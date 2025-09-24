En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

جریمه نقدی در کمین جایگاه‌های سوخت

مدیر تأمین و توزیع شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی گفت: در تمام جایگاه‌های سوخت فعال در کشور توزیع مکمل‌های سوخت غیرقانونی بوده و در بازدیدهای ماهانه این موضوع زیر ذره‌بین قرار می‌گیرد و برای آن جریمه نقدی سنگینی لحاظ خواهیم کرد.
کد خبر: ۱۳۳۰۴۰۳
| |
698 بازدید
|
۵
جریمه نقدی در کمین جایگاه‌های سوخت

علی‌اکبر عرب عامری درباره اقدامات این شرکت برای مقابله با عرضه مکمل‌های سوخت در جایگاه‌ها اظهار کرد: شرکت ملی پالایش و پخش بر اساس استانداردهای تعریف‌شده عمل می‌کند. ما تکلیف داریم در کلان‌شهرها بنزین یورو عرضه کنیم و در سایر شهرها بنزین معمولی که اصطلاحاً اکتان ۸۷ نام دارد. قانون نیز سازوکار مشخصی را در این خصوص تعیین و متناسب با افزایش تولید عرضه در سایر شهرها انجام خواهد شد. در حال حاضر تلاش ما بر این است که در حوزه بنزین تولیدی و وارداتی  چه در مقوله بنزین یورو و چه در بنزین معمولی، سوخت مطابق استاندارد عرضه شود.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ وی افزود: ما نقشی در تولید مکمل‌ها و در عرضه آن‌ها نداریم. شرکت‌های تولیدکننده باید مجوز بگیرند و محصول خود را پس از تأیید استاندارد عرضه کنند. مشکل اصلی در جایگاه‌های عرضه سوخت است. جایگاه‌هایی که با شرکت ملی پخش قرارداد دارند، مکلفند صرفاً فرآورده‌های مورد تأیید این شرکت را عرضه کنند و فروش مکمل یا محصولات دیگر در محوطه جایگاه خلاف قرارداد است.

به سامانه ۹۶۲۷  فروش اجباری را گزارش دهید

مدیر تأمین و توزیع شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی اظهار کرد: گاهی مشاهده می‌شود مکمل‌هایی در فروشگاه‌ها یا تعمیرگاه‌های اطراف جایگاه عرضه می‌شود و مصرف‌کننده آن را تهیه و در خودرو استفاده می‌کند. اما بحث اصلی ما این است که در جایگاه‌های رسمی عرضه سوخت که با ما قرارداد دارند، هیچ محصولی جز فرآورده مورد تأیید شرکت نباید عرضه شود. حتی اگر مکملی دارای مجوز و مهر استاندارد باشد، عرضه آن در جایگاه تخلف است.

عرب عامری با بیان اینکه سازوکار نظارتی در این زمینه فعال است، توضیح داد: برای مقابله با تخلفات، سامانه ۹۶۲۷ در دسترس مردم قرار دارد که به‌صورت ۲۴ ساعته فعال است. هم شکایت و هم گزارش مردمی از این طریق قابل ثبت است. تلفن گویا نیز در دسترس است و بسته به اینکه جایگاه متخلف در کدام استان قرار داشته باشد، موضوع بررسی می‌شود.

ماهیانه چهار تا شش بار از هر جایگاه بازدید می‌کنیم

وی اظهار کرد: بر اساس آیین‌نامه تخلفات قراردادی، جایگاه‌دار مکلف است به تعهدات خود پایبند باشد. شرکت ملی پخش به‌صورت دوره‌ای بازرسی‌های متعددی را انجام می‌دهد. همکاران ما در طول ماه تقریباً چهار بار از هر جایگاه بازدید می‌کنند. در این بازدیدها هم کنترل کمی و هم کنترل کیفی انجام می‌شود تا مشخص شود بنزین عرضه‌شده دارای استاندارد است، آلودگی ندارد و میزان تحویلی نیز مطابق با مقدار پرداختی مشتری است.

