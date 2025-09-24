مشمولان فریب شایعات مجازی را نخورند

به گزارش تابناک؛ نشست خبری رئیس سازمان وظیفه عمومی فراجا سردار رحمان علیدوست با اصحاب رسانه صبح امروز در مقر سازمان وظیفه عمومی برگزار شد.

رئیس سازمان وظیفه عمومی فراجا با گرامیداشت هفته دفاع مقدس و یاد و خاطره امام و شهدا اظهارداشت: دفاع از استقلال و تمامیت مرزی وظیفه هر فرد است و تمام افراد ذکور با تابعیت ایرانی باید خدمت سربازی انجام دهند لذا تمام مشمولان با رسیدن به سن ۱۸ سال تمام باید تکلیف خدمت سربازی خود را مشخص کنند.

وی به شایعه خریشایعه خد خدمت سربازی پرداخت و تصریح کرد: خرید خدمت سربازی اصلا در دستور کار ستادکل و مجلس نیست و اخبار منتشر شده مورد تأیید نیست و کلیه مشمولان باید در موعد مقرر خود را معرفی کنند. وی گفت: ۱۶۰ هزار نفر تاکنون از معافیت چند فرزندی اقدام کرده‌اند. سردار علیدوست به قانون سرباز قهرمان پرداخت و اعلام کرد که نفرات اول تا سوم مسابقات المپیک و قهرمانی جهان و قهرمانی آسیا و قهرمانی تیم‌های فوتبال و والیبال و بسکتبال می‌توانند با اعلام وزارت ورزش از معافیت سربازی استفاده کنند.

وی افزود: تمام دانش آموزان دیپلمه که تا ۳۱ شهریور مهلت معرفی داشتند تا ۳۰ مهرماه با توجه به اعلام دیرهنگام نتایج دانشگاه‌ها فرصت دارند.

این مقام ارشد انتظامی ادامه داد که مدت خدمت سربازی برای امریه‌ها ۲۴ ماه و در سایر مناطق اعم از عملیاتی، درگیر و عادی و ... از ۱۴ تا ۲۱ ماه متغیر است. سردار علیدوست به تسهیلات در هفته انتظامی پرداخت و گفت: امسال رونمایی از ثبت مدرک تحصیلی، رونمایی از سامانه صدور معافیت تحصیلی و تحصیلی دانشجویان خارج از دانشگاه‌ها در هفته انتظامی انجام می‌شود.