به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در حاشیه جلسه امروز هیات دولت در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسشی درباره آخرین وضعیت برگزاری کنسرت همایون شجریان اظهار کرد: تلاش داریم آنچه مدنظر ایشان است، انجام دهیم که به نظر می‌رسید کار خوبی است که در فضای اجتماعی اتفاق بیفتد.

وی یادآور شد: البته آقای شجریان سفری به دبی و بعد از آن سفر دیگری هم برای امور شخصی داشته است که امیدواریم بعد از برگشت او از سفر یک گفت‌وگوی مناسب برقرار کنیم و تمهیدات لازم برای برگزاری چنین کنسرتی را فراهم سازیم.