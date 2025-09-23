۱۰ مصدوم در پی تصادف شدید پژو و روآ در کامیاران

برخورد دو دستگاه خودرو در محدوده روستای گشکی از توابع کامیاران منجر به مصدومیت ۱۰ نفر شد و با حضور سریع تیم‌های اورژانس، مصدومان پس از دریافت خدمات اولیه به بیمارستان منتقل شدند.

به گزارش تابناک به نقل از مهر، رئیس مرکز اورژانس پیش‌بیمارستانی استان کردستان گفت: ساعت ۱۲:۳۵ دقیقه امروز دو دستگاه خودرو روآ و پژو ۴۰۵ در محدوده روستای گشکی از توابع شهرستان کامیاران با یکدیگر برخورد کردند و این حادثه ۱۰ نفر مصدوم برجای گذاشت.

بابک هدایی گفت: بلافاصله پس از دریافت گزارش حادثه از طریق تماس شهروندان با مرکز پیام اورژانس ۱۱۵، چهار دستگاه آمبولانس به محل حادثه اعزام شدند و عملیات امداد رسانی و انتقال مصدومان به بیمارستان آغاز شد.

وی ادامه داد: پس از انجام اقدامات درمانی اولیه و پایدارسازی وضعیت مصدومان در محل حادثه، تمامی مصدومان به بیمارستان سینا کامیاران منتقل شدند تا تحت درمان‌های تخصصی قرار گیرند.

رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی استان کردستان همچنین با تقدیر از سرعت عمل تیم‌های امدادی و اورژانس، از رانندگان خواست با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی و پرهیز از سرعت غیرمجاز، از بروز چنین حوادثی جلوگیری کنند.