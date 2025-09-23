والیبال قهرمانی جهان| ایران ۳ - ۲ صربستان؛ شاگردان پیاتزا حریف چک شدند + برنامه یک چهارم

تیم ملی والیبال جمهوری چک با عبور از سد تونس به جمع ۸ تیم برتر رقابتهای قهرمانی جهان پیوست و ایران هم با شکست صربستان حریف این تیم را در مرحله یک چهارم نهایی شد.
به گزارش سرویس ورزشی تابناک، رقابتهای والیبال قهرمانی جهان ۲۰۲۵ فیلیپین در آخرین روز از مرحله یک هشتم نهایی مسابقات امروز، سهشنبه اول مهرماه پیگیری شد که در بازی نخست تونس به مصاف چک رفت و آخرین دیدار هم با برتری ایران مقابل صربستان خاتمه یافت.
دو تیم تونس و چک از ساعت ۱۱ به مصاف هم رفتند و دیدار ایران و صربستان از ساعت ۱۵:۳۰ آغاز شد.
لوبوریچ بازیکن شماره ۱۶ صربستان با کسب ۲۷ امتیاز، عنوان امتیازآورترین بازیکن این دیدار را به دست آورد و در تیم ایران نیز علی حاجیپور و مرتضی شریفی با کسب ۲۳ پوئن، بهترین بازیکنان والیبال کشورمان بودند.
تیم ملی والیبال ایران در مجموع ستهای این مسابقه ۱۱۱ امتیاز کسب کرد که به ترتیب ۶۷ پوئن در حمله، ۱۳ امتیاز در دفاع، ۵ پوئن سرویس و ۲۶ امتیاز از اشتباهات بازیکنان حریف بود.
برنامه مرحله یک چهارم نهایی این رقابتها به شرح زیر است:
چهارشنبه، ۲ مهرماه
پنجشنبه، ۳ مهرماه
ست پنجم برای ایران با اقتدار در کسب امتیاز همراه بود. شاگردان روبرتو پیاتزا در این ست حتی اجازه نزدیک شدن صربستان را هم ندادند و با برتری ۱۵ بر ۹ به پیروزی رسیدند تا این بازی را به سود خود خاتمه دهند.
شاگردان روبرتو پیاتزا در ست چهارم با برنامه بهتری وارد میدان شدند؛ بازیکنان ایران در این ست با انگیزه و تمام توان مقابل صربستان قرار گرفتند و برتری خود را تا پایان حفظ کردند تا در نهایت با امتیاز ۲۵ بر ۲۲ پیروز ست چهارم شوند و کار را به ست پنجم بکشند.
صربستان در ست سوم، از غافلگیری در ست دوم درس گرفت، اما شاگردان روبرتو پیاتزا هم پا به پا پیش آمدند و دو تیم تا امتیاز ۲۴ نیز برابر بودند. با این حال صربها پس از امتیاز ۲۴ این ست تماشایی را با امتیاز ۲۶ بر ۲۴ به سود خود خاتمه دادند.
در ست دوم، بازیکنان ایران حریف را غافلگیر کردند. در شرایطی که بازی تا امتیاز ۱۶ به صورت پایاپای دنبال میشد، اما جدال زیبا بر سر امتیاز ۱۷ بین دو تیم که با چند رفت و برگشت همراه بود، در نهایت به سود شاگردان روبرتو پیاتزا خاتمه یافت. ملیپوشان ایران همین برتری را حفظ کرده و ادامه دادند تا در نهایت ست دوم را با امتیاز خوب ۲۵ بر ۱۹ به پایان برسانند.
شاگردان روبرتو پیاتزا، ست نخست را در رقابتی نزدیک با صربستان با نتیجه ۲۵ بر ۲۳ واگذار کردند. امتیازهای پایانی این ست برای دو تیم به سختی حاصل شد.
ترکیب تیم ایران از سوی روبرتو پیاتزا اعلام شد که به شرح زیر است:
عرشیا بهنژاد، محمد والیزاده، مرتضی شریفی، پوریا حسین خانزاده، یوسف کاظمی، علی حاجیپور و محمدرضا حضرتپور از ابتدا در ترکیب حضور دارند.
جمهوری چک موفق شد در سه ست پیاپی با نتایج ۲۵ بر ۱۹، ۲۵ بر ۱۸ و ۲۵ بر ۲۳ پیروز شود و به جمع تیمهای ترکیه، لهستان، ایتالیا، بلژیک، بلغارستان و آمریکا بپیوندد که پیش از این به یک چهارم نهایی صعود کردهاند.
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید