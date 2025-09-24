به گزارش تابناک به نقل از هواشناسی، به نظر میرسد شرایط دمایی خنکتر از نرمال در کشور حداقل برای ۱۰ روز آینده ادامه پیدا کرده و بسیاری از نقاط در کشور طی مدت شاهد هوایی کاملاً خنکتر از نرمال خواهند بود .
با این شرایط در بسیاری از مناطق هوا زودتر از موعد سرد شده و به تدریج در مناطق سردسیر کشور باید شاهد استفاده از وسایل سرمایشی باشیم .
استانهای نوار جنوبی کشور کمترین تاثیر را از این ناهنجاری دمایی خواهند داشت و شرایط دمایی نرمال تا کمی گرمتر از نرمال را در این مدت خواهند داشت.
تداوم بارشهای سنگین در استانهای شمالی کشور
در این حال بنا بر الگوهای هواشناسی بارشها در مناطق شمالی کشور شدت بیشتری خواهد داشت.
با آغاز فصل بارشی در استانهای شمالی کشور در بسیاری از نواحی این استانها شاهد بارشهای سنگینی خواهیم بود که این بارشها از هم اکنون آغاز شده و طی هفتههای آینده ادامه خواهد داشت.
استانهای گیلان مازندران و گلستان به مدت چند روز شاهد بارشهای بسیار سنگینی خواهند بود که در نتیجه آن احتمال وقوع آبگرفتگی معابر عمومی و سیلابی شدن مسیرها در تمام شهرستانهای این سه استان وجود خواهد داشت .
هسته اصلی بارشها برای هفتههای آینده در استان گیلان و خط ساحلی استان مازندران خواهد بود.
