مدیر تأمین و توزیع شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی گفت: در تمام جایگاه‌های سوخت فعال در کشور توزیع مکمل‌های سوخت غیرقانونی بوده و در بازدیدهای ماهانه این موضوع زیر ذره‌بین قرار می‌گیرد و برای آن جریمه نقدی سنگینی لحاظ خواهیم کرد.

علی‌اکبر عرب عامری درباره اقدامات این شرکت برای مقابله با عرضه مکمل‌های سوخت در جایگاه‌ها اظهار کرد: شرکت ملی پالایش و پخش بر اساس استانداردهای تعریف‌شده عمل می‌کند. ما تکلیف داریم در کلان‌شهرها بنزین یورو عرضه کنیم و در سایر شهرها بنزین معمولی که اصطلاحاً اکتان ۸۷ نام دارد. قانون نیز سازوکار مشخصی را در این خصوص تعیین و متناسب با افزایش تولید عرضه در سایر شهرها انجام خواهد شد. در حال حاضر تلاش ما بر این است که در حوزه بنزین تولیدی و وارداتی چه در مقوله بنزین یورو و چه در بنزین معمولی، سوخت مطابق استاندارد عرضه شود.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ وی افزود: ما نقشی در تولید مکمل‌ها و در عرضه آن‌ها نداریم. شرکت‌های تولیدکننده باید مجوز بگیرند و محصول خود را پس از تأیید استاندارد عرضه کنند. مشکل اصلی در جایگاه‌های عرضه سوخت است. جایگاه‌هایی که با شرکت ملی پخش قرارداد دارند، مکلفند صرفاً فرآورده‌های مورد تأیید این شرکت را عرضه کنند و فروش مکمل یا محصولات دیگر در محوطه جایگاه خلاف قرارداد است.

به سامانه ۹۶۲۷ فروش اجباری را گزارش دهید

مدیر تأمین و توزیع شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی اظهار کرد: گاهی مشاهده می‌شود مکمل‌هایی در فروشگاه‌ها یا تعمیرگاه‌های اطراف جایگاه عرضه می‌شود و مصرف‌کننده آن را تهیه و در خودرو استفاده می‌کند. اما بحث اصلی ما این است که در جایگاه‌های رسمی عرضه سوخت که با ما قرارداد دارند، هیچ محصولی جز فرآورده مورد تأیید شرکت نباید عرضه شود. حتی اگر مکملی دارای مجوز و مهر استاندارد باشد، عرضه آن در جایگاه تخلف است.

عرب عامری با بیان اینکه سازوکار نظارتی در این زمینه فعال است، توضیح داد: برای مقابله با تخلفات، سامانه ۹۶۲۷ در دسترس مردم قرار دارد که به‌صورت ۲۴ ساعته فعال است. هم شکایت و هم گزارش مردمی از این طریق قابل ثبت است. تلفن گویا نیز در دسترس است و بسته به اینکه جایگاه متخلف در کدام استان قرار داشته باشد، موضوع بررسی می‌شود.

ماهیانه چهار تا شش بار از هر جایگاه بازدید می‌کنیم

وی اظهار کرد: بر اساس آیین‌نامه تخلفات قراردادی، جایگاه‌دار مکلف است به تعهدات خود پایبند باشد. شرکت ملی پخش به‌صورت دوره‌ای بازرسی‌های متعددی را انجام می‌دهد. همکاران ما در طول ماه تقریباً چهار بار از هر جایگاه بازدید می‌کنند. در این بازدیدها هم کنترل کمی و هم کنترل کیفی انجام می‌شود تا مشخص شود بنزین عرضه‌شده دارای استاندارد است، آلودگی ندارد و میزان تحویلی نیز مطابق با مقدار پرداختی مشتری است.

به‌گفته مدیر تأمین و توزیع شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی کنترل تراکنش‌های پرتکرار در جایگاه‌ها نیز به صورت مستمر انجام می‌شود. علاوه بر بازرسی شرکت، انجمن صنفی جایگاه‌داران نیز موضوع را به‌طور جدی پیگیری می‌کند. چراکه عرضه مکمل‌ها در جایگاه‌ها نه تنها مشکلاتی برای مشتریان ایجاد می‌کند بلکه موجب دردسر برای جایگاه‌داران هم می‌شود.

وی با بیان اینکه تهیه مکمل و یا اجبار در استفاده با زور در جایگاه‌ها مورد تایید نیست و برای این موضوع راه‌کارهایی درنظر گرفته شده است، تاکید کرد: در صورت تخلف، جریمه نقدی در نظر گرفته شده که این جرایم بسته به نوع تخلف متفاوت است. آیین‌نامه تخلفات به‌تازگی در هیئت‌مدیره مصوب شده و مبالغ جریمه‌ها که مربوط به گذشته بود، به‌روز شده و طی هفته آینده به همه جایگاه‌ها ابلاغ خواهد شد. این مبالغ به‌گونه‌ای تعیین شده که بازدارندگی لازم را داشته باشد.

توزیع بنزین یورو در تمام کلان‌شهرها

عرب عامری در پایان درباره کیفیت بنزین نیز توضیح داد: باتوجه به میزان بنزینی که تولید می‌شود، اولویت با کلان‌شهرها، پیرامون کلان‌شهرها و شهرهای بزرگ است، به‌گونه‌ای که عرضه بنزین یورو در کلانشهرها توسط پالایشگاه های داخلی تولید میگردد. در سایر شهرها نیز در صورت مناسب بودن تولید کشور بنزین یورو و معمولی عرضه می‌شود. ادارات استاندارد استان‌ها به صورت برنامه‌ریزی شده و در بازه‌های مشخص بنزینهای مورد عرضه در جایگاه‌های سطح کشور را کنترل می‌کنند.