نوآوری چینی‌ها؛ تبدیل هر پنجره به پنل خورشیدی

پژوهشگران دانشگاه نانجینگ چین موفق به توسعه یک پوشش شفاف نوین شده‌اند که می‌تواند هر پنجره معمولی را به پنل خورشیدی تبدیل کند؛ فناوری‌ای که در عین حفظ شفافیت و زیبایی پنجره، بخشی از نور خورشید را به انرژی الکتریکی تبدیل می‌کند و گامی تازه در مسیر انرژی سبز به شمار می‌رود.
کد خبر: ۱۳۳۰۲۷۹
| |
542 بازدید

به گزارش سرویس علم و فناوری تابناک، دانشمندان چینی با معرفی پوشش جدیدی به نام «متمرکزکننده خورشیدی پراش‌گونه بی‌رنگ و یک‌جهته» (CUSC)، تحولی تازه در ادغام فناوری خورشیدی در محیط‌های شهری رقم زده‌اند. این پوشش فوتون‌های خورشید را به کناره‌های پنجره هدایت کرده و سلول‌های فتوولتائیک آنها را به برق تبدیل می‌کنند، در حالی که بخش عمده نور همچنان از شیشه عبور می‌کند.

به گفته «وی هو»، مهندس اپتیک و عضو تیم تحقیق، این فناوری علاوه بر مقیاس‌پذیری و قابلیت تجاری‌سازی، می‌تواند به کاهش کربن و خودکفایی انرژی در ساختمان‌ها کمک کند.

پوشش CUSC از بلورهای مایع کلستریک ساخته شده و با چینش لایه‌ای دقیق، امکان تعامل انتخابی با نور را فراهم می‌کند. آزمایش‌ها نشان داده‌اند که این پوشش ضمن حفظ ۶۴/۲ درصد شفافیت و ۹۱/۳ درصد دقت رنگ، قادر است حدود ۱۸/۱ درصد انرژی ورودی را به برق تبدیل کند.

نمونه اولیه ۲/۵ سانتی‌متری این پوشش توانسته برق یک فن کوچک را تأمین کند و پژوهشگران معتقدند در صورت نصب روی پنجره‌های کامل، ظرفیت تولید انرژی چشمگیری خواهد داشت. آنها با وجود این دستاورد، بر لزوم بهبود پایداری و افزایش راندمان تبدیل انرژی این پوشش تأکید کرده‌اند.

