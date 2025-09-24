En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

وعده احیای دریاچه ارومیه، بازی با کلمات یا معجزه؟

امروز دیگر اثری از دریاچه ارومیه باقی نمانده و از نقشه جغرافیایی کره زمین محو شده و تنها یادگار آن نمک است که در چند روز گذشته با طوفان‌های نمکی بر سر مردم استان‌های آذربایجان غربی و شرقی آوار شد.
کد خبر: ۱۳۳۰۳۹۸
| |
924 بازدید
|
۱۱

وعده احیای دریاچه ارومیه، بازی با کلمات یا معجزه؟

به گزارش خبرنگار تابناک از استان آذربایجان غربی، در روز‌های گذشته خبر خشک شدن کامل (۹۹.۵ درصدی) دریاچه ارومیه به تیتر اول رسانه‌ها و فضای مجازی تبدیل شده و دیگر آثاری از این دریاچه روی زمین باقی نمانده است.

دریاچه‌ای که در خشک کردن آن هم مردم و مسئولان مربوطه استانی و کشوری مقصر هستند و هیچ یک گناه خود را بر گردن نمی‌گیرند و از طرف دیگر هم طبیعت روی خوش به دریاچه ارومیه نشان نداد که متاسفانه امروز شاهد از بین رفتن آن هستیم.

اما بزرگترین میراثی که این دریاچه برای مردم استان‌ها اطراف به جای گذاشت، هزاران تن نمک است که همه با وجود آگاهی از خطرات آن به خشک دریاچه ارومیه کمک کردند.

در این زمینه، در چند روز گذشته آذربایجان غربی و شرقی شاهد طوفان‌های شدیدی بودند که طبق تصاویر انتشار یافته طوفان‌های نمک بلای جان مردمان این دو استان شده است.

تفکیک کردن باغات اطراف دریاچه ارومیه

یکی از بزرگترین مشکلات خشک شدن دریاچه ارومیه وجود هزاران چاه غیر مجاز در اطراف آن است که با بی‌توجهی مسئولان مربوطه آذربایجان‌غربی هر روز تعداد آنان بیشتر شد و کسی به این موضوع اهمیتی نداد.

در منطقه روستای امام زاده ارومیه که با ارزش‌ترین باغات این استان در آنجا قرار دارد، اکثر باغات متراژی در حدود ۵۰۰ تا هزار متر دارند که این باغات قبلا بیشتر از ۳ یا ۴ هزار متر بودند و حتی از هکتار هم بیشتر، اما با تفکیک این باغات و تقسیم شدن آنها به زمین‌ها ۵۰۰ تا هزار متری، بر تعداد باغات اضافه شد و باغ ۴ هزار متری به ۸ قسمت تبدیل شد. در نهایت برای زمین‌های چدید، ۸ عدد چاه غیرمجاز حفر شد، ساختمان‌سازی صورت گیرد و برق و گاز و سایر امکانات لازم فراهم شد.

برای تخلفات بزرگی که توسط مردم منطقه صورت گرفت، نه تنها صدای هیچ یک از مسئولان مربوطه در نیامد، بلکه آنها چشم خود را روی مشکلات بستند تا امروز شاهد وجود بیش از ۵۰ هزار چاه غیر مجاز در اطراف دریاچه ارومیه باشیم. این تخلفات تاثیر بسیار زیادی بر کاهش آب‌های زیرزمینی منطقه داشت د و یکی از دلایل مهم خشک شدن دریاچه ارومیه محسوب می‌شود.

آیا چاه‌های غیر مجاز در اطراف دریاچه ارومیه پُر می‌شود؟

امروزه، اما مسئولان مربوطه در استان آذربایجان‌غربی، دم از پر کردن چاه‌های غیر مجاز اطراف دریاچه ارومیه می‌زنند که سبب احیای دریاچه ارومیه می‌شود، اما این نکته باید به این مسئولان یادآوری شود که چگونه می‌خواهند بیش از ۵۰ هزار چاه غیر مجاز را پر کنند؟

در منطقه امام‌زاده ارومیه که هر روز شاهد ساخت ویلا‌ها و باغ‌های لوکس و گران‌قیمت در آن هستیم، بدون شک چاه غیر مجاز نیز حفر می‌شود، اما باز هم کسی با این ساخت و ساز‌ها کاری ندارد و تنها روی کاغذ و در پشت تریبون با آنها برخورد می‌شود. پس پر کردن چاه‌های غیر مجاز، وعده‌ای بدون قابلیت اجرایی است...

