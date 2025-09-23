En
زنده‌ماندن ۹۴ دقیقه‌ای پسر افغان در چرخ هواپیما

یک پسر ۱۳ ساله اهل قندوز، روز یکشنبه با پنهان شدن در محفظه چرخ هواپیمای کام‌ایر مسیر کابل تا دهلی‌نو را طی کرد. ۹۴ دقیقه در ارتفاع ۳۰ هزار پایی، بدون اکسیژن و در دمای زیر صفر، و به‌طور معجزه‌آسایی زنده ماند.
زنده‌ماندن ۹۴ دقیقه‌ای پسر افغان در چرخ هواپیما

به گزارش تابناک به نقل از شفقنا؛ پس از فرود هواپیما در فرودگاه دهلی، نیرو‌های امنیتی او را کشف و پس از چند ساعت بازجویی، همان روز به کابل بازگرداندند. منبعی در کام‌ایر به ایندیپندنت فارسی گفت خبر حقیقت دارد، اما شرکت به دلیل فشار طالبان از افشای جزئیات منع شده است. طالبان این گزارش را رد کرده و گفته‌اند: «هیچ‌کس نمی‌تواند وارد منطقه پروازی فرودگاه شود».

سفر از طریق محفظه چرخ هواپیما که ۷۵٪ آن منجر به مرگ می‌شود نشان‌دهنده ناامیدی عمیق جوانان افغان برای فرار از فقر، سرکوب و بی‌امیدی است. یک بلندگوی قرمز در محفظه چرخ پیدا شد، تنها نشانه‌ای از وجود انسانی که خواست از زندگی فرار کند.

این در حالیست که زنده ماندن این نوجوان، نه معجزه، بلکه شاهدی است بر فروپاشی امنیتی و انسانی در افغانستان جایی که فرار از مرگ، مرگ را به عنوان راه حل قابل قبول می‌کند.

رد خبر توسط طالبان، تلاشی برای پنهان کردن دو بحران است: ضعف امنیتی فرودگاه کابل و فرار جمعی جوانان هشداری که نمی‌توان با انکار، خاموش کرد.

 

پاسخ محکم و عقلانی ایران به مکانیسم ماشه / شعارهای هزینه‌زا کنار گذاشته می‌شود
اعراب خلیج فارس اکنون اسرائیل را تهدید می‌بینند نه ایران/ بعید است امارات از «پیمان ابراهیم» خارج شود
پزشکیان با ترامپ‌ دیدار کند استیضاحش می‌کنیم
