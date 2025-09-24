جزییات جلسه مدیران استقلال با ساپینتو

به گزارش تابناک به نقل از فرهیختگان؛ پس از نتایج ضعیف اخیر استقلال، نگاهها به سرنوشت نیمکت این تیم بعد از مصاف هفته بعدی در قزوین دوخته شده است.
این در شرایطی است که بعد از شکست سنگین برابر الوصل و توقف برابر پیکان، شایعات زیادی در فضای رسانهای و مجازی شکل گرفت. برخی مدعی شدند مدیران استقلال در جلسه اخیر خود تصمیم به قطع همکاری با ساپینتو گرفتهاند؛ اما از ترس واکنش هواداران این تصمیم را رسانهای نکردهاند. با این حال بیژن طاهری، مدیر تیم استقلال، صریحاً این شایعات را تکذیب کرد و گفت: «هیچ حاشیهای در استقلال وجود ندارد، این تیم تحت کنترل ریکاردو ساپینتو است و هواداران نباید فریب فضای مجازی را بخورند.» این جمله طاهری نشان میدهد باشگاه تلاش دارد آرامش نسبی را به تیم بازگرداند و تمرکز بازیکنان را روی مسابقه پیشرو نگه دارد.
این در حالی است که باشگاه استقلال نیز در این خصوص اعلام کرد جلسه هیئت مدیره با حضور علی تاجرنیا، کلارنس سیدورف و ریکاردو ساپینتو در فضایی صمیمی برگزار شد. در این نشست مدیران از سرمربی پرتغالی حمایت کردند، سیدورف بر همکاری و نقش مشاورهای خود تأکید داشت و ساپینتو نیز خواستار همدلی برای موفقیت تیم شد.
جلسه مدیران با ساپینتو حمایت به جای برکناری
جلسه مدیران تیم آبیپوش پایتخت و ریکاردو ساپینتو با یک روز تأخیر روز گذشته در محل ساختمان این باشگاه برگزار شد. در این جلسه مدیران باشگاه ضمن بررسی عملکرد تیم، به سرمربی پرتغالی اطمینان دادند که همچنان از او حمایت میکنند. در هر صورت تیم استقلال در این فصل ستارههای بزرگی مثل یاسر آسانی، داکنز نازون و مونیر الحدادی را جذب کرده، اما نتایج ضعیفی به دست آورده است. بر همین اساس شکست برابر استقلال خوزستان، باخت سنگین مقابل الوصل و تساوی با پیکان باعث شد موجی از انتقادها علیه کادر فنی شکل بگیرد.
در همین شرایط، جلسه هیئت مدیره باشگاه با حضور مدیران ارشد، کلارنس سیدورف و ریکاردو ساپینتو برگزار شد. در این نشست هرچند ناراحتی از نتایج اخیر به وضوح وجود داشت؛ اما مدیران اعلام کردند هیچ اولتیماتومی به سرمربی پرتغالی داده نشده و او همچنان مورد حمایت کامل است. آنها از ساپینتو خواستند با تمرکز بیشتری کار را ادامه دهد و تأکید کردند باشگاه فعلاً به دنبال تغییرات نیست و در نهایت تصمیم بر این شد که ساپینتو به کار خود ادامه دهد و سیدورف نیز مأمور شد در قالب جلسات فنی جداگانه به سرمربی استقلال برای بهبود شرایط کمک کند.
سیدورف: من به این استقلال باور دارم
بر اساس اطلاعات اختصاصی «فرهیختگان»، کلارنس سیدورف در حالی در جلسه مدیران و ساپینتو حضور داشت که پیش از این شایعاتی مطرح شده بود که شاید سیدورف به طور موقت جای ساپینتو را بگیرد؛ اما این موضوع به طور کامل تکذیب شد. سیدورف نه تنها نقشی در تغییر کادرفنی نداشت، بلکه به عنوان یکی از حامیان اصلی ساپینتو در جلسه حاضر شد. این در حالی است که این چهره مطرح یکشنبه گذشته نیز در ورزشگاه شهرقدس حاضر شده و دیدار استقلال در برابر پیکان را از نزدیک تماشا کرده و به ارزیابی فنی آن مشغول شد.
شنیدهها حاکی است سیدورف در این جلسه حمایت کامل خود را از کادر پرتغالی استقلال نشان داده و با صراحت عنوان میکند: «من مطمئنم و کاملاً باور دارم که استقلال در مسیر پیشرفت قرار دارد و دیر یا زود به جایگاهی که شایسته آن است خواهد رسید. نشانههای این روند رو به رشد را در دیدار اخیر برابر پیکان مشاهده کردیم و همین موضوع نویدبخش آیندهای روشن است. تیم با کادر جدید خود در حال شکلگیری هویت تازهای است و این امر زمان میطلبد. به همین دلیل باید با صبوری و حمایت، فرصت کافی در اختیار کادر فنی قرار دهیم تا ایدهها و برنامههایشان به ثمر بنشیند. من با اطمینان میگویم آینده استقلال امیدوارکننده است و به زودی ثمره این تلاشها در قالب نتایجی درخشان نمایان خواهد شد. من با این بازیکنان به آینده این نفرات خوشبین هستم.» این حمایت محکم باعث شد ساپینتو بیش از گذشته احساس امنیت کند.
