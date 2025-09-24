رییس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا از تداوم بارش در مناطقی از نیمه شمالی کشور خبر داد و گفت: روز جمعه (۴ مهرماه) شرایط برای شکل‌گیری توده گرد و خاک روی کشور عراق و نفوذ آن به مناطق غربی کشور فراهم است.

صادق ضیاییان اظهار کرد: بر اساس تحلیل آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی، امروز (۲ مهرماه) در استان‌های گیلان، مازندران و گلستان، ابرناکی و بارش باران پیش‌بینی می‌شود همچنین در مناطق شمالی، استان‌های زنجان، قزوین، البرز، تهران، سمنان و خراسان شمالی ابرناکی، رگبار و رعد و برق، وزش باد شدید و خیزش گرد و خاک انتظار می‌رود.

وی ادامه داد: در روز پنج‌شنبه (۳ مهرماه) در شرق سواحل دریای خزر و شمال شرق کشور بارش خفیف، وزش باد و خیزش گرد و خاک رخ خواهد داد سپس جمعه (۴ مهرماه) در غالب مناطق کشور آسمان صاف خواهد بود. اواخر وقت جمعه با شمالی شدن جریانات روی دریای خزر، افزایش ابر، وزش باد شدید و بارش باران در استان‌های اردبیل، گیلان و غرب مازندران آغاز خواهد شد و شنبه و یکشنبه (۵ و ۶ مهرماه) بارش باران در شمال آذربایجان شرقی، اردبیل، گیلان و مازندران ادامه خواهد داشت.

وضعیت گرد و خاک در روز‌های آینده​

ضیاییان درباره تداوم وقوع گرد و خاک در نقاط مختلفی از کشور نیز گفت: طی دو روز آینده به‌ویژه در ساعات بعد از ظهر و اوایل شب، در ارتفاعات شمالی هرمزگان، ارتفاعات جنوبی سیستان و بلوچستان و کرمان رشد ابر‌های همرفتی، رگبار و رعد و برق، وزش باد شدید موقت و خیزش گرد و خاک دور از انتظار نخواهد بود.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا ادامه داد: طی سه روز آینده در برخی مناطق نوار شرقی و جنوب غرب کشور در بعضی ساعات وزش باد شدید و در نقاط مستعد خیزش گرد و خاک پیش‌بینی می‌شود. روز جمعه نیز شرایط برای شکل‌گیری توده گرد و خاک روی کشور عراق و نفوذ آن به مناطق غربی کشور فراهم است.

وی افزود: طی دو روز آینده خلیج فارس و تنگه هرمز مواج و متلاطم خواهند بود.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا درباره وضعیت جوی تهران طی دو روز آینده اظهارکرد: آسمان تهران فردا (۳ مهرماه) صاف گاهی وزش باد با حداقل دمای ۱۴ و حداکثر دمای ۲۷ درجه سانتیگراد و طی جمعه (۴ مهرماه) صاف از بعد از ظهر وزش باد در بعد از ظهر گاهی وزش باد شدید و گرد و خاک با حداقل دمای ۱۴ و حداکثر دمای ۲۹ درجه سانتیگراد پیش‌بینی می‌شود.

ضیاییان در پایان گفت: طی فردا و پس فردا اهواز با بیشینه دمای ۴۰ درجه سانتیگراد گرم‌ترین و شهرکرد با کمینه دمای ۳ درجه سانتیگراد سردترین مراکز استان کشور هستند.

صحت پیش‌بینی هواشناسی در بازه زمانی یک هفته حدود ۸۰ درصد است.