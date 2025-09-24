رئیس‌کل بانک مرکزی با تأکید بر حمایت پایدار از نرخ‌های ۲۸۵۰۰تومانی و مرکز مبادله اعلام کرد: در برابر فعال‌سازی اسنپ‌بک سیاست ارزی بدون تغییر ادامه خواهد یافت؛ همزمان افزایش حراج و پیش‌فروش سکه و تزریق گسترده شمش برای مدیریت بازار طلا در دستور است.

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ محمدرضا فرزین رئیس‌کل بانک مرکزی، درباره رویکرد این بانک پس از فعال‌سازی سازوکار «اسنپ بک» و بازگشت احتمالی تحریم‌ها، اعلام کرد که تغییر اساسی در سیاست‌های ارزی در دستور کار نیست.

وی تصریح کرد: «قبلاً اعلام کردم فعلاً تغییری در سیاست ارزی صورت نخواهد گرفت؛ همچنان از نرخ‌هایی که داریم حمایت خواهیم کرد، هم از نرخ ۲۸۵۰۰ تومان و هم نرخ مرکز مبادله حمایت می‌کنیم.»

فرزین با اشاره به نشست‌های اخیر بانک مرکزی با بخش خصوصی افزود: «در مورد اسنپ‌بک، در چند روز اخیر جلساتی با کارآفرین‌ها و فعالان اقتصادی داشتیم و در روز‌های آتی هم این جلسات را ادامه خواهیم داد، سعی می‌کنیم روش‌های متنوعی را درباره تأمین ارز داشته باشیم.»

رئیس‌کل بانک مرکزی همچنین برنامه‌های این بانک در بازار طلا را تشریح کرد: «در بازار طلا حضورمان بیشتر می‌شود؛ هم تعداد حراج‌های سکه و هم تعداد پیش‌فروش‌های سکه بانک مرکزی بیشتر خواهد شد. طلای بیشتری به بازار خواهیم داد، هم به‌صورت سکه و هم به‌صورت شمش، تمام تلاش‌مان این است با عرضه بیشتری که در بازار داریم، به تقاضا پاسخ دهیم.»

اظهارات فرزین نشان می‌دهد که بانک مرکزی در مواجهه با فضای روانی ایجادشده پیرامون مکانیسم ماشه و اسنپ‌بک، راهبرد ثبات نرخ ارز را در پیش گرفته است تا از شوک‌های هیجانی به بازار جلوگیری کند. حمایت همزمان از نرخ رسمی ۲۸۵۰۰ تومانی و نرخ مرکز مبادله، به‌معنای تقویت کانال‌های عرضه ارز و جلوگیری از چندنرخی شدن افسارگسیخته است.

از سوی دیگر، تمرکز بر افزایش حراج و پیش‌فروش سکه و تزریق شمش به بازار طلا، نشان‌دهنده استفاده از ابزار عرضه برای مهار انتظارات تورمی در بخش فلزات گرانبها است؛ رویکردی که می‌تواند با کاهش فشار تقاضای سوداگرانه، سیاست کنترل بازار ارز را نیز تکمیل کند.

به‌نظر می‌رسد بانک مرکزی در شرایط فعلی بیش از آنکه به اقدامات قیمتی متوسل شود، بر مدیریت انتظارات و حفظ آرامش بازار از طریق افزایش عرضه و ارتباط مستقیم با فعالان اقتصادی تکیه کرده است.