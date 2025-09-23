En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

ادعای وال‌استریت‌ژورنال از نتایج مذاکره عراقچی با اروپایی‌ها

خبرنگار وال‌استریت‌ژورنال در حساب کاربری خودش در ایکس به نقل از منابع آگاه روایتی از مذاکرات وزیر خارجه ایران با کشورهای اروپایی و اتحادیه اروپا ارائه کرده است.
کد خبر: ۱۳۳۰۳۴۷
| |
6 بازدید
ادعای وال‌استریت‌ژورنال از نتایج مذاکره عراقچی با اروپایی‌ها

به گزارش تابناک، لاورنس نورمن نوشته که هیچ اتفاقی در مذاکرات وزیر خارجه ایران با نمایندگان تروئیکای اروپایی و اتحادیه اروپا رخ نداده که احتمال تحریم‌های اسنپ‌بک را کمتر کند.

ساعاتی پیشتر گزارش شده بود وزرای خارجه ۳ کشور اروپایی و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با عراقچی در حاشیه هشتادمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک دیدار کردند.

وزیر امور خارجه روز گذشته (دوشنبه) در نیویورک با بیان اینکه نشستی با حضور ۳ وزیر اروپایی و کالاس پیشنهاد شده، گفت که اگر اقدام مخرب ۳ کشور اروپایی در شورای امنیت عملی شود تهران واکنش نشان خواهد داد. 

این نشست در شرایطی برگزار شده که چند روز دیگر به فعال شدن مکانیسم اسنپ‌بک مانده است.

اشتراک گذاری
برچسب ها
لارنس نورمن وال استریت ژورنال عباس عراقچی اروپایی ها مذاکره مکانیسم ماشه اسنپ بک خبر فوری
نگاهی به پدیده "کلثوم اکبری"؛ چرا زنان قاتل نامرئی‌اند؟
پاسخ محکم و عقلانی ایران به مکانیسم ماشه / شعارهای هزینه‌زا کنار گذاشته می‌شود
اعراب خلیج فارس اکنون اسرائیل را تهدید می‌بینند نه ایران/ بعید است امارات از «پیمان ابراهیم» خارج شود
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
رایزنی عراقچی و گروسی در حاشیه مجمع سازمان ملل + عکس
نشست ایران و تروئیکای اروپایی امروز در نیویورک
آغاز رایزنی عراقچی با وزرای خارجه کشور‌های اروپایی + عکس
پیام تند عراقچی در نیویورک به سه کشور اروپایی
توضیح نورمن درباره رای‌گیری روز جمعه درباره اسنپ‌بک
هشدار به اروپا: ماشه را فعال کنید، هزینه سنگینی می‌پردازید!
دیدگاه خبرنگار وال‌استریت ژورنال درباره نشست ژنو
برچسب منتخب
# دیدار پزشکیان و ترامپ # خروج از ان پی تی # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
آیا موافق ملاقات ترامپ و پزشکیان هستید؟
الی گشت
فیلم جشن عروسی کامران تفتی و متین ستوده
روی آنتن صداوسیما: ایران موشک قاره پیما تست کرد
آمریکا و اروپا معتقدند ایران یک قدم تا تسلیم شدن فاصله دارد/ مذاکره‌ای در کار نخواهد بود
عراقچی پیشنهاد خوبی به اروپا ارائه داد تعجب می‌کنم رد کردند/ در شرایط وحشتناکی هستیم
تماس مستقیم عراقچی و ویتکاف؛ ایران خواستار مذاکرات فوری شد
کنایه روزنامه‌نگار عرب‌زبان به کشورهای خلیج فارس
بزرگ خاندان هاشمی: برنمی‌گردیم/ نسل جدید، ایران را با افغانستان مقایسه کند/ کسی مانع ویدئو و ماهواره در خانه‌ها نبود!
اسرائیل در همه استان‌ها نیرو داشت اما اقدام نکردند! / بعد از آتش بس یکی از فرماندهان موشک زد!
فعال شدن مکانیسم ماشه بازی خطرناکی را رقم زد/ نشست سازمان ملل فرصتی برای حل مساله است
مصاحبه طوفانی علیرضا دبیر پس از قهرمانی: اینترنشنال کثافت را نبینید
درون ویلای عظیم مالک چای دبش را ببینید
اطلاعیه‌ی مهم شورای عالی امنیت ملی/تعلیق همکاری ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی
قهرمانی زودهنگام کشتی فرنگی ایران پس از ۱۱ سال/ سهرابی برنز گرفت، ساروی سومین طلا را/مهمدی و اسماعیلی در فینال؛ کشتکار در رده‌بندی + فیلم
رئیس سازمان امور مالیاتی در آستانه برکناری/ احتمال تغییر دو معاون وزیر اقتصاد
تفاوت سکه تمام بهار آزادی با سکه امامی چیست؟
ثروت بی‌ارزشی که پیرمرد برای نوه‌هایش گذاشت  (۳۱۹ نظر)
مصاحبه طوفانی علیرضا دبیر پس از قهرمانی: اینترنشنال کثافت را نبینید  (۱۶۳ نظر)
فیلم جشن عروسی کامران تفتی و متین ستوده  (۱۴۴ نظر)
آمریکا و اروپا معتقدند ایران یک قدم تا تسلیم شدن فاصله دارد/ مذاکره‌ای در کار نخواهد بود  (۱۱۱ نظر)
پزشکیان با ترامپ‌ دیدار کند استیضاحش می‌کنیم  (۱۰۹ نظر)
درون ویلای عظیم مالک چای دبش را ببینید  (۷۹ نظر)
صداوسیما: 90 درصد مردم بمب اتم می‌خواهند  (۷۷ نظر)
غضنفری: دیدار پزشکیان با ترامپ خودکشی سیاسی است / ظریف به مکانیسم ماشه افتخار می‌کند!  (۷۶ نظر)
روی آنتن صداوسیما: ایران موشک قاره پیما تست کرد  (۷۱ نظر)
بنزین سوپر هندی در راه ایران/ قیمت نهایی چقدر تمام می شود؟  (۶۹ نظر)
عراقچی پیشنهاد خوبی به اروپا ارائه داد تعجب می‌کنم رد کردند/ در شرایط وحشتناکی هستیم  (۶۱ نظر)
مذاکره مستقیم با امریکا بهترین راهکار است/ «نماینده ویژه» برای مذاکرات هسته‌ای تعیین شود  (۶۱ نظر)
قرار است ترامپ و پزشکیان در نیویورک دیدار و توافق کنند!  (۵۹ نظر)
تماس مستقیم عراقچی و ویتکاف؛ ایران خواستار مذاکرات فوری شد  (۵۸ نظر)
بزرگ خاندان هاشمی: برنمی‌گردیم/ نسل جدید، ایران را با افغانستان مقایسه کند/ کسی مانع ویدئو و ماهواره در خانه‌ها نبود!  (۵۶ نظر)
tabnak.ir/005a5D
tabnak.ir/005a5D