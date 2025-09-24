En
شاخص کل بورس در معاملات امروز 2 مهرماه

شاخص کل بورس در پایان معاملات امروز با ریزش ۲۰ هزار واحدی به ۲ میلیون و ۵۲۴ هزار واحد رسید
شاخص کل بورس در معاملات امروز 2 مهرماه

به گزارش تابناک؛ شاخص کل بورس در پایان معاملات امروز با ریزش ۲۰ هزار واحدی به ۲ میلیون و ۵۲۴ هزار واحد رسید

بیش از پنج ساله که فقط شاخص رو به صورت فیک می برن بالا اما روز به روز به ضرر سهامداران بورس اضافه می شه مسلمانان به فریاد سهامداران بورس برسید
# دیدار پزشکیان و ترامپ # خروج از ان پی تی # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران
