En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

تداوم شرایط خنک‌تر از نرمال / باران شدید در شمال

به نظر می‌رسد شرایط دمایی خنک‌تر از نرمال در کشور حداقل برای ۱۰ روز آینده ادامه کند.
کد خبر: ۱۳۳۰۳۶۳
| |
13 بازدید

تداوم شرایط خنک‌تر از نرمال / باران شدید در شمال

به گزارش تابناک به نقل از هواشناسی، به نظر می‌رسد شرایط دمایی خنک‌تر از نرمال در کشور حداقل برای ۱۰ روز آینده ادامه پیدا کرده و بسیاری از نقاط در کشور طی مدت شاهد هوایی کاملاً خنک‌تر از نرمال خواهند بود .

با این شرایط در بسیاری از مناطق هوا زودتر از موعد سرد شده و به تدریج در مناطق سردسیر کشور باید شاهد استفاده از وسایل سرمایشی باشیم .

استان‌های نوار جنوبی کشور کمترین تاثیر را از این ناهنجاری دمایی خواهند داشت و شرایط دمایی نرمال تا کمی گرمتر از نرمال را در این مدت خواهند داشت.

تداوم بارش‌های سنگین در استان‌های شمالی کشور 

در این حال بنا بر الگوهای هواشناسی بارش‌ها در مناطق شمالی کشور شدت بیشتری خواهد داشت.

 با آغاز فصل بارشی در استان‌های شمالی کشور در بسیاری از نواحی این استان‌ها شاهد بارش‌های سنگینی خواهیم بود که این بارش‌ها از هم اکنون آغاز شده و طی هفته‌های آینده ادامه خواهد داشت.

 استان‌های گیلان مازندران و گلستان به مدت چند روز شاهد بارش‌های بسیار سنگینی خواهند بود که در نتیجه آن احتمال وقوع آبگرفتگی معابر عمومی و سیلابی شدن مسیرها در تمام شهرستان‌های این سه استان وجود خواهد داشت .

 هسته اصلی بارش‌ها برای هفته‌های آینده در استان گیلان و خط ساحلی استان مازندران خواهد بود.

اشتراک گذاری
برچسب ها
هواشناسی دمای هوای کاهش دما خنکی هوا سرمای هوا بارش باران بارش برف بارندگی
نگاهی به پدیده "کلثوم اکبری"؛ چرا زنان قاتل نامرئی‌اند؟
پاسخ محکم و عقلانی ایران به مکانیسم ماشه / شعارهای هزینه‌زا کنار گذاشته می‌شود
اعراب خلیج فارس اکنون اسرائیل را تهدید می‌بینند نه ایران/ بعید است امارات از «پیمان ابراهیم» خارج شود
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
تهرانی‌ها فردا منتظر باران باشند
تصاویر بارش 20 سانتیمتر برف در این نقطه ایران
عکس | رفت و آمد مردم در خیابان‌های سیلابی آستارا
هوای تهران خنک‌تر می‌شود
عکس: بارش برف در ایران؛ مستقیم از تابسنان به زمستان!
عکس: ورزقان؛ یک‌ روز سرد برفی و زمستانی در تابستان!
گسترش بارش‌ها در شمال کشور
یک شهر ایران رکورددار گرما در جهان شد
آیا برف زمستانی پیش از پاییز می‌رسد؟!
وضعیت دمای هوای فردا یکشنبه ۳۰ شهریور + نقشه
باران تابستانی خیابان‌های این شهر را استخر کرد!
تهرانی‌ها منتظر باران باشند
هشدار نارنجی هواشناسی برای آذربایجان شرقی
سرمای هوای برخی استان‌ها در آخرین شب تابستان + نقشه دمایی
هشدار وقوع سیلاب در استان‌های شمالی
سرمای زودهنگام پاییزی در واپسین روزهای تابستان
برچسب منتخب
# دیدار پزشکیان و ترامپ # خروج از ان پی تی # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
آیا موافق ملاقات ترامپ و پزشکیان هستید؟
الی گشت
ثروت بی‌ارزشی که پیرمرد برای نوه‌هایش گذاشت  (۳۱۹ نظر)
مصاحبه طوفانی علیرضا دبیر پس از قهرمانی: اینترنشنال کثافت را نبینید  (۱۶۳ نظر)
فیلم جشن عروسی کامران تفتی و متین ستوده  (۱۴۴ نظر)
پزشکیان با ترامپ‌ دیدار کند استیضاحش می‌کنیم  (۱۱۸ نظر)
آمریکا و اروپا معتقدند ایران یک قدم تا تسلیم شدن فاصله دارد/ مذاکره‌ای در کار نخواهد بود  (۱۱۱ نظر)
درون ویلای عظیم مالک چای دبش را ببینید  (۷۹ نظر)
صداوسیما: 90 درصد مردم بمب اتم می‌خواهند  (۷۷ نظر)
غضنفری: دیدار پزشکیان با ترامپ خودکشی سیاسی است / ظریف به مکانیسم ماشه افتخار می‌کند!  (۷۶ نظر)
روی آنتن صداوسیما: ایران موشک قاره پیما تست کرد  (۷۱ نظر)
بنزین سوپر هندی در راه ایران/ قیمت نهایی چقدر تمام می شود؟  (۶۹ نظر)
مذاکره مستقیم با امریکا بهترین راهکار است/ «نماینده ویژه» برای مذاکرات هسته‌ای تعیین شود  (۶۳ نظر)
عراقچی پیشنهاد خوبی به اروپا ارائه داد تعجب می‌کنم رد کردند/ در شرایط وحشتناکی هستیم  (۶۱ نظر)
قرار است ترامپ و پزشکیان در نیویورک دیدار و توافق کنند!  (۵۹ نظر)
تماس مستقیم عراقچی و ویتکاف؛ ایران خواستار مذاکرات فوری شد  (۵۸ نظر)
بزرگ خاندان هاشمی: برنمی‌گردیم/ نسل جدید، ایران را با افغانستان مقایسه کند/ کسی مانع ویدئو و ماهواره در خانه‌ها نبود!  (۵۶ نظر)
tabnak.ir/005a5T
tabnak.ir/005a5T