به‌گفته مدیر تأمین و توزیع شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی کنترل تراکنش‌های پرتکرار در جایگاه‌ها نیز به صورت مستمر انجام می‌شود. علاوه بر بازرسی شرکت، انجمن صنفی جایگاه‌داران نیز موضوع را به‌طور جدی پیگیری می‌کند. چراکه عرضه مکمل‌ها در جایگاه‌ها نه تنها مشکلاتی برای مشتریان ایجاد می‌کند بلکه موجب دردسر برای جایگاه‌داران هم می‌شود.

وی با بیان اینکه تهیه مکمل و یا اجبار در استفاده با زور در جایگاه‌ها مورد تایید نیست و برای این موضوع راه‌کارهایی درنظر گرفته شده است، تاکید کرد: در صورت تخلف، جریمه نقدی در نظر گرفته شده که این جرایم بسته به نوع تخلف متفاوت است. آیین‌نامه تخلفات به‌تازگی در هیئت‌مدیره مصوب شده و مبالغ جریمه‌ها که مربوط به گذشته بود، به‌روز شده و طی هفته آینده به همه جایگاه‌ها ابلاغ خواهد شد. این مبالغ به‌گونه‌ای تعیین شده که بازدارندگی لازم را داشته باشد.

توزیع بنزین یورو در تمام کلان‌شهرها

عرب عامری در پایان درباره کیفیت بنزین نیز توضیح داد: باتوجه به میزان بنزینی که تولید می‌شود، اولویت با کلان‌شهرها، پیرامون کلان‌شهرها و شهرهای بزرگ است، به‌گونه‌ای که عرضه بنزین یورو در کلانشهرها توسط پالایشگاه های داخلی تولید میگردد. در سایر شهرها نیز در صورت مناسب بودن تولید کشور بنزین یورو و معمولی عرضه می‌شود. ادارات استاندارد استان‌ها به صورت برنامه‌ریزی شده و در بازه‌های مشخص بنزینهای مورد عرضه در جایگاه‌های سطح کشور را کنترل می‌کنند.

اشتراک گذاری
برچسب ها
مکمل سوخت بنزین بنزین یورو 4 بنزین یورو ۵ بنزین یورو علی‌اکبر عرب‌عامری جایگاه سوخت خبر فوری
دبیر و کشتی‌گیران، تاج را به وجد آوردند/ اطمینان قلعه‌نویی از صعود در جام‌جهانی و چند ابهام
نگاهی به پدیده "کلثوم اکبری"؛ چرا زنان قاتل نامرئی‌اند؟
پاسخ محکم و عقلانی ایران به مکانیسم ماشه / شعارهای هزینه‌زا کنار گذاشته می‌شود
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
‌سهمیه بنزین ۱۵۰۰ تومانی تغییر نمی‌کند
بلعیدن یک‌ میلیون لیتر بنزین در سکوت
ردپای «بانک ملت» در قطعی نازل‌های بنزین
افزایش ۵۰ درصدی میانگین مصرف بنزین در جنگ ۱۲ روزه
واکنش به شایعه قطع کارت سوخت جایگاه‌داران
علت نبود بنزین و سوخت در شهرهای شمالی چیست؟
حق‌العمل جایگاه‌های سوخت ۴۰ درصد افزایش یافت
کلاهبرداری در پمپ بنزین‌ها، آن هم بی‌مجازات!
راه‌اندازی خط تولید بنزین یورو ۵ در پالایشگاه شیراز
اوجی: ظرف یک تا دو روز آینده کارت‌های سوخت فعال می‌شود
جزئیات اختلال در عرضه بنزین و گازوئیل
روش جدید کلاهبرداری در جایگاه‌های سوخت
چند جایگاه سوخت یورو ۴ عرضه می‌کند؟
عرضه بنزین محدود شد
تعیین تکلیف کارت‌های سوخت جامانده در جایگاه‌ها
آخرین وضعیت پمپ بنزین‌های کشور/ عرضه بنزین سهمیه‌ای در 1450 جایگاه سوخت
آخرین وضعیت کیفیت بنزین در کشور
سوخت جدید جایگزین بنزین می‌شود؟
توان تولید بنزین یورو ۵ در ستاره خلیج فارس
پلمپ ۱۹۸ نازل جایگاه به خاطر کم فروشی بنزین
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۵
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۴۰ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۲
0
5
پاسخ
شما کیفیت افتضاح سوخت رو درست کن مطمئن باش دیگه نیاز به فروش این چیزا نیست. ماشین مردم داغون شد از بس ضربه ناک تو موتور داریم
عضو هیات علمی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۴۵ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۲
0
3
پاسخ
با سلام و تشکر از اینکه هرچند بسیار دیر ولی بالاخره این مشکل توسط مسئولی دیده شد. انشالله که حل هم بشود. واقعا گاهی انسان تعجب میکند از این همه بی تفاوتی نسبت به فساد!
مشکلاتی که به شدت نارضایتی تولید میکنند و راه حل آنها هم بسیار ساده است. این موضوع و موارد مشابه حداقل توقع مردم از مدیرانی است که مسئول اداره یک کشور هستند!!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۴۶ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۲
0
2
پاسخ
هر 20 لیتر بنزین حداقل 5 لیتر آن هوا است
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۴۸ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۲
0
2
پاسخ
شما زحمت زیادی نکش
فقط لطفا کن آب قاطی بنزین نکنند بقیش حله
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۱۷ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۲
0
0
پاسخ
تعجب اینجاست که شرکت پخش فرآورده های نفتی به راحتی می تونه بر اساس بنزین تحویلی و مقایسه اون با میزان فروش کارت ها مقدار سوء استفاده جایگاه ها رو تشخیص بده و با اونها برخورد کنه تا آب و هوا قاطی بنزین نکنن. اما چرا اینکارو نمی کنه؟ الله اعلم.
برچسب منتخب
# دیدار پزشکیان و ترامپ # خروج از ان پی تی # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
آیا موافق ملاقات ترامپ و پزشکیان هستید؟
مخالفم
39.87%
به طور مشروط موافقم
13.33%
کاملاً موافقم
46.8%
تعداد کل آراء : ۴۴۵۵
آرشیو
الی گشت
مصاحبه طوفانی علیرضا دبیر پس از قهرمانی: اینترنشنال کثافت را نبینید  (۱۶۳ نظر)
فیلم جشن عروسی کامران تفتی و متین ستوده  (۱۴۷ نظر)
پزشکیان با ترامپ‌ دیدار کند استیضاحش می‌کنیم  (۱۱۹ نظر)
آمریکا و اروپا معتقدند ایران یک قدم تا تسلیم شدن فاصله دارد/ مذاکره‌ای در کار نخواهد بود  (۱۱۲ نظر)
درون ویلای عظیم مالک چای دبش را ببینید  (۷۹ نظر)
صداوسیما: 90 درصد مردم بمب اتم می‌خواهند  (۷۷ نظر)
غضنفری: دیدار پزشکیان با ترامپ خودکشی سیاسی است / ظریف به مکانیسم ماشه افتخار می‌کند!  (۷۶ نظر)
روی آنتن صداوسیما: ایران موشک قاره پیما تست کرد  (۷۱ نظر)
بنزین سوپر هندی در راه ایران/ قیمت نهایی چقدر تمام می شود؟  (۶۹ نظر)
مذاکره مستقیم با امریکا بهترین راهکار است/ «نماینده ویژه» برای مذاکرات هسته‌ای تعیین شود  (۶۳ نظر)
ویدیوی آموزش خیانت توسط خانم وکیل!  (۶۳ نظر)
عراقچی پیشنهاد خوبی به اروپا ارائه داد تعجب می‌کنم رد کردند/ در شرایط وحشتناکی هستیم  (۶۱ نظر)
قرار است ترامپ و پزشکیان در نیویورک دیدار و توافق کنند!  (۵۹ نظر)
تماس مستقیم عراقچی و ویتکاف؛ ایران خواستار مذاکرات فوری شد  (۵۸ نظر)
تعجب و خجالت زن آلمانی از هیتلر گفتن ایرانی‌ها  (۴۸ نظر)
tabnak.ir/005a67
tabnak.ir/005a67