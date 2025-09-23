En
اعلام زمان و مکان بازی‌های تیم ملی فوتبال در مهرماه

زمان و مکان برگزاری بازی های تیم ملی فوتبال ایران در مهرماه مشخص شد.
کد خبر: ۱۳۳۰۳۳۹
433 بازدید
اعلام زمان و مکان بازی‌های تیم ملی فوتبال در مهرماه

به گزارش تابناک به نقل از مهر، برنامه بازی‌های دوستانه تیم ملی فوتبال ایران در مهرماه در پنجره فیفا مشخص شد که طی آن شاگردان امیر قلعه نویی در ولگوگراد به مصاف روسیه در ۱۸ مهر می‌رود.

شاگردان امیر قلعه نویی پس از این دیدار راهی دبی امارات خواهند شد تا ۲۲ مهرماه با تانزانیا بازی کنند.

تانزانیا در حالی رقیب آینده تیم ملی ایران است که امیر قلعه نویی با احتمال رقابت با تیمی از این قاره در جام جهانی ۲۰۲۶ تصمیم گرفت یکی از بازی‌های تدارکاتی با قاره آفریقا باشد.

اردوی تیم ملی فوتبال ایران نیز پس از پایان هفته ششم فصل جاری لیگ برتر فوتبال ایران از ۱۴ مهرماه در مرکز ملی فوتبال آغاز و بازیکنان سپس راهی روسیه خواهند شد تا خود را برای نخستین بازی دوستانه با تیم ملی میزبان اماده کنند.

