیم صهیونیستی علیه فلسطینیان مظلوم اعم از زن، مرد، کودک و سالخورده است. مردم ایران از این وقایع بهشدت ناراحت هستند و در هر شرایطی از کیان اسلام و جان مسلمانان دفاع خواهند کرد.
تجاوز به قطر؛ بازتولید جنگهای صلیبی
آنچه در قطر رخ داد چند نکته مهم را آشکار ساخت: این مجموعه صهیونیستی ـ صلیبی عملاً بازتولید جنگهای صلیبی است که همانگونه بیرحمانه و بدون دلیل، مسلمانان را بهجرم مسلمانی قتلعام میکردند. در تاریخ آمده است که طی جنگهای صلیبی (۴۸۸ تا ۶۹۲ هجری قمری) مسلمانان بارها توسط گروهی از اوباش اروپایی به خاک و خون کشیده شدند، حتی یکی از فرماندهان انگلیسی بهنام ریچارد شیردل در نامهای به پادشاه انگلیس نوشت: «در بیتالمقدس، در معبد سلیمان، خون مسلمانان تا زانوی ما بالا میآمد.»
امروز نیز گروهی پلید که پیرو هیچ دینی نیستند و روح پیروان حضرت موسی (ع) از آنان بیزار است، بدترین جنایتها را علیه مسلمانان مرتکب میشوند. این صهیونیستها شاخهای شیطانی از جریان افراطی اونجلیستها هستند؛ همان کسانی که بعد از انفجار برجهای دوقلو، بوش پسر اعلام کرد «جنگهای صلیبی دوباره آغاز شده است.»، بعدها نیز مشخص شد که همان جریان، طراح این حادثه بود تا بهانهای برای حمله به عراق و افغانستان فراهم کند.
نقش آمریکا و انگلیس در تجاوز به قطر
امروز هم شاهدیم که حاکمان آمریکا هیچ پایبندی به اصول ندارند؛ صبح سخنی میگویند و عصر خلاف آن عمل میکنند، نمونهاش در ماجرای قطر؛ با وجود حمایتهای قطر از آمریکا، در آغاز تهاجم صهیونیستها به قطر، دولت آمریکا بهنوعی از صهیونیستها حمایت کرد، اما پس از ناکامی در رسیدن به هدف اصلی (حذف فرماندهان مقاومت در حماس)، موضع خود را تغییر داد و اعلام کرد با آن کار موافق نبوده است.
نکته دیگر نقش انگلیس است، برخی اخبار نشان میدهد که انگلیس یکی از هواپیماهای سوخترسان خود را برای پشتیبانی از جنگندههای صهیونیستی به پرواز درآورد، اما برای فریب افکار عمومی مدعی شد که این پرواز صرفاً در چارچوب رزمایش با نیروهای قطری انجام شده است، همه این شواهد نشان میدهد که غربیها همچنان از هیچ جنایتی علیه مسلمانان دریغ نمیکنند. امیدوارم جهان اسلام و عرب از این تجربیات تلخ و در عین حال از دستاوردهای مؤثر مقاومت در برابر این دشمنان قسمخورده پند بگیرند و دیگر فریب این شیطانصفتان را نخورند. جمهوری اسلامی ایران با صداقت آماده است که هرگونه کمک لازم را به کشورهای اسلامی برای دفاع از کیان و منافع آنان ارائه کند.
توطئه خلعسلاح حزبالله لبنان شکست خواهد خورد
این نخستین بار نیست که دشمنان کشورهای اسلامی، بهویژه در منطقه حساس غرب آسیا، با چنین توطئهای مواجه میشوند، بنده طی بیش از ۴۰ سال گذشته شاهد اقدامات مخرب و موذیانه غربیها و مزدوران صهیونیست آنها در لبنان و عراق بودهام. این توطئهها از گذشته وجود داشته است و امروز هم ادامه دارد، اما واقعیت این است که مقاومت در مقایسه با گذشته بهمراتب قویتر، باتجربهتر و مصممتر شده است، از همین رو توطئه دشمن در لبنان به شکست خواهد انجامید و در عراق نیز مردم شجاع این کشور و نیروهای حشدالشعبی با اقتدار در برابر طرحها و توطئههای آمریکا ایستادهاند.
