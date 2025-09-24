En
پیشنهاد جنجالی مکرون به ترامپ!

رئیس‌جمهوری فرانسه در گفت‌وگو با شبکه خبری فرانسوی بی اف ام (BFM) گفت که اگر همتای آمریکایی‌اش واقعاً به دنبال کسب جایزه صلح نوبل است، باید جنگ در غزه را متوقف کند.
پیشنهاد جنجالی مکرون به ترامپ!

خبرگزاری رویترز به نقل از مصاحبه تلویزیونی دیشب امانوئل مکرون نوشت که تنها ترامپ قادر به اعمال فشار بر [رژیم] اسرائیل برای پایان دادن به این جنگ است.

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا، رئیس جمهوری فرانسه گفت: یک نفر وجود دارد که می‌تواند در این مورد کاری انجام دهد و آن رئیس‌جمهوری آمریکا است.

وی ادامه داد: او دستش از ما بازتر است چرا که ما سلاح‌ها و تجهیزاتی را که جنگ در غزه را تداوم می‌دهند، تأمین نمی‌کنیم. آمریکا این کار را می‌کند.

ترامپ در جریان سخنرانی دیروز خود در هشتادمین مجمع عمومی سازمان ملل متحد با رد طرح به رسمیت شناختن کشور فلسطین از سوی کشورهای غربی، گفت که این اقدام پاداشی برای شبه‌نظامیان حماس است.

ترامپ گفت: ما باید به سرعت جنگ در غزه را متوقف کنیم. ما باید به سرعت برای صلح مذاکره کنیم.

سخنرانی رهبر فرانسه در حالی بامداد چهارشنبه آغاز شد که او شامگاه دوشنبه در نشست ویژه سازمان ملل متحد تحت عنوان اجلاس راه‌حل دو دولتی، برای پایان دادن به مناقشه فلسطین و رژیم اسرائیل سخنرانی کرد و در اقدامی کم‌سابقه، تشکیل دولت مستقل فلسطین را به رسمیت شناخت.

او این تصمیم را «گامی ضروری برای صلح پایدار و امنیت خاورمیانه» خواند و از سرگیری فوری مذاکرات سازنده میان دو طرف را خواستار شد. این موضع‌گیری تاریخی با استقبال گسترده بسیاری از کشورهای عضو و واکنش‌های متفاوت دیگر بازیگران منطقه‌ای همراه شد.

این موضع‌گیری که واکنش‌های گسترده‌ای از سوی کشورهای عربی و اروپایی، همچنین رژیم صهیونیستی و ایالات متحده را برانگیخت، به باور تحلیلگران می‌تواند بر روند تحولات خاورمیانه و حتی مسیر مذاکرات شورای امنیت تأثیر بگذارد.

 

