آمادگی بانک مرکزی برای حملات سایبری

نوشآفرین واقفی، معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی، به تشریح اقدامات بانک مرکزی و شبکه بانکی برای جلوگیری از حملات سایبری پس از «جنگ ۱۲ روزه» پرداخت.
وی با اشاره به الزامات از پیش تعیین و ابلاغشده گفت: کارگروههای تخصصی با همکاری نهادهای نظارتی، با جدیت بهروی ارتقای تابآوری و ارائه راهکارهای مناسب کار میکنند.
واقفی افزود: بانکها نیز تلاش مضاعفی دارند که انشاءالله اتفاقی نیفتد؛ اما همانطور که در جنگ حملات فیزیکی را داریم، حملات سایبری پیچیده هم ممکن است رخ دهد و علیرغم رعایت همه تمهیدات، باز هم احتمال وقوع وجود دارد.
معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی، یکی از نکات اصلی را توانایی تسهیل فضای ریکاوری و بازگشت به وضعیت عادی در صورت وقوع حمله دانست و گفت: هدف ما این است که سرویسهای بانکی در کوتاهترین زمان ممکن به حالت عادی برگردد.
واقفی در پاسخ به سؤال درباره وضعیت دو بانک سپه و پاسارگاد که در «جنگ ۱۲ روزه» مورد حملات سایبری قرار گرفته بودند، اظهار داشت: بانکهایی که به مشکل خورده بودند اکنون به وضعیت عادی بازگشتهاند. حمله دشمن بهگونهای طراحی شده بود که بانکها امکان برگشت نداشته باشند؛ یعنی حمله سایبری پیچیده بهشکلی برنامهریزی شده بود که بازگشت امکانپذیر نباشد.
وی ادامه داد: خوشبختانه با تعامل و همکاری بین تمام نهادها و تلاش شبانهروزی بانکها، توانستیم ظرف ۷۲ ساعت سرویسهای اولیه را در زمان جنگ برقرار کنیم تا مردم بتوانند از کارتهای بانکی خود استفاده کنند و در ادامه سایر سرویسها نیز به حالت عادی بازگشت.
بهگفته واقفی، پشتیبان در لایههای مختلف معماری بانکی لحاظ شده است: قسمت زیادی از این معماری پیادهسازی شده و سایر بخشها نیز در حال پیگیری است.
