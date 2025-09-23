En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
کارشناس مسائل منطقه در گفت‌و‌گو با تابناک:

عراق هنوز توافقنامه امنیتی با ایران را کامل اجرا نکرده است/ رونق اقتصادی در مناطق مرزی با اجرای توافق

«عابد اکبری» معتقد است با اجرایی شدن کامل تعهدات امنیتی میان تهران و بغداد، بستر لازم برای توسعه بازارچه‌های مرزی و گسترش فعالیت‌های اقتصادی در این مناطق فراهم می‌شود.
کد خبر: ۱۳۳۰۲۵۳
| |
331 بازدید

عراق هنوز توافقنامه امنیتی با ایران را کامل اجرا نکرده است/ رونق اقتصادی در مناطق مرزی با اجرای توافق

کارشناس مسائل منطقه می‌گوید یک توافق زمانی معنا و اثرگذاری دارد که به اجرا درآید، نه اینکه صرفاً روی کاغذ باقی بماند. تا وقتی طرف عراقی در عمل به تعهدات خود پایبند نشود، نمی‌توان انتظار داشت که این توافق به اهداف کلان خود برسد.

به گزارش سرویس بین الملل تابناک، توافقنامه امنیتی میان ایران و عراق از اسفند ۱۴۰۱ میان دو طرف به امضا رسید و به گفته ناظران از جمله پیامد‌های مثبت آن این هست که با اجرایی شدن توافقنامه میتوان تحقق اهدافی، چون «ایجاد و گسترش بازارچه‌های مرزی»؛ «رونق کسب و کار مردم مناطق مرزی» و البته «افزایش قابل توجه تجارت میان ایران و عراق» را به انتظار نشست.

«عابد اکبری» کارشناس مسائل منطقه در گفت‌و‌گو با تابناک در خصوص اهمیت اجرای کامل توافقنامه امنیتی ایران و عراق از سوی بغداد و اربیل و پیامد‌های مثبت آن در صورت اجرایی شدن؛ اظهارداشت: هنوز مفاد توافقنامه از سوی طرف عراقی به‌صورت کامل اجرایی نشده و این تأخیر در اجرا نیز دلایل مختلفی دارد؛ بخشی به پیچیدگی‌های ساختار سیاسی و امنیتی عراق بازمی‌گردد و بخشی هم به ملاحظات داخلی آن کشور در تعامل با گروه‌های مختلف.

وی گفت:، اما از نگاه روابط بین‌الملل، یک توافق زمانی معنا و اثرگذاری دارد که به اجرا درآید، نه اینکه صرفاً روی کاغذ باقی بماند. تا وقتی طرف عراقی در عمل به تعهدات خود پایبند نشود، نمی‌توان انتظار داشت که این توافق به اهداف کلان خود برسد.

این کارشناس مسائل منطقه با بیان اینکه اجرای کامل این توافق می‌تواند تحولی جدی در مناسبات مرزی ایران و عراق ایجاد کند؛ تصریح کرد: ما در مناطق مرزی ظرفیت‌های بالایی برای تجارت و دادوستد داریم و تجربه نشان داده هر زمان امنیت و ثبات در مرز‌ها برقرار بوده، زندگی اقتصادی مردم رونق گرفته است.

عابدی بیان داشت: در صورت پایبندی دو طرف به توافق، شاهد تقویت تجارت مرزی، گسترش بازارچه‌های مرزی و افزایش حجم مبادلات خواهیم بود که این امر نه تنها به بهبود معیشت مردم مرزنشین کمک می‌کند، بلکه به‌طور غیرمستقیم ثبات اجتماعی و امنیتی دو کشور را نیز تقویت می‌کند و به بیان دیگر، تجارت و امنیت در این مناطق رابطه‌ای مستقیم و متقابل دارند.

وی عنوان کرد: یکی از ابعاد مهم این توافق، مسئله گروه‌های مسلح کُردی ضدانقلاب است. ایران در این چارچوب سیاستی مسئولانه و انسانی را دنبال کرده است. ما به اعضای این گروه‌ها یک نوع «امان‌نامه» دادیم؛ به این معنا که اگر دست خود را از عملیات‌های تروریستی کوتاه کنند، می‌توانند بدون ترس به آغوش وطن و خانواده بازگردند.

این کارشناس مسائل بین الملل افزود: این پیام روشنی است که ایران صرفاً به دنبال مقابله کور با افراد نیست، بلکه می‌خواهد فرصت بازگشت به زندگی عادی را فراهم کند. چنین رویکردی از جانب جمهوری اسلامی ایران اهمیت زیادی دارد، زیرا نشان می‌دهد که امنیت‌سازی می‌تواند همراه با بازاجتماعی‌کردن نیرو‌های جداشده از خشونت باشد.

عابدی ادامه داد: ایران فهرستی از اسامی برخی سران گروه‌های تروریستی را در اختیار طرف عراقی قرار داده که این افراد تحت تعقیب پلیس بین‌الملل هستند و بر اساس «اعلان قرمز اینترپل»، دولت عراق موظف است آنها را به ایران مسترد کند. این نه فقط یک مطالبه دوجانبه، بلکه یک تعهد حقوقی در چارچوب همکاری‌های بین‌المللی است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: با این حال، تا امروز اقدام عملی از سوی بغداد برای استرداد این افراد صورت نگرفته است. این موضوع، هم اعتماد متقابل را خدشه‌دار می‌کند و هم مانعی جدی در مسیر اجرای کامل توافق است. اگر دولت عراق بخواهد نشان دهد که به همکاری‌های امنیتی با ایران پایبند است، باید در این زمینه گام‌های عملی بردارد.

اشتراک گذاری
برچسب ها
عابد اکبری توافق امنیتی ایران و عراق ایران عراق
پزشکیان با ترامپ‌ دیدار کند استیضاحش می‌کنیم
نماینده‌های تام‌الاختیار پسرفت فوتبال؛ هم‌نشینی نامبارک تاجرنیا، قلعه‌نویی و نظری‌جویباری
آمریکا و اروپا معتقدند ایران یک قدم تا تسلیم شدن فاصله دارد/ مذاکره‌ای در کار نخواهد بود
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
اجرای کامل توافق امنیتی ایران و عراق، ضامن ثبات مرز‌ها و کاهش نفوذ بیگانگان است
آیا سفر لاریجانی به عراق ارتباطی با سلاح «حشدالشعبی» داشت؟
برچسب منتخب
# دیدار پزشکیان و ترامپ # خروج از ان پی تی # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
آیا موافق ملاقات ترامپ و پزشکیان هستید؟
الی گشت
فیلم جشن عروسی کامران تفتی و متین ستوده
روی آنتن صداوسیما: ایران موشک قاره پیما تست کرد
آمریکا و