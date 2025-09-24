اکبرپور زیر ضربه انتقاد پیشکسوت استقلال

به گزارش تابناک به نقل از همشهری آنلاین؛ رضا رجبی پیشکسوت تیم استقلال با اشاره به شرایط این روز‌های استقلال تاکید کرد: حال و روز تیم خوب نیست باید گفت از ناهار معلوم است شام چیست! این وضعیت حاصل کار‌هایی که قبل انجام شده است. تغییر و تحول‌های بی اساسی که انجام شد. شبکه‌های مجازی هم دائما اعلام می‌کنند بازیکن می‌خواهیم بعد بازیکن جذب می‌شود از او حمایت نمی‌کنند. در این وضعیت تنها نکته مثبت در باشگاه استقلال هیات مدیره و شخص آقای تاجرنیا است که شبانه روزی برای موفقیت استقلال زحمت می‌کشند. اما در مورد وضعیت تیم باید تاکید کنم من خودم مربی هستم و سال‌ها است دارم کار می‌کنم باید بگویم یک فرصت پیش بیاید و تعطیلی داشته باشیم شریط خیلی بهتر می‌شود. با این بازیکنان با تجربه که فوتبال حرفه‌ای را دیده‌اند یک مقدار با هم هماهنگ شوند. با فوتبال نیمه حرفه‌ای ما آشنا شوند شرایط شان بهتر می‌شود.

او ادامه داد: آقای تاجرنیا شبانه روزی برای تیم استقلال زحمت می‌کشد حتی من می‌دانم برای جذب حسین نژاد چقدر تلاش کرد تا حدی که با سفیر روسیه هم صحبت‌هایی داشت تا شرایط برای حضورش بهتر شود. اما نکته ایی که وجود دارد اینکه استقلال چند سالی است که نتیجه نگرفته است برای همین هجمه رویش زیاد است. البته هجمه ایی که از فضای مجازی وارد می‌شود. شبکه‌های فیک مجازی ریشه هایش معلوم است. استقلال هم باید این کار بکند چراکه درویش در پرسپولیس این کار را انجام داد. من مربی هستم می‌فهمم دارند به صورت فیک برای تیم حاشیه درست می‌کنند. الان اعلام کردند یک لیدر دوتا از بچه هایش را برای بازی در تیم من معرفی کرده است در حالی که به هیچ وجه اینطوری نیست. این‌ها را من به خوبی درک می‌کنم.

او با انتقاد شدید از نوع ادبیات سیاوش اکبرپور در برنامه فوتبال برتر که از روزبه چشمی خواسته بود در دهان آقاسی و سهرابیان بزند تا دهانشان پر از خون شود گفت: سیاوش اکبرپور شاگرد خود ما بود. باید به او بگویم سیاوش اکبرپور تو اگر پیشکسوت و مربی هستی این چه طرز صحبت کردن در رسانه ملی است؟ حرف زدن بلد نیستی حرف نزدن بلد نیستی؟ هیچ جای دنیا بازیکن را محکوم نمی‌کنند. بازیکن که نمی‌خواهد تعمدی توپ را لو بدهد. مربی روز بعد با او در مورد اشتباهش صحبت می‌کند. اما سیاوش اکبرپور بزن تو دهنش یعنی چی؟ مردم و کلی جوان پای تلوزیون نشستند دارند می‌بینند.

اکبرپور: استقلال مثل حمام زنانه شده است!

رجبی ادامه داد: من با سیاوش اکبرپور مشکلی ندارم. ولی اصولم را زیر پا نمی‌گذارم. بازیکن اگر اشتباهی کرده باشد نهایتا در ترکیب نمی‌گذارند. حالا خود روزبه چشمی جزو بی اخلاق‌ترین بازیکنان بود و دائما یقه می‌گرفت. حالا بازوبند را به او دادند. بازوبند هم یک تیکه پارچه است. کاپیتان باید مراقب باشد. رختکن را مدیریت کند. رابطه بین مربی و بازیکنان باشد. بعد پیشکسوت استقلال هم خطاب به چشمی می‌گوید بزن تو دهانشان آنهم در برنامه تلویزیونی که میلیون‌ها بیننده دارد!او با اشاره به حواشی موجود پیرامون دعوت چند بازیکن استقلال به کمیته انضباطی این باشگاه تاکید کرد: تا زمانی که کمیته فنی نباشد این اتفاقات می‌افتاد. حتی در حوزه جذب بازیکن هم اتفاقات زیادی می‌افتاد. تا دلال‌ها می‌تازند این قبیل مسایل هم وجود دارد. مگر می‌شود فقط یک ایجنت ۱۰ بازیکن در استقلال داشته باشد! خود من یک ماه است سرمربی تیم ب استقلال شدم از ۲۸۰۰ نفر به خدا تست واقعی گرفتم. بازیکنانی که دلال نداشتند، اما استعداد داشتند انتخاب شدند با اینکه کار سختی داریم، اما تیم خوبی داریم. ان شاءالله بتوانیم نتایج لازم را بگیریم.

این پیشکسوت تیم استقلال درخصوص اینکه گفته می‌شود به زودی با اخراج ساپینتو از استقلال فرهاد مجیدی جانشین او خواهد شد گفت: این هم از آن دست خبر‌هایی فیک فضای مجازی است که اعلام می‌کنند فرهاد مجیدی می‌آید! فوتبال ما مثل یک مرداب است و دائما این مرداب می‌چرخد و در خودش فرو می‌رود. الان بحث امدن فرهاد مجیدی مطرح می‌شود جز اینکه روی تیم فشار بیاید چی هست؟ فرهاد در امارات است تیم دارد. حالا یک بحث دیگر فرهاد مجیدی تیم را قهرمان کرد مردم هم فراموش نمی‌کنند چرا تیم را ول کرد رفت. به خاطر پول بود دیگر. فقط هم من این را گفتم. فرهاد مجیدی اگر عاشق استقلال بودی بعد از قهرمانی که کسب کردی دو سال دیگر هم می‌ماندی. اما برای چندرغاز رفتی. الان هم هر کسی در استقلال مربی می‌شود آلترناتیو او می‌شوی! با این حال من معتقدم اگر یه ذره هوای ساپینتو را داشته باشند. فشار نیاورند تیم درست می‌شود. همه بازیکنان رزومه دار هستند. نقش ساپینتو هم این است تیم را در اصطلاح فوتبالی‌ها شلاق بزند.

وی افزود: الان وقت تغییر ساپینتو نیست. دیگر وقت اینکه بازیکن جدید هم بیاوریم نیست. باید همین طور ادامه دهیم تا ضرر مالی نکنیم. ساپینتو را هم صدا کنند و به او بگویند یک مقدار روی نیمکت آرام باشد. در این صورت با اینکه کار سخت است، اما موفق می‌شوند.