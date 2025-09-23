به گزارش تابناک، لاورنس نورمن نوشته که هیچ اتفاقی در مذاکرات وزیر خارجه ایران با نمایندگان تروئیکای اروپایی و اتحادیه اروپا رخ نداده که احتمال تحریمهای اسنپبک را کمتر کند.
ساعاتی پیشتر گزارش شده بود وزرای خارجه ۳ کشور اروپایی و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با عراقچی در حاشیه هشتادمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک دیدار کردند.
وزیر امور خارجه روز گذشته (دوشنبه) در نیویورک با بیان اینکه نشستی با حضور ۳ وزیر اروپایی و کالاس پیشنهاد شده، گفت که اگر اقدام مخرب ۳ کشور اروپایی در شورای امنیت عملی شود تهران واکنش نشان خواهد داد.
این نشست در شرایطی برگزار شده که چند روز دیگر به فعال شدن مکانیسم اسنپبک مانده است.
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید