پیام تند عراقچی در نیویورک به سه کشور اروپایی

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران که برای شرکت در اجلاس سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد به نیویورک سفر کرده است، صبح امروز سهشنبه با خانم ماریا مالمر استنرگارد وزیر امور خارجه سوئد دیدار کرد.
در این دیدار وضعیت روابط دوجانبه ایران-سوئد مورد بررسی قرار گرفت.
همچنین در خصوص مجموعهای از موضوعات بینالمللی خصوصا تحولات مرتبط با صلح و امنیت بینالمللی، ضرورت پایبندی همه کشورها به حاکمیت قانون و منشور ملل متحد و نگرانیهای مشترک جامعه جهانی در رابطه با تشدید روندهای یکجانبهگرایانه و نظامیگری گفتگو شد.
وزیر امور خارجه کشورمان بر مسئولیت مشترک همه دولتها برای توقف نسلکشی در غزه و پاسخگو کردن رژیم صهیونیستی بهخاطر نقضهای مستمر صلح و امنیت بینالمللی تاکید کرد.
عراقچی همچنین صبح امروز سهشنبه به وقت نیویورک با خانم الینا والتونن وزیر امور خارجه فنلاند دیدار کرد.
وزرای امور خارجه ایران و فنلاند در این دیدار ضمن گفتوگو در مورد موضوعات روابط دوجانبه ایران-فنلاند، راجع به تحولات بینالمللی بهویژه مباحث مرتبط با صلح و امنیت بینالمللی تبادل نظر کردند.
وزیر امور خارجه کشورمان با اشاره به گذشت دو سال از نسلکشی در غزه و تداوم نقضهای فاحش منشور ملل متحد و حقوق بشر به واسطه تجاوزات و جنایات رژیم صهیونیستی علیه کشورهای منطقه، بر مسئولیت قانونی و اخلاقی همه کشورها برای توقف نسلکشی و مقابله با تهدیدهای مستمر این رژیم علیه صلح و ثبات بینالمللی تاکید کرد.
وزیر امور خارجه کشورمان همچنین با تبیین رویکرد مسئولانه ایران در رابطه با موضوع هستهای، نسبت به تبعات هرگونه استفاده ابزاری سه کشور اروپایی از شورای امنیت برای اعمال فشار علیه ایران هشدار داد.
