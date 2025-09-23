به گزارش سرویس علم و فناوری تابناک، دانشمندان چینی با معرفی پوشش جدیدی به نام «متمرکزکننده خورشیدی پراشگونه بیرنگ و یکجهته» (CUSC)، تحولی تازه در ادغام فناوری خورشیدی در محیطهای شهری رقم زدهاند. این پوشش فوتونهای خورشید را به کنارههای پنجره هدایت کرده و سلولهای فتوولتائیک آنها را به برق تبدیل میکنند، در حالی که بخش عمده نور همچنان از شیشه عبور میکند.
به گفته «وی هو»، مهندس اپتیک و عضو تیم تحقیق، این فناوری علاوه بر مقیاسپذیری و قابلیت تجاریسازی، میتواند به کاهش کربن و خودکفایی انرژی در ساختمانها کمک کند.
پوشش CUSC از بلورهای مایع کلستریک ساخته شده و با چینش لایهای دقیق، امکان تعامل انتخابی با نور را فراهم میکند. آزمایشها نشان دادهاند که این پوشش ضمن حفظ ۶۴/۲ درصد شفافیت و ۹۱/۳ درصد دقت رنگ، قادر است حدود ۱۸/۱ درصد انرژی ورودی را به برق تبدیل کند.
نمونه اولیه ۲/۵ سانتیمتری این پوشش توانسته برق یک فن کوچک را تأمین کند و پژوهشگران معتقدند در صورت نصب روی پنجرههای کامل، ظرفیت تولید انرژی چشمگیری خواهد داشت. آنها با وجود این دستاورد، بر لزوم بهبود پایداری و افزایش راندمان تبدیل انرژی این پوشش تأکید کردهاند.
