والیبال قهرمانی جهان| ایران ۳ - ۲ صربستان؛ شاگردان پیاتزا حریف چک شدند + برنامه یک چهارم

آخرین دیدار از مرحله یک هشتم نهایی والیبال قهرمانی جهان ۲۰۲۵ فیلیپین، میان ایران و صربستان برگزار شد و شاگردان پیاتزا موفق شدند با صعود به یک چهارم حریف جمهوری چک شوند.

تیم ملی والیبال جمهوری چک با عبور از سد تونس به جمع ۸ تیم برتر رقابت‌های قهرمانی جهان پیوست و ایران هم با شکست صربستان حریف این تیم را در مرحله یک چهارم نهایی شد.

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، رقابت‌های والیبال قهرمانی جهان ۲۰۲۵ فیلیپین در آخرین روز از مرحله یک هشتم نهایی مسابقات امروز، سه‌شنبه اول مهرماه پیگیری شد که در بازی نخست تونس به مصاف چک رفت و آخرین دیدار هم با برتری ایران مقابل صربستان خاتمه یافت.

دو تیم تونس و چک از ساعت ۱۱ به مصاف هم رفتند و دیدار ایران و صربستان از ساعت ۱۵:۳۰ آغاز شد.