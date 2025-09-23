En
رونالدو و ژسوس در روز ملی عربستان

روز ملی عربستان، جایی که رونالدو و ژسوس با حضورشان جشن را جهانی کردند.
به گزارش تابناک؛ در جشن روز ملی عربستان، حضور ستارگان بزرگ فوتبال جهان، کریستیانو رونالدو و خورخه ژسوس، جلوه‌ای ویژه به مراسم داد و توجه رسانه‌ها را به خود جلب کرد.

 

رونالدو و ژسوس در روز ملی عربستان

 

رونالدو و ژسوس در روز ملی عربستان

