En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

فضانوردان آرتمیس۲ امسال راهی ماه می‌شوند

ماموریت ناسا برای بازگرداندن فضانوردان به ماه برای نخستین بار در قرن بیست ویکم میلادی قرار بود در آوریل ۲۰۲۶ میلادی انجام شود، اما اکنون به نظر می رسد زودتر از این موعد انجام خواهد شد.
کد خبر: ۱۳۳۰۴۲۹
| |
367 بازدید
|
۱

فضانوردان آرتمیس۲ امسال راهی ماه می‌شوند

به گزارش سرویس علم و فناوری تابناک، به نقل از اسپیس، به گفته مدیر ماموریت آرتمیس ۲ طی رویدادی در مرکز فضایی جانسون، این ماموریت که چهارفضانورد را همراه فضاپیمای اوریون به فضا می برد، احتمالا پنجم فوریه انجام شود.

لاکیشا هاوکینز معاون موقت معاونت توسعه سامانه‌های اکتشافی ناسا در یک کنفرانس خبری گفت: ما پس از ۵۰ سال به ماه بر می گردیم.

اگر قرار باشد آرتمیس ۲ در پنج فوریه به فضا پرتاب شود، این ماموریت در شب انجام خواهد شد. ناسا در ماه‌های فوریه، مارس و آوریل هر کدام حدود ۵روز فرصت دارد تا فضاپیمای این ماموریت را به فضا ارسال کند. آخرین تاریخ ممکن برای پرتاب نیز طبق اعلام آژانس فضایی آمریکا، ۲۶ آوریل است.

به گفته هاوکینز ناسا ایمنی خدمه در نهایت زمانبندی عملیات را مشخص می کند. وی در این باره گفت: ما تاکید می کنیم ایمنی اولویت ماست. به همین دلیل هم‌زمان با انجام این آماده‌سازی‌های عملیاتی و تکمیل مراحل مونتاژ راکت، در حال ارزیابی هستیم تا مطمئن شویم که همه امور به روشی ایمن انجام می‌شود.

آرتمیس ۲ نخستین ماموریت سرنشین دار ناسا از برنامه ای به همین نام برای سفر به ماه است.

اشتراک گذاری
برچسب ها
فضانوردان آرتمیس فضا پرتاب ماهواره علمی و فناوری فناوری علم
دبیر و کشتی‌گیران، تاج را به وجد آوردند/ اطمینان قلعه‌نویی از صعود در جام‌جهانی و چند ابهام
نگاهی به پدیده "کلثوم اکبری"؛ چرا زنان قاتل نامرئی‌اند؟
پاسخ محکم و عقلانی ایران به مکانیسم ماشه / شعارهای هزینه‌زا کنار گذاشته می‌شود
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
بازگشت موش و مگس های روسی فضانورد به زمین
قابلیت‌های تازه هوش مصنوعی با اولویت مشترکان پولی عرضه می‌شود
نوآوری چینی‌ها؛ تبدیل هر پنجره به پنل خورشیدی
دیپ‌مایند گوگل و نقطه عطف تاریخی در هوش مصنوعی؛ از رقابت علمی تا آینده صنایع جهان
اولین کامپیوتر کوانتومی سیلیکونی رونمایی شد
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
آباد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۱۶ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۲
0
0
پاسخ
این نشان می دهد سفرهای 50سال پیش دروغ بوده
برچسب منتخب
# دیدار پزشکیان و ترامپ # خروج از ان پی تی # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
آیا از ابزارهای هوش مصنوعی استفاده می کنید؟
نظرسنجی
آیا موافق ملاقات ترامپ و پزشکیان هستید؟
الی گشت
مصاحبه طوفانی علیرضا دبیر پس از قهرمانی: اینترنشنال کثافت را نبینید  (۱۶۳ نظر)
فیلم جشن عروسی کامران تفتی و متین ستوده  (۱۴۸ نظر)
پزشکیان با ترامپ‌ دیدار کند استیضاحش می‌کنیم  (۱۱۹ نظر)
آمریکا و اروپا معتقدند ایران یک قدم تا تسلیم شدن فاصله دارد/ مذاکره‌ای در کار نخواهد بود  (۱۱۲ نظر)
صداوسیما: 90 درصد مردم بمب اتم می‌خواهند  (۷۸ نظر)
غضنفری: دیدار پزشکیان با ترامپ خودکشی سیاسی است / ظریف به مکانیسم ماشه افتخار می‌کند!  (۷۷ نظر)
روی آنتن صداوسیما: ایران موشک قاره پیما تست کرد  (۷۱ نظر)
بنزین سوپر هندی در راه ایران/ قیمت نهایی چقدر تمام می شود؟  (۶۹ نظر)
ویدیوی آموزش خیانت توسط خانم وکیل!  (۶۸ نظر)
مذاکره مستقیم با امریکا بهترین راهکار است/ «نماینده ویژه» برای مذاکرات هسته‌ای تعیین شود  (۶۳ نظر)
عراقچی پیشنهاد خوبی به اروپا ارائه داد تعجب می‌کنم رد کردند/ در شرایط وحشتناکی هستیم  (۶۱ نظر)
قرار است ترامپ و پزشکیان در نیویورک دیدار و توافق کنند!  (۵۹ نظر)
تماس مستقیم عراقچی و ویتکاف؛ ایران خواستار مذاکرات فوری شد  (۵۸ نظر)
تعجب و خجالت زن آلمانی از هیتلر گفتن ایرانی‌ها  (۴۸ نظر)
تشویق ایستاده مکرون در سازمان ملل به خاطر موضعش  (۴۷ نظر)
tabnak.ir/005a6X
tabnak.ir/005a6X