از سوی دیگر ساپینتو نیز در این نشست به بررسی دلایل ناکامیهای اخیر پرداخت. او به چند عامل اشاره کرد. اول اینکه برخی از بازیکنان خارجی دیر به تیم اضافه شدند و هنوز به شرایط ایدئال نرسیدهاند. همچنین چند مصدومیت مهم مثل مصدومیت ماشاریپوف یا غیبت آشورماتوف مدافع ازبک ضربه بزرگی به استقلال زد. در وهله بعدی بدشانسیهای پیاپی در بعضی مسابقات باعث شد نتایج به شکل دلخواه رقم نخورد. ساپینتو همچنین به مسائلی مثل ناهماهنگی بین خطوط و نفرات و نیاز به زمان بیشتر برای هماهنگی خریدهای جدید اشاره کرد.
این توضیحات در کنار حمایت سیدورف و اعضای هیئت مدیره باعث شد جلسه در فضایی مثبت به پایان برسد. در واقع مدیران استقلال تصمیم گرفتند با تقویت روحیه کادرفنی و بازیکنان، شرایط را برای بازگشت تیم به مسیر موفقیت فراهم کنند.
هواداران نگران آینده
با وجود حمایت مدیران، هواداران استقلال همچنان دلواپس آینده تیم هستند. بسیاری از آنها معتقدند تیمی که چنین هزینهای در نقل و انتقالات داشته نباید در هفتههای ابتدایی لیگ تنها دو امتیاز از سه بازی اخیر بگیرد. هواداران بارها در فضای مجازی اعتراض خود را نشان دادهاند و حتی خواستار تغییراتی نیز شدهاند. از سوی دیگر برخی هواداران نیز همچنان حامی سرمربی پرتغالی هستند. آنها میگویند ساپینتو در فصل بیستودوم هم شرایط سختی را پشتسر گذاشت، اما در ادامه توانست تیم را به نتایج خوبی برساند. به همین دلیل بهتر است فعلاً به او فرصت داده شود تا با بازیکنان جدید هماهنگ شود. همه این بحثها باعث شده بازی هفته پنجم برابر شمسآذر قزوین برای استقلال حکم یک دیدار سرنوشتساز را برای کادر پرتغالی داشته باشد. ساپینتو خوب میداند که اگر در این دیدار موفق نشود، احتمال تغییرات جدی وجود دارد. از طرف دیگر برد در این بازی میتواند آرامش نسبی را به تیم بازگرداند و هواداران را امیدوار کند.
ساپینتو در موضع ضعف؟
استقلال در شرایطی به مصاف شمسآذر میرود که بحران در خط دفاعی همچنان ادامه دارد. کنار گذاشتن نفراتی مانند آقاسی و سهرابیان و از سوی دیگر عدم اعتقاد به فلاح و همچنین مصدومیت آشورماتوف و عدم آمادگی برخی بازیکنان تازه وارد مثل غلامی دست ساپینتو را بسته است. در هر صورت او باید با ترکیبی متفاوت تیمش را راهی میدان کند و امیدوار باشد بازیکنان باتجربهای مثل مونیر الحدادی و یاسر آسانی در کنار نفراتی مانند کوشکی و احمدی بتوانند ضعفهای دفاعی را جبران کنند.
این در حالی است که این بازی برای بازیکنان هم اهمیت زیادی دارد. آنها زیر فشار شدید رسانهای و هواداری قرار گرفتهاند و با برد در این مسابقه میتوانند بخشی از اعتبار از دست رفته خود را بازگردانند. در غیر این صورت احتمالاً شاهد واکنشهای تندتری از سوی هواداران خواهیم بود.
در هر صورت تمرین روز گذشته استقلال در شرایطی برگزار شد که همه بازیکنان تیم در تمرین حضور داشتند. بازیکنانی که مقابل پیکان به میدان رفته بودند برنامههای ریکاوری انجام دادند و سایر نفرات زیر نظر کادر فنی به مرور کارهای تاکتیکی پرداختند. نکته جالب این تمرین حضور همه بازیکنان از مصدومان قدیمی مثل ماشاریپوف و غلامی گرفته تا محرومان و حتی مغضوبانی، چون سهرابیان و آقاسی بود. این اتفاق نشان داد ساپینتو که پیشتر برخی از این نفرات را کنار گذاشته بود و با نتایج ضعیف اخیر تحت فشار قرار گرفته، حالا یا به توصیه مدیران باشگاه و یا از سر پشیمانی تصمیم گرفته دوباره همه بازیکنانش را برای دیدار بعدی استقلال به منظور پیشبرد اهداف تاکتیکی در اختیار و در دسترس خود داشته باشد.
