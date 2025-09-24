En
انتشار بیانیه جدید گروه ۷ درباره ایران

در این بیانیه آمده است: ما از ایران می‌خواهیم که به‌طور کامل به تعهدات خود تحت معاهده منع گسترش تسلیحات هسته‌ای عمل کند، همکاری کامل با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را از سر بگیرد و با آمریکا مستقیم گفتگو کند.
کد خبر: ۱۳۳۰۳۹۷
381 بازدید
|
۱
انتشار بیانیه جدید گروه ۷ درباره ایران

وزرای خارجه گروه هفت، خواستار مذاکره ایران با واشنگتن و ازسرگیری همکاری کامل با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی شدند. 

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، وزرای امور خارجه گروه هفت شامل کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن، انگلیس، آمریکا و به همراه نماینده عالی اتحادیه اروپا، روز چهارشنبه و در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک گرد هم آمدند و بیانیه‌ای مشترک صادر کردند. 

وزرای خارجه گروه هفت، نقض حریم هوایی استونی، لهستان و رومانی از سوی روسیه را محکوم کرده و آن را تهدیدی برای امنیت بین‌المللی دانستند. 

آن‌ها بر تعهد خود برای حمایت از اوکراین برای دستیابی به صلحی پایدار و تقویت استقلال و رفاه این کشور تأکید کردند. 

هماهنگی با آمریکا برای ارائه تضمین‌های امنیتی به اوکراین و اعمال تحریم‌های اقتصادی بیشتر علیه روسیه، از جمله اقدامات علیه کشورهای ثالث، از دیگر محورهای این بیانیه بود. 

همچنین، وزرای خارجه گروه هفت از مذاکرات برای استفاده از دارایی‌های دولتی روسیه برای حمایت از اوکراین استقبال کردند. 

آن‌ها در ادامه خواستار «ارسال گسترده کمک‌های بشردوستانه به غزه، آزادی گروگان‌ها و آتش‌بس بین اسرائیل و حماس شدند». 

وزرای خارجه گروه هفت گفتند که حماس نباید نقشی در آینده غزه داشته باشد و همچنین آمادگی خود را برای همکاری با شرکای عربی برای بازسازی غزه و ایجاد صلح پایدار اعلام کردند. 

در بخش مربوط به ایرانِ این بیانیه آمده است: ما از ایران می‌خواهیم که به‌طور کامل به تعهدات خود تحت معاهده منع گسترش تسلیحات هسته‌ای عمل کند، همکاری کامل با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را از سر بگیرد، و در گفت‌وگوهای مستقیم با ایالات متحده برای دستیابی به یک توافق هسته‌ای قوی، پایدار و جامع که تضمین کند ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت، مشارکت کند. ما از تصمیم سه کشور اروپایی برای فعال‌سازی مکانیسم پس‌گشت استقبال می‌کنیم. 

وزرای خارجه گروه هفت بر اهمیت «حفظ منطقه ایندوپاسیفیک آزاد و مبتنی بر قانون» تأکید کرده و با هرگونه تلاش برای تغییر وضعیت موجود از طریق زور در دریای چین شرقی، دریای چین جنوبی و تنگه تایوان مخالفت کردند. 

آن‌ها همچنین خواستار خلع سلاح هسته‌ای کامل کره شمالی شدند. 

وزرای خارجه گروه هفت در پایان و در هشتادمین سالگرد تأسیس سازمان ملل بر ضرورت اصلاح این سازمان برای تطبیق با نیازهای کنونی تأکید کرد.

 

آباد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۱۰ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۲
0
0
پاسخ
استعمارگری یعنی این. تحویل بگیرید. به آمریکا چه ربط دارد که اینها دستور مذاکره با اورا در دستور قرارداده اند؟آمریکا خود بمب هسته ای دارد و استفاده کرده حالا نباید دخالت کند در این موضوع. مکرون خجالت نمیکشه ترامپ ضایعش کرده
