حضرت‌پور: پیاتزا همه چیز را درباره صربستان گفته بود

لیبروی تیم ملی والیبال ایران گفت: می دانستیم بازی سختی مقابل صربستان داریم و پیاتزا سه تا چهار جلسه آنالیز گذاشت و همه چی را درباره این تیم گفته بود.
به گزارش تابناک به نقل از دپارتمان ارتباطات فدراسیون والیبال، محمدرضا حضرت‌پور از پیروزی تیم ملی والیبال ایران در مرحله یک هشتم نهایی مقابل صربستان، اظهار داشت: این برد را به بازیکنان تیم ملی ایران تبریک می‌گویم. تیم ایران واقعا تا آخرین لحظه تلاش کرد و به پیروزی رسید. هر چند در دو ست نیز نتیجه را واگذار کردیم اما باز هم از تلاش دست برنداشتیم و خدا را شکر موفق به شکست این تیم شدیم.

وی تاکید کرد: می دانستیم بازی سختی مقابل صربستان داریم و پیاتزا سه تا چهار جلسه آنالیز گذاشت و یعنی همه چی را درباره این تیم می دانستیم و خدا را شکر که سیستم طراحی شده سرمربی را پیاده کردیم.

لیبروی تیم ملی والیبال ایران در ادامه تشکر ویژه از دکتر تیم کرد و گفت: چهار یا پنج بازیکن تیم ملی مریض شدند که من یکی از آنها بودم و اصلا انتظار نداشتم که امروز بتوانم بازی کنم. از دکتر تیم واقعا تشکر می کنم خیلی زحمت کشید.

وی درباره بازی بعد ایران در مرحله یک چهارم نهایی قهرمانی مردان جهان، گفت: در یک روز باقی مانده آماده می شویم برای بازی حساس با جمهوری چک. ان شاالله باز می جنگیم تا بتوانیم آن بازی را نیز ببریم و در بین چهار تیم برتر جهان قرار گیریم.

تیم ملی والیبال ایران ساعت ۱۱ روز پنج شنبه سوم مهرماه در مرحله یک چهارم نهایی قهرمانی مردان جهان به مصاف جمهوری چک می رود.

نگاهی به پدیده "کلثوم اکبری"؛ چرا زنان قاتل نامرئی‌اند؟
پاسخ محکم و عقلانی ایران به مکانیسم ماشه / شعارهای هزینه‌زا کنار گذاشته می‌شود
اعراب خلیج فارس اکنون اسرائیل را تهدید می‌بینند نه ایران/ بعید است امارات از «پیمان ابراهیم» خارج شود
