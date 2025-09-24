En
در گفتگو با تابناک مطرح شد؛

اقدامات مجلس برای جلوگیری از گرفتار شدن در دام مذاکرات تحمیلی/کدام سیاست‌ها فشار‌های ناشی از تحریم‌ها را خنثی می‌کند؟

نماینده مردم زابل و زهک و هیرمند در مجلس، گفت: مجلس در پرتو بیانات اخیر رهبر معظم انقلاب، راهبرد هسته‌ای ایران را بر سه اصل بنیادین دیپلماسی مقاومتی، اقتصاد دانش‌بنیان و حمایت از نخبگان بنا نهاده است. این محورها، نه‌ تنها پاسخی عملی به فشارهای خارجی است، بلکه تضمینی برای تداوم پیشرفت علمی و اقتصادی کشور نیز به‌شمار می‌آید.
اقدامات مجلس برای جلوگیری از گرفتار شدن در دام مذاکرات تحمیلی/کدام سیاست‌ها فشار‌های ناشی از تحریم‌ها را خنثی می‌کند؟

فرهاد شهرکی؛ نماینده مردم زابل، هیرمند و زهک در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی تابناک، در ارتباط فرمایشات رهبر معظم انقلاب در ارتباط با موضوع هسته ای و مذاکره با آمریکا با اشاره به اینکه مجلس شورای اسلامی همواره در چارچوب وظایف قانونی و نظارتی خود، راهبرد ملی جمهوری اسلامی ایران در حوزه هسته‌ای را بر سه اصل بنیادین «دیپلماسی مقاومتی»، «اقتصاد دانش‌بنیان» و «حمایت از نخبگان» استوار می‌داند، اظهار کرد: این سه محور، همان مسیر عزتمندانه‌ای است که رهبر معظم انقلاب اسلامی در سخنان اخیر خود ترسیم کردند.

این نماینده مجلس تاکید کرد: بر این اساس، مجلس با بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌های قانون‌گذاری و نظارتی خود، متعهد است این سیاست‌ها را دنبال کند تا ملت ایران در آینده نزدیک ثمرات علمی، اقتصادی و اجتماعی آن را به‌طور ملموس تجربه کنند.

هرگونه مذاکره‌ای که نتیجه آن از پیش دیکته شده و منجر به تضعیف منافع ملی شود، مردود است

طبق اصول قانون اساسی، مجلس مسئول است دولت و دستگاه دیپلماسی را از طریق قانون‌گذاری و نظارت، به پایبندی به خطوط قرمز ملی ملزم سازد، از این منظر، هرگونه مذاکره‌ای که نتیجه آن از پیش دیکته شده و منجر به تضعیف منافع ملی شود، مردود است.

شهرکی در ادامه در ارتباط با موضوع هدایت دیپلماسی و نظارت بر مذاکرات با بیان اینکه طبق اصول قانون اساسی، مجلس مسئول است دولت و دستگاه دیپلماسی را از طریق قانون‌گذاری و نظارت، به پایبندی به خطوط قرمز ملی ملزم سازد، گفت: از این منظر، هرگونه مذاکره‌ای که نتیجه آن از پیش دیکته شده و منجر به تضعیف منافع ملی شود، مردود است.

اقدامات مجلس برای جلوگیری از گرفتار شدن در دام مذاکرات تحمیلی

نماینده مردم زابل و زهک و هیرمند در  مجلس ادامه داد: مجلس در این راستا چند اقدام مشخص را در دستور کار دارد: تصویب قوانین الزام‌آور برای محدود کردن چارچوب مذاکرات به مصوبات شورای عالی امنیت ملی. الزام وزیر امور خارجه و رئیس سازمان انرژی اتمی به ارائه گزارش‌های دوره‌ای در صحن علنی مجلس. تقویت دیپلماسی متوازن و چندجانبه‌گرایی با کشورهایی که منافع مشترک با ایران دارند، به‌ منظور کاهش فشارهای غرب و افزایش ظرفیت همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی.

وی در ادامه افزود: این اقدامات موجب خواهد شد دستگاه دیپلماسی از گرفتار شدن در دام «مذاکرات تحمیلی» مصون بماند و در عین حال فرصت بهره‌گیری از ظرفیت‌های جهانی برای جمهوری اسلامی فراهم گردد.

غنی‌سازی می‌تواند به فرصتی راهبردی برای تقویت اقتصاد ملی تبدیل شود

این نماینده مجلس همچنین به موضوع کاهش اثرات اقتصادی تحریم و غنی‌سازی فناوری اشاره کرد و گفت: غنی‌سازی به‌خودی خود تهدید اقتصادی نیست؛ آنچه فشار ایجاد می‌کند، تحریم‌ها و محدودیت‌های خارجی است. در واقع، غنی‌سازی می‌تواند به فرصتی راهبردی برای تقویت اقتصاد ملی تبدیل شود. همان‌گونه که رهبر انقلاب اشاره کردند، کاربردهای گسترده اورانیوم غنی‌شده در حوزه‌های پزشکی، کشاورزی، انرژی و محیط زیست ظرفیت‌های بزرگی برای کشور ایجاد می‌کند. مجلس در این حوزه برنامه‌های زیر را پیگیری می‌کند: تنوع‌بخشی به اقتصاد هسته‌ای: تجاری‌سازی فناوری هسته‌ای در پزشکی (تولید ایزوتوپ‌های پایدار)، کشاورزی (بهبود بذر و محصولات) و محیط زیست.

کدام سیاست ها فشارهای ناشی از تحریم ها را خنثی می کند؟

شهرکی به ایجاد صندوق نوآوری هسته‌ای اشاره کرد و بر ضرورت تأمین مالی پروژه‌های دانش‌بنیان و کاهش وابستگی مستقیم به بودجه عمومی و مدیریت هزینه‌ها و استفاده از ابزارهای مالی نوین مانند اوراق مشارکت و صندوق پروژه برای تأمین مالی پایدار تأسیسات هسته‌ای، کاهش وابستگی به سوخت فسیلی، تسریع ساخت نیروگاه‌های هسته‌ای و ارتقای بهره‌وری انرژی برای صرفه‌جویی در منابع ارز، شفافیت مالی، وضع مقررات سخت‌گیرانه برای حسابرسی و گزارش‌دهی عمومی در پروژه‌های هسته‌ای اشاره کرد و گفت: در صورت اجرای کامل این سیاست‌ها، بخش مهمی از فشارهای ناشی از تحریم‌ها خنثی شده و صنعت هسته‌ای می‌تواند به یکی از موتورهای اصلی رشد اقتصاد دانش‌بنیان کشور بدل گردد.

وی در بخش دیگری از صحبت هایش به حمایت از نخبگان و پژوهشگران هسته‌ای اشاره کرد و گفت: سرمایه اصلی کشور در حوزه هسته‌ای، نیروی انسانی متخصص است. ایران امروز ده‌ها دانشمند برجسته، صدها پژوهشگر و هزاران نیروی آموزش‌دیده در این حوزه دارد. همان‌طور که رهبر انقلاب تأکید کردند، این سرمایه انسانی باید به‌طور کامل صیانت و تقویت شود.

3 اقدام حمایتی مجلس در حوزه هسته ای

این نماینده مجلس با بیان اینکه مجلس اقدامات حمایتی خود را در سه سطح طراحی کرده است در بیان این سطوح حمایت توضیح داد: ۱. سطح قانونی و امنیتی: تصویب «قانون حمایت جامع از پژوهشگران هسته‌ای» با هدف تضمین امنیت شغلی، مزایا و حمایت قضایی. همچنین ایجاد سازوکارهای حفاظتی برای امنیت فردی پژوهشگران و صیانت از داده‌های پژوهشی. ۲. سطح مالی و پژوهشی: افزایش بودجه پژوهش‌های پایه و کاربردی، اعطای گرنت‌های رقابتی، و حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان فعال در حوزه هسته‌ای. ۳. سطح اجتماعی و رفاهی: ایجاد بیمه‌های ویژه، بسته‌های حمایتی برای خانواده پژوهشگران و طراحی برنامه بازگشت نخبگان ایرانی مقیم خارج با ارائه مشوق‌های شغلی و پژوهشی.

این نماینده مجلس در همین زمینه افزود: با این سیاست‌ها، چرخه تربیت نیروی متخصص در کشور پایدار خواهد ماند و دشمنان قادر نخواهند بود از طریق فشار، تهدید یا ترور شخصیت‌ها، مسیر پیشرفت علمی ایران را متوقف کنند.

مجلس  در پرتو بیانات اخیر رهبر معظم انقلاب، راهبرد هسته‌ای ایران را بر سه اصل بنیادین دیپلماسی مقاومتی، اقتصاد دانش‌بنیان و حمایت از نخبگان بنا نهاده است. این سه محور، نه‌ تنها پاسخی عملی به فشارهای خارجی است، بلکه تضمینی برای تداوم پیشرفت علمی و اقتصادی کشور نیز به‌شمار می‌آید.

شهرکی تاکید کرد: لذا مجلس شورای اسلامی، در پرتو بیانات اخیر رهبر معظم انقلاب، راهبرد هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران را بر سه اصل بنیادین دیپلماسی مقاومتی، اقتصاد دانش‌بنیان و حمایت از نخبگان بنا نهاده است. این سه محور، نه‌ تنها پاسخی عملی به فشارهای خارجی است، بلکه تضمینی برای تداوم پیشرفت علمی و اقتصادی کشور نیز به‌شمار می‌آید.

وی اضافه کرد: مجلس با تمام ظرفیت‌های قانون‌گذاری و نظارتی خود این مسیر را پیگیری خواهد کرد تا ملت ایران در آینده‌ای نزدیک ثمرات عزتمندانه این سیاست‌ها را به‌صورت ملموس در عرصه‌های علمی، اقتصادی و اجتماعی لمس کند.

به گزارش تابناک، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در سخنانی تلویزیونی خطاب به مردم، اتحاد و یکپارچگی مستمر ملت ایران را،‌ مشتی پولادین بر فرق دشمن خواندند و با تشریح علتِ تسلیم نشدنِ ملت غیرتمند ایران در مقابل فشار و تهدید دشمن برای صرف نظر کردن از فناوری پرفایده غنی‌سازی اورانیوم، تاکید کردند: مذاکره‌ای که آمریکا از اول نتیجه آن را مشخص و دیکته کند، ‌بی‌فایده و پرضرر است، چرا که دشمن زورگو را برای تحمیل هدف‌های بعدی به طمع می‌اندازد و هیچ ضرری را هم از ما دفع نمی‌کند و اینگونه مذاکرات را هیچ ملت باشرف و سیاستمدار خردمندی نمی‌پذیرد.

