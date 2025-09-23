آشنایی با نتایج چک، حریف بعدی والیبال ایران

تیم ملی والیبال جمهوری چک در گروهی صعود خود به مرحله یک هشتم نهایی را قطعی کرد که صربستان، برزیل و چین در آن حضور داشتند.

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، دو دیدار پایان در یک هشتم نهایی مسابقات والیبال قهرمانی جهان با برتری جمهوری چک مقابل تونس و ایران مقابل صربستان همراه بود که حالا این دو تیم حریف یکدیگر در مرحله یک چهارم نهایی شوند.

تیم ایران در گروهی به ظاهر ساده و در رقابت با مصر، تونس و فیلیپین به مشکل خورد، اما در نهایت با بازگشتی رویایی توانست صعود خود را قطعی کند. آن هم در حالی که بازی نخست را با نتیجه ۳ بر یک به مصر واگذار کرد، در دیدار دوم تونس را ۳ بر یک شکست داد و در شرایطی که مقابل میزبان بازنده شده بود، با چلنج پیاتزا موفق شد به بازی برگردد و سپس بازی را در ست پنجم به سود خود خاتمه داد.

ایران در مرحله یک هشتم نهایی هم در یک بازی که پنج ست طول کشید، مقابل صربستان پیروز شد که حالا به نظر می‌رسد پس از دو بازی پیاپی که پنج ست طول کشیده، خستگی بیشتری را تحمل کرده باشد. در حالی که بازیکنان چک هر چهار دیدار خود را در سه ست به پایان رسانده‌اند.

چک در مرحله گروهی ابتدا ۳ بر صفر (۲۵ بر ۲۲، ۲۵ بر ۲۳ و ۲۵ بر ۲۰) صربستان را شکست داد و در دیدار دوم ۳ بر صفر (۲۵ بر ۱۱، ۲۵ بر ۲۲ و ۲۵ بر ۱۸) مقابل برزیل شکست خورد. دیدار پایانی که صعود چک به مرحله یک هشتم را نهایی کرد، پیروزی ۳ بر صفر (۲۶ بر ۲۴، ۲۵ بر ۱۹ و ۲۵ بر ۱۸) مقابل چین بود. حریف ایران در روز پنجشنبه، دیدار یک هشتم نهایی مقابل تونس را هم با نتیجه ۳ بر صفر (۲۵ بر ۱۹، ۲۵ بر ۱۸ و ۲۵ بر ۲۳) به سود خود خاتمه داد و به نظر می‌رسد با شرایط بدنی بهتری و خستگی کمتر مقابل ایران قرار بگیرد.