En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

آشنایی با نتایج چک، حریف بعدی والیبال ایران

تیم ملی والیبال چک که حریف بعدی تیم ایران در مسابقات قهرمانی جهان است، حریفی سرسخت و قدرتمند به شمار می‌رود.
کد خبر: ۱۳۳۰۳۱۶
| |
3 بازدید
آشنایی با نتایج چک، حریف بعدی والیبال ایران

تیم ملی والیبال جمهوری چک در گروهی صعود خود به مرحله یک هشتم نهایی را قطعی کرد که صربستان، برزیل و چین در آن حضور داشتند.

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، دو دیدار پایان در یک هشتم نهایی مسابقات والیبال قهرمانی جهان با برتری جمهوری چک مقابل تونس و ایران مقابل صربستان همراه بود که حالا این دو تیم حریف یکدیگر در مرحله یک چهارم نهایی شوند.

تیم ایران در گروهی به ظاهر ساده و در رقابت با مصر، تونس و فیلیپین به مشکل خورد، اما در نهایت با بازگشتی رویایی توانست صعود خود را قطعی کند. آن هم در حالی که بازی نخست را با نتیجه ۳ بر یک به مصر واگذار کرد، در دیدار دوم تونس را ۳ بر یک شکست داد و در شرایطی که مقابل میزبان بازنده شده بود، با چلنج پیاتزا موفق شد به بازی برگردد و سپس بازی را در ست پنجم به سود خود خاتمه داد.

ایران در مرحله یک هشتم نهایی هم در یک بازی که پنج ست طول کشید، مقابل صربستان پیروز شد که حالا به نظر می‌رسد پس از دو بازی پیاپی که پنج ست طول کشیده، خستگی بیشتری را تحمل کرده باشد. در حالی که بازیکنان چک هر چهار دیدار خود را در سه ست به پایان رسانده‌اند.

چک در مرحله گروهی ابتدا ۳ بر صفر (۲۵ بر ۲۲، ۲۵ بر ۲۳ و ۲۵ بر ۲۰) صربستان را شکست داد و در دیدار دوم ۳ بر صفر (۲۵ بر ۱۱، ۲۵ بر ۲۲ و ۲۵ بر ۱۸) مقابل برزیل شکست خورد. دیدار پایانی که صعود چک به مرحله یک هشتم را نهایی کرد، پیروزی ۳ بر صفر (۲۶ بر ۲۴، ۲۵ بر ۱۹ و ۲۵ بر ۱۸) مقابل چین بود. حریف ایران در روز پنجشنبه، دیدار یک هشتم نهایی مقابل تونس را هم با نتیجه ۳ بر صفر (۲۵ بر ۱۹، ۲۵ بر ۱۸ و ۲۵ بر ۲۳) به سود خود خاتمه داد و به نظر می‌رسد با شرایط بدنی بهتری و خستگی کمتر مقابل ایران قرار بگیرد.

