درگیری حامیان فلسطین در ایتالیا با پلیس

همزمان با تشدید جنگ در غزه، هزاران نفر در شهرهای مختلف ایتالیا در اعتراض به ارسال سلاح به اسرائیل دست به تظاهرات زدند.

به گزاش تابناک به نقل از رویترز، معترضان ضد جنگ غزه امروز (دوشنبه) در شهرهای مختلف ایتالیا از جمله میلان، رم و ناپل با پلیس درگیر شدند و همزمان کارگران بندر با بستن ورودی‌ها تلاش کردند جلوی انتقال سلاح به اسرائیل را بگیرند.

در ایستگاه مرکزی قطار شهر میلان، پلیس ضدشورش برای متفرق کردن معترضان از گاز اشک‌آور استفاده کرد. برخی از معترضان که پرچم فلسطین در دست داشتند با میله شیشه‌ای را شکستند و صندلی‌ای به سمت نیروهای پلیس پرتاب کردند. گفته می‌شود بیش از ۱۰ نفر در میلان بازداشت و حدود ۶۰ پلیس زخمی شدند.

در بندر ونیز، پلیس برای متفرق کردن تجمع از خودروهای آب‌پاش استفاده کرد. اعتراضات مشابهی در بنادر جنوا، لیورنو و تریسته نیز برگزار شد. کارگران بندر می‌گویند هدفشان جلوگیری از استفاده ایتالیا به‌عنوان مرکز انتقال تسلیحات و تجهیزات به اسرائیل است.

جورجیا ملونی، نخست‌وزیر ایتالیا، خشونت‌ها در میلان را محکوم کرده و معترضان را اوباش خواند. او در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «این خشونت و تخریب هیچ ربطی به همبستگی ندارد و زندگی مردم غزه را تغییر نخواهد داد، اما شهروندان ایتالیایی باید هزینه خسارت‌ها را بپردازند.»

دولت راست‌گرای ملونی از حامیان سنتی اسرائیل در اروپا است و برخلاف برخی کشورهای غربی، به رسمیت شناختن کشور فلسطین را رد می‌کند.

در رم نیز ده‌ها هزار نفر در ایستگاه مرکزی قطار تجمع کردند و سپس با راهپیمایی خیابانی موجب انسداد یکی از شاهراه‌های اصلی شدند.

در ناپل نیز گروهی از معترضان وارد ایستگاه اصلی شدند و حتی برای مدتی به خطوط راه‌آهن دسترسی پیدا کردند که باعث ایجاد اختلال در خدمات شد.

اعتراضات در شهرهای مختلف ایتالیا مدارس را تعطیل و بخشی از حمل‌ونقل عمومی را مختل کرد. در جنوا، صدها نفر در نزدیکی بندر تجمع کردند و پرچم فلسطین را به اهتزاز درآوردند.

یکی از معترضان به نام ریکی، عضو گروه کارگری «کلکتیو خودگردان کارگران بندر» گفت: «مردم فلسطین بار دیگر به ما درس کرامت و مقاومت می‌دهند. ما از آنها یاد می‌گیریم و تلاش می‌کنیم سهم خودمان را ادا کنیم.»