تا زمانی که این چشم پوشی‌ها ادامه‌دار بوده و هیچکس مسئولیت‌پذیر نباشد، نباید انتظار بهبود یافتن اوضاع را داشته باشیم.

امروز که دریاچه ارومیه از بین رفته، حداقل فکری به حال طوفان‌های نمکی آن شود تا سبب بروز مشکلات جسمی برای مردم منطقه نشود.

ناامیدی در اجرایی شدن برنامه‌ها، قول‌ها و وعده‌ها

بعد از خشک شدن دریاچه ارومیه، می‌توان به جرات گفت چاره کوتاه مدت برای احیای آن وجود ندارد، پس بهتر است که «رضا رحمانی» استاندار آذربایجان‌غربی به جای برنامه‌ریزی برای احیای این دریاچه که شاید بتوان گفت غیر ممکن است، راهی برای پیشگیری از مشکلات بعدی پیدا کنند تا آذربایجان غربی و شرقی قربانی طوفان‌های نمک نشوند.

البته استاندار آذربایجان‌غربی در شورای راهبردی احیای دریاچه ارومیه که با حضور رؤسای دانشگاه‌های تبریز و ارومیه و اعضای اتاق بازرگانی تبریز در استانداری آذربایجان‌غربی برگزار شد، اظهار کرد: از سال ۱۳۸۴ متأسفانه میزان حجم آب دریاچه ارومیه با شیب شدید نزولی شده است.

وی افزود: شرایط دریاچه طوری نیست که ما به دنبال متهم باشیم و باید فکری به وضعیت امروز دریاچه بکنیم. دریاچه ارومیه مهم‌تر از آن است که بر سر مسائل جزئی اختلاف داشته باشیم و همه مسئولان باید با مسئولیت پذیری در پی احیای دریاچه ارومیه باشند.

استاندار آذربایجان‌غربی: اداره کل جهاد کشاورزی آذربایجان‌های غربی و شرقی باید به صورت جدی و اساسی برای مقابله با برداشت‌های غیرمجاز آب وارد عمل شوند.

در طی این سال‌ها کار‌های زیادی برای از بین بردن دریاچه ارومیه صورت گرفت که متاسفانه صدایی از کسی در نیامد و بعد از زنگ خطر خشک شدن آن باز هم به طور جدی با این مشکلات برخورد نشد تا اینکه این سرمایه ملی تا ۹۹.۵ درصدی بر باد رفت.

پس امروز هرچقدر برای نجات دریاچه ارومیه برنامه‌ریزی شود، باور اجرایی شدن این برنامه‌ها، قول‌ها و وعده‌ها در کوتاه مدت، بسیار سخت و ناشدنی خواهد بود و کار به جایی رسیده که خیلی‌ها از احیای دوباره این دریاچه ناامید شده‌اند...