اشتراک گذاری
برچسب ها
جمهوری چک والیبال قهرمانی جهان تیم ملی والیبال روبرتو پیاتزا
نگاهی به پدیده "کلثوم اکبری"؛ چرا زنان قاتل نامرئی‌اند؟
پاسخ محکم و عقلانی ایران به مکانیسم ماشه / شعارهای هزینه‌زا کنار گذاشته می‌شود
اعراب خلیج فارس اکنون اسرائیل را تهدید می‌بینند نه ایران/ بعید است امارات از «پیمان ابراهیم» خارج شود
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
چگونه نقشه پیاتزا تبدیل به امتیاز می‌شود؛ صدور فرمان جنگ روی تور!
والیبال قهرمانی جهان| ایران ۳ - ۲ صربستان؛ شاگردان پیاتزا حریف چک شدند + برنامه یک چهارم
برچسب منتخب
# دیدار پزشکیان و ترامپ # خروج از ان پی تی # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
آیا موافق ملاقات ترامپ و پزشکیان هستید؟
الی گشت
فیلم جشن عروسی کامران تفتی و متین ستوده
روی آنتن صداوسیما: ایران موشک قاره پیما تست کرد
آمریکا و اروپا معتقدند ایران یک قدم تا تسلیم شدن فاصله دارد/ مذاکره‌ای در کار نخواهد بود
عراقچی پیشنهاد خوبی به اروپا ارائه داد تعجب می‌کنم رد کردند/ در شرایط وحشتناکی هستیم
تماس مستقیم عراقچی و ویتکاف؛ ایران خواستار مذاکرات فوری شد
کنایه روزنامه‌نگار عرب‌زبان به کشورهای خلیج فارس
بزرگ خاندان هاشمی: برنمی‌گردیم/ نسل جدید، ایران را با افغانستان مقایسه کند/ کسی مانع ویدئو و ماهواره در خانه‌ها نبود!
فعال شدن مکانیسم ماشه بازی خطرناکی را رقم زد/ نشست سازمان ملل فرصتی برای حل مساله است
اسرائیل در همه استان‌ها نیرو داشت اما اقدام نکردند! / بعد از آتش بس یکی از فرماندهان موشک زد!
مصاحبه طوفانی علیرضا دبیر پس از قهرمانی: اینترنشنال کثافت را نبینید
درون ویلای عظیم مالک چای دبش را ببینید
اطلاعیه‌ی مهم شورای عالی امنیت ملی/تعلیق همکاری ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی
قهرمانی زودهنگام کشتی فرنگی ایران پس از ۱۱ سال/ سهرابی برنز گرفت، ساروی سومین طلا را/مهمدی و اسماعیلی در فینال؛ کشتکار در رده‌بندی + فیلم
تفاوت سکه تمام بهار آزادی با سکه امامی چیست؟
رئیس سازمان امور مالیاتی در آستانه برکناری/ احتمال تغییر دو معاون وزیر اقتصاد
ثروت بی‌ارزشی که پیرمرد برای نوه‌هایش گذاشت  (۳۱۹ نظر)
مصاحبه طوفانی علیرضا دبیر پس از قهرمانی: اینترنشنال کثافت را نبینید  (۱۶۳ نظر)
فیلم جشن عروسی کامران تفتی و متین ستوده  (۱۴۴ نظر)
آمریکا و اروپا معتقدند ایران یک قدم تا تسلیم شدن فاصله دارد/ مذاکره‌ای در کار نخواهد بود  (۱۱۱ نظر)
پزشکیان با ترامپ‌ دیدار کند استیضاحش می‌کنیم  (۸۹ نظر)
درون ویلای عظیم مالک چای دبش را ببینید  (۷۹ نظر)
صداوسیما: 90 درصد مردم بمب اتم می‌خواهند  (۷۷ نظر)
غضنفری: دیدار پزشکیان با ترامپ خودکشی سیاسی است / ظریف به مکانیسم ماشه افتخار می‌کند!  (۷۶ نظر)
روی آنتن صداوسیما: ایران موشک قاره پیما تست کرد  (۷۱ نظر)
بنزین سوپر هندی در راه ایران/ قیمت نهایی چقدر تمام می شود؟  (۶۹ نظر)
عراقچی پیشنهاد خوبی به اروپا ارائه داد تعجب می‌کنم رد کردند/ در شرایط وحشتناکی هستیم  (۶۱ نظر)
مذاکره مستقیم با امریکا بهترین راهکار است/ «نماینده ویژه» برای مذاکرات هسته‌ای تعیین شود  (۶۱ نظر)
تماس مستقیم عراقچی و ویتکاف؛ ایران خواستار مذاکرات فوری شد  (۵۸ نظر)
قرار است ترامپ و پزشکیان در نیویورک دیدار و توافق کنند!  (۵۸ نظر)
بزرگ خاندان هاشمی: برنمی‌گردیم/ نسل جدید، ایران را با افغانستان مقایسه کند/ کسی مانع ویدئو و ماهواره در خانه‌ها نبود!  (۵۶ نظر)
tabnak.ir/005a4i
tabnak.ir/005a4i