افزایش 94 درصدی خریداران حقیقی صندوق طلای گوهر در 6 ماه اول 1404

یکی دو سال است که طلا به دارایی جذابتر و درخشان‌تری تبدیل شده است. افزایش چشمگیر قیمت جهانی این فلز گرانبها در کنار رشد قیمت دلار باعث شد تا بازدهی طلا و دارایی‌های مبتنی بر طلا مانند صندوق‌های طلا قابل توجه باشد.

صندوق طلای گوهر که یکی از قدیمی‌ترین و باتجربه‌ترین صندوق طلاهای موجود در بازار است، در این مدت سود قابل توجهی نصیب سرمایه‌گذارانش کرد. این صندوق در 6 ماه اول سال و به خصوص در شهریور ماه 1404 آمار قابل توجهی را ثبت کرده است که در ادامه به برخی از آنها می‌پردازیم.

افزایش استقبال سرمایه‌گذاران از گوهر در نیمه اول سال ۱۴۰۴

نگاهی به آمارهای صندوق طلای گوهر نشان می‌دهد در 6 ماه اول سال 1404 این صندوق در مجموع 127 هزار و 249 خریدار حقیقی داشته که به طور میانگین معادل با 1146 خریدار در هر روز است. این در حالی است که در 6 ماه اول سال 1403 این اعداد تقریبا نصف ارقام فعلی بودند. مجموع تعداد خریداران صندوق طلای گوهر در آن زمان 65 هزار و 706 نفر بود و این صندوق به طور متوسط روزانه 587 خریدار حقیقی داشت. نمودار زیر تعداد کدهای حقیقی خریدار صندوق گوهر را در شش ماهه اول سال‌های مختلف مقایسه کرده است. در نیمه اول امسال، مجموع تعداد خرید کدهای حقیقی نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود 94 درصد و میانگین کدهای حقیقی خریدار صندوق گوهر در هر روز 95 درصد بالا رفته است.

برای خرید صندوق گوهر می‌توان به دو طریق اقدام کرد. راه اول مراجعه به وبسایت کیان دیجیتال و دانلود و نصب اپلیکیشن کیان دیجیتال است. پس از ثبت‌نام، به راحتی می‌توانید در فاصله ساعات 12 تا 18 روزهای شنبه تا چهارشنبه اقدام به خرید واحدهای صندوق طلای گوهر کنید. افزایش استقبال از گوهر در کیان دیجیتال هم خود را نشان داده است و تقاضاهای خرید با استفاده از آن بیشتر شده‌اند. راه دوم خرید واحدهای گوهر نیز استفاده از پنل شخصی کارگزاری افراد، جستجوی نماد گوهر و سپس خرید آن است.

نگاه مثبت حقوقی‌ها به خرید صندوق گوهر

تعداد کدهای خریدار حقوقی این صندوق نیز در طول زمان افزایش یافته است. در نیمه نخست سال 1400 تنها 472 کد خریدار حقوقی صندوق گوهر را خریده بودند، در حالی که این تعداد در نیمه اول سال 1401 به 116 عدد کاهش یافت. تعداد کدهای خریدار حقوقی گوهر، در شش ماهه اول سال قبل 252 مورد بود که در نیمه نخست امسال با رشد 186 درصدی به 721 مورد رسیده است.

رشد چشمگیر ارزش خرید گوهر توسط مشتریان حقیقی‌ها و حقوقی‌ها

یکی از آمارهای قابل توجه دیگر در مورد صندوق طلای گوهر، میزان ارزش خرید حقوقی‌ها و حقیقی‌ها است. ارزش خرید حقیقی‌ها در نیمه اول سال 1402 و 1403 در مجموع به 1.9 و 2.1 هزار میلیارد تومان می‌رسید اما در نیمه نخست 1404 رقم عظیم 9.5 هزار میلیارد تومانی ثبت شد که 4.5 برابر نیمه اول سال پیش است. این رقم در شرایطی ثبت شده که مجموع ارزش خرید حقوقی‌ها در گوهر از 1.1 هزار میلیارد تومان در نیمه نخست سال قبل به 4.3 هزار میلیارد تومان در نیمه اول امسال رسیده است. درست است که بخشی از این افزایش ارزش خرید ناشی از افزایش قیمت طلا است اما حجم معاملات نیز بالاتر رفته است. در شش ماه اول سال 1401 در مجموع حدود 73 میلیون واحد گوهر معامله شده بود که در طول زمان افزایش یافت. در شش ماهه اول سال 1404 مجموع واحدهای معامله شده گوهر حدود 374 میلیون واحد بوده است که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 117 درصد افزایش یافته است.

رسیدن سرانه خرید گوهر به رقمی بی‌سابقه

سرانه خرید گوهر در نیمه نخست امسال به رقم قابل توجهی رسیده است. در نیمه اول سال 1402 و 1403 سرانه خرید روزانه به طور متوسط حدود 30 میلیون تومان بود، در حالی که در نیمه اول امسال به 74 میلیون تومان رسیده است.

شکسته شدن رکورد ورود پول حقیقی به گوهر در شش ماه اول سال

در 6 ماه اول امسال ورود پول به گوهر نیز بسیار چشمگیر بوده است. در نیمه اول سال 1401 مجموع ورود پول 6 ماهه حدود 63 میلیارد تومان بود که سال بعد با کاهش به 39 میلیارد تومان رسید. در نیمه اول 1403 که ورود پول به صندوق گوهر از سال‌های قبل بیشتر بود، مجموع ورود پول به 106 میلیارد تومان افزایش یافت اما در نیمه اول امسال این عدد 6.6 برابر شد و به 702 میلیارد تومان رسید.