اشتراک گذاری
برچسب ها
دریاچه ارومیه احیا خشک کردن دریاچه تفکیک کردن باغات چاه های غیرمجاز
دبیر و کشتی‌گیران، تاج را به وجد آوردند/ اطمینان قلعه‌نویی از صعود در جام‌جهانی و چند ابهام
نگاهی به پدیده "کلثوم اکبری"؛ چرا زنان قاتل نامرئی‌اند؟
پاسخ محکم و عقلانی ایران به مکانیسم ماشه / شعارهای هزینه‌زا کنار گذاشته می‌شود
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
آغاز ورود آب سدها به دریاچه ارومیه + عکس
۹۸ درصد حجم آب دریاچه ارومیه از دست رفت
عکس: نمک برخاسنه از دریاچه سابق ارومیه!
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱۱
ASad
|
United Arab Emirates
|
۱۰:۱۳ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۲
0
4
پاسخ
مردم را اكر ميخواهيد در سياستهاي كلان و خواسته هاي مرد تغييرات بدهيد الان وقت هزينه كردن براي مردم و امثال درياجه اروميه است نه جاي ديكه
پاسخ ها
هیدرولوژیست
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۳۵ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۲
اگر هیچ سدی در حوضه دریاچه ارومیه ساخته نمیشد و فقط آب شرب مردم برداشت میشد به دلیل تغییر اقلیم و عمق کم دریاچه ارومیه، این دریاچه بین سال ۱۴۲٠ تا ۱۴۲۵ باز خشک میشد. پس پول و ذهن مردم را درگیر این موضوع نکنید و به فکر تقویت بنیه دفاعی، تقویت پول ملی، افزایش درامد مردم و مهار تورم باشید با اینا مشکل بیکاری، مسکن، ازدواج، مشکلات روحی، هزینه های درمان و... حل میشود.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۳۴ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۲
0
5
پاسخ
هیچ فقط دروغ
آباد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۴۸ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۲
1
2
پاسخ
دریاچه بوده تمام شده است مثل بقیه دریاچه ها باران و برف نیاید باچی پرش می کنید؟چاه از خود آب ندارد.بیخودی بودجه خرجش نکنید.بقیه منابع را مدیریت کنید و راههای جدید را برای زندگی درپیش گیرید.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۱۲ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۲
0
3
پاسخ
فصل بارندگی نزدیک است لذا میخواهند از بخشش خدا بنام خود نیز سود ببرند .
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۱۶ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۲
1
1
پاسخ
به عمل کار برآید به سخندانی نیست
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۱۷ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۲
0
4
پاسخ
بزرگی سراسر به گفتار نیست / دو صد گفته چون نیم کردار نیست . ( حکیم ابولقاسم فردوسی )
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۲۸ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۲
0
1
پاسخ
بدلیل کم آبی در کشور و البته منطقه بایستی آب از دریای عمان به مناطق اصلی کشور آورده شود. از مناطق مهم غرب و شمالغرب کشور است در برنامه انتقال آب ، جبران آب دریاچه ارومیه بایستی دیده شود و این دریاچه هر چه سرعتر احیا گردد.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۰۲ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۲
0
2
پاسخ
سدها رو چرا ننوشتیدعامل اصلی خشک شدن دریاچه ارومیه سدهاست این دریاچه عمدا خشک شد.
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۴۴ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۲
0
0
پاسخ
میلیاردها دلار هزینه برای دریاچه ارومیه کردید بقیه کشور چی دریاچه بختگان و ... فراموش کردید،
اینها تبعیض است،
تونلهای بالای ۳۰ کیلومتر آب از حوزه دیگر کانی سیب به ارومیه بردید و قبل از رسیدن به دریاچه ۳۰۰ تا پمپ آب با آن کشاورزی میکنن، باز هم طلبکار هستند، سری هم به جنوب کشور بزنید و تبعیض را ببینید.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۵۹ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۲
0
0
پاسخ
تله برای کنده بودجه و پر کردن در جیب حودیها
برچسب منتخب
# دیدار پزشکیان و ترامپ # خروج از ان پی تی # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
آیا موافق ملاقات ترامپ و پزشکیان هستید؟
الی گشت
مصاحبه طوفانی علیرضا دبیر پس از قهرمانی: اینترنشنال کثافت را نبینید  (۱۶۳ نظر)
فیلم جشن عروسی کامران تفتی و متین ستوده  (۱۴۸ نظر)
پزشکیان با ترامپ‌ دیدار کند استیضاحش می‌کنیم  (۱۱۹ نظر)
آمریکا و اروپا معتقدند ایران یک قدم تا تسلیم شدن فاصله دارد/ مذاکره‌ای در کار نخواهد بود  (۱۱۲ نظر)
صداوسیما: 90 درصد مردم بمب اتم می‌خواهند  (۷۸ نظر)
غضنفری: دیدار پزشکیان با ترامپ خودکشی سیاسی است / ظریف به مکانیسم ماشه افتخار می‌کند!  (۷۷ نظر)
روی آنتن صداوسیما: ایران موشک قاره پیما تست کرد  (۷۱ نظر)
بنزین سوپر هندی در راه ایران/ قیمت نهایی چقدر تمام می شود؟  (۶۹ نظر)
ویدیوی آموزش خیانت توسط خانم وکیل!  (۶۷ نظر)
مذاکره مستقیم با امریکا بهترین راهکار است/ «نماینده ویژه» برای مذاکرات هسته‌ای تعیین شود  (۶۳ نظر)
عراقچی پیشنهاد خوبی به اروپا ارائه داد تعجب می‌کنم رد کردند/ در شرایط وحشتناکی هستیم  (۶۱ نظر)
قرار است ترامپ و پزشکیان در نیویورک دیدار و توافق کنند!  (۵۹ نظر)
تماس مستقیم عراقچی و ویتکاف؛ ایران خواستار مذاکرات فوری شد  (۵۸ نظر)
تعجب و خجالت زن آلمانی از هیتلر گفتن ایرانی‌ها  (۴۸ نظر)
ضرب الاجل ایران برای اروپا/ ملاقات سرنوشت ساز پزشکیان در نیویورک  (۴۵ نظر)
tabnak.ir/005a62
tabnak.ir/005a62