به گزارش تابناک به نقل از روزنامه ایران: در سال آبی ۱۴۰۴–۱۴۰۳ (از مهر ۱۴۰۳ تا پایان شهریور ۱۴۰۴)، میزان بارش در استان تهران حدود ۱۵۹ میلیمتر ثبت شده که در مقایسه با سال گذشته ۳۱ درصد و در مقایسه با میانگین بلندمدت ۵۰ ساله، حدود ۴۴ درصد کاهش نشان میدهد. اکنون پنجمین سال پیاپی خشکسالی را پشت سر گذاشتهایم و وارد ششمین سال شدهایم؛ هرچند امید میرود با بارشهای مناسب در سال پیشرو، این روند منفی متوقف شود.
بر اساس آمار شرکت مدیریت منابع آب ایران، حجم آب ورودی به سدهای کشور از ابتدای سال آبی جاری تا ۲۹ شهریورماه، ۲۴/۶۳ میلیارد مترمکعب بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته (۴۲/۳۱ میلیارد مترمکعب)، کاهشی ۴۲ درصدی را نشان میدهد.
همچنین حجم ذخیره مخازن سدها از ۲۵ میلیارد مترمکعب در سال گذشته به ۱۸/۸۳ میلیارد مترمکعب رسیده که کاهشی ۲۵ درصدی را ثبت کرده است.
ضرورت ۲۰ درصد صرفهجویی برای مهار بحران
مدیرعامل آبفای استان تهران با اشاره به اقدامات صورتگرفته توسط وزارت نیرو برای مدیریت بحران آب در تهران، بر لزوم همراهی مردم و مصرف بهینه در بخشهای مختلف تأکید کرد و گفت: «در صورت تحقق ۲۰ درصد صرفهجویی در مصرف، میتوان از این شرایط بحرانی عبور کرد.»
وی افزود: «بر اساس آمار موجود، تاکنون تنها ۱۰ درصد در مصرف آب صرفهجویی شده است.»
محسن اردکانی در ادامه با اشاره به موضوع هدررفت آب، آن را پدیدهای جهانی خواند و توضیح داد: «هدررفت آب در دو بخش فیزیکی و ظاهری قابل بررسی است. هدررفت فیزیکی در تهران حدود ۹/۷ درصد است، درحالی که هدررفت ظاهری – شامل خطا در قرائت کنتور، برداشتهای غیرمجاز و موارد مشابه – در کشور ما کمتر از متوسط جهانی (۷ تا ۸ درصد) است.»
وی از ذخیرهسازی ۵۲ میلیون مترمکعب آب در نتیجه اقدامات صرفهجویی خبر داد و گفت: «۱۰میلیون مترمکعب از این مقدار، حاصل کاهش هدررفت فیزیکی بوده است.»
تکذیب پرمصرفی مناطق شمالی تهران
اردکانی شایعات مربوط به مصرف بالای آب در مناطق ۱ تا ۳ تهران را رد کرد و گفت: «این سه منطقه در مجموع حدود ۲۰ درصد از کل مصرف آب تهران را به خود اختصاص دادهاند که با توجه به جمعیت و الگوی توزیع، قابل انتظار است.»
وی همچنین به الگوی مصرف استاندارد هر فرد تهرانی اشاره کرد و افزود: «با وجود تعریف الگویی معادل ۱۳۰ لیتر در روز برای هر شهروند، مصرف واقعی در تهران از این مقدار بیشتر است.»
تأثیر افزایش تعرفه بر کاهش مصرف
به گفته مدیرعامل آبفای استان تهران، کاهش ۱۰ درصدی مصرف آب در تهران، حاصل عواملی همچون مدیریت مصرف توسط شهروندان، نصب ابزار کاهنده مصرف در منازل و افزایش تعرفه برای پرمصرفها بوده است. وی یادآور شد: «با ابلاغ تعرفه جدید آب از اردیبهشتماه امسال، قیمت آب برای مشترکان پرمصرف ۲۸ درصد افزایش یافت که نقش قابل توجهی در کنترل مصرف داشت.»
نقش راهکارهای ساختاری در حل بحران آب
کارشناسان معتقدند حل بحران آب تهران تنها از طریق صرفهجویی خانگی ممکن نیست و نیازمند اجرای اقدامات ساختاری از جمله بازچرخانی آب، نوسازی شبکههای فرسوده، جلوگیری از برداشتهای غیرمجاز و همچنین جلب مشارکت بخش خصوصی در پروژههای آب و فاضلاب است.
با توجه به شرایط اقلیمی کشور و بویژه تهران، هرگونه تأخیر در اجرای برنامههای مقابله با کمآبی میتواند پیامدهای جدی به همراه داشته باشد. بنابراین، همکاری سهجانبه شهروندان، دستگاههای اجرایی و نهادهای نظارتی برای مدیریت بهینه آب و پشت سر گذاشتن پاییز کمبارش پیشرو، ضروری است.
