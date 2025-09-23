رونالدو و ژسوس در روز ملی عربستان

\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062a\u0627\u0628\u0646\u0627\u06a9\u061b \u062f\u0631 \u062c\u0634\u0646 \u0631\u0648\u0632 \u0645\u0644\u06cc \u0639\u0631\u0628\u0633\u062a\u0627\u0646\u060c \u062d\u0636\u0648\u0631 \u0633\u062a\u0627\u0631\u06af\u0627\u0646 \u0628\u0632\u0631\u06af \u0641\u0648\u062a\u0628\u0627\u0644 \u062c\u0647\u0627\u0646\u060c \u06a9\u0631\u06cc\u0633\u062a\u06cc\u0627\u0646\u0648 \u0631\u0648\u0646\u0627\u0644\u062f\u0648 \u0648 \u062e\u0648\u0631\u062e\u0647 \u0698\u0633\u0648\u0633\u060c \u062c\u0644\u0648\u0647\u200c\u0627\u06cc \u0648\u06cc\u0698\u0647 \u0628\u0647 \u0645\u0631\u0627\u0633\u0645 \u062f\u0627\u062f \u0648 \u062a\u0648\u062c\u0647 \u0631\u0633\u0627\u0646\u0647\u200c\u0647\u0627 \u0631\u0627 \u0628\u0647 \u062e\u0648\u062f \u062c\u0644\u0628 \u06a9\u0631\u062f.\n\u00a0\n\n\u00a0\n