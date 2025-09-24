مجسمه جنجالی ترامپ کاخ کنگره+عکس

یک مجسمه برنزی در شرق «نشنال مال» و مقابل کاخ کنگره آمریکا نصب شده که به روابط دوستانه «دونالد ترامپ» رئیسجمهور ایالات متحده با «جفری اپستین» مجرم جنسی طعنه میزند.
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، این مجسمه ترامپ و اپستین را نشان میدهد که با لبخندی گشاد، دست یکدیگر را گرفتهاند و با حالتی شاد روی یک پا ایستادهاند. بر روی پلاک توضیحات این مجسمه نوشته شده است: «ما پیوند طولانیمدت میان رئیسجمهور دونالد جی. ترامپ و "نزدیکترین دوستش"، جفری اپستین را جشن میگیریم.» بنا بر مجوز صادرشده از سوی «سرویس پارکهای ملی»، این مجسمه تا ساعت ۸ شب یکشنبه در این محل باقی خواهد ماند.
هویت سازنده اثر مشخص نیست، اما رسانهها آن را مشابه آثار انتقادی پیشین علیه ترامپ توصیف کردهاند. پیشتر نیز آثاری مشابه در همین مکان نصب شده بود، از جمله مجسمهای برنزی به شکل توده فضولات بر روی میز کنگره آمریکا که به حمله حامیان ترامپ به کنگره در ۶ ژانویه اشاره داشت.
تعجب عابران از مشاهده مجسمه ترامپ و اپستین
این مجسمه بار دیگر بر روابط گذشته ترامپ با اپستین، که به جرم قاچاق جنسی محکوم شده بود، تمرکز کرده و این موضوع را به یکی از چالشهای مداوم برای رئیسجمهور آمریکا تبدیل کرده است.
در بخشی از مجسمه، متن منسوب به نامه ترامپ به اپستین در کتاب تولد ۵۰ سالگی او حک شده است. در این نامه ترسیمی از نیمتنه یک زن برهنه و جملاتی از جمله اینکه «ما در برخی چیزها وجه مشترک داریم» و «معماها هرگز پیر نمیشوند» درج شده بود.
کاخ سفید در واکنش به نصب این اثر اعلام کرد: «لیبرالها آزادند پول خود را هرطور میخواهند خرج کنند – اما این خبر جدیدی نیست که اپستین، ترامپ را میشناخت؛ چرا که ترامپ او را به دلیل رفتار ناشایست از باشگاهش اخراج کرده بود.»