فجایع غزه؛ جنایات علیه بشریت و نسلکشی
رژیم صهیونیستی با تکیه بر حمایت غربیها به خود اجازه داده است کودکان را زندهبهگور کند، زنان باردار را هدف قرار دهد، نخبگان فلسطینی را ترور کند و زیرساختهای حیاتی را نابود سازد، این جنایات، اقدامی علیه بشریت و تلاشی برای نسلکشی فرهنگی، جغرافیایی و جمعیتی است.
اقدامات ضروری در برابر جنایات غزه
فشار بینالمللی برای بازگشایی گذرگاههای انسانی غزه و شکستن محاصره بهمنظور دسترسی مردم به نیازهای اولیه.
تشکیل دادگاه بینالمللی ویژه برای محاکمه جنایتکاران جنگی.
اعمال تحریمهای همهجانبه اقتصادی، سیاسی و نظامی علیه رژیم صهیونیستی.
وادار ساختن رسانهها به پوشش بیطرفانه و بدون سانسور فجایع غزه.
سیاستهای ترامپ؛ تکرار تجربه هیتلر
رفتار ترامپ یادآور اقدامات هیتلر، رهبر آلمان نازی، در آغاز جنگ جهانی دوم است. هیتلر در سپتامبر ۱۹۳۹ جهان غرب را مرعوب کرد و کشورهایی، چون انگلیس، فرانسه و ایتالیا در برابر او تسلیم شدند. امروز تاریخ تکرار شده است و ترامپ بدون عبرت گرفتن از گذشته، همان مسیر را میپیماید؛ مسیری که سرانجامی مطلوب برای او و حامیانش نخواهد داشت.
مکانیزم ماشه؛ نمایش دشمنی دیرینه غرب با ایران
اقدام اخیر سه کشور اروپایی (بریتانیا، فرانسه و آلمان) در شورای امنیت سازمان ملل برای فعالسازی مکانیزم ماشه و بازگرداندن تحریمهای یکجانبه علیه جمهوری اسلامی ایران، بار دیگر چهره واقعی دشمنی دیرینه غرب و آمریکا با ملت شریف ایران را آشکار ساخت، این اقدام خصمانه، که ریشه در سیاستهای استعماری و سلطهجویانه غرب دارد، نهتنها نقض آشکار روح قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت است، بلکه تلاشی مذبوحانه برای فشار بر محور مقاومت و جلوگیری از پیشرفتهای علمی و دفاعی ایران بهشمار میآید.جمهوری اسلامی ایران همواره بر دیپلماسی صلحآمیز تأکید داشته است، اما در برابر این توطئهها با اقتدار و عزت ملی پاسخ خواهد داد. این حرکت اروپا، که همسو با دستورات واشنگتن بود، نشاندهنده ناتوانی غرب در برابر پیشرفتهای ایران در عرصههای هستهای، موشکی و منطقهای است؛ بنابراین این اقدامات تنها به انزوای بیشتر اروپا در عرصه جهانی منجر خواهد شد و ایران اسلامی با تکیه بر ایمان، دانش و همبستگی ملت بزرگ خود، مسیر پیشرفت را با شتاب ادامه خواهد داد. همانگونه که پیشتر گفتهام، سازمان ملل متحد امروز مانند جامعه ملل در حال پیوستن به تاریخ است و عملاً تصمیمات آن در جهان بیاثر شده است. مکانیزم ماشه نیز که از ابتدا بر پایهای غلط بنا نهاده شده بود، در این شرایط هیچ اثر عملی علیه ایران نخواهد داشت و صرفاً ابزاری تبلیغاتی و هجمهای علیه جمهوری اسلامی محسوب میشود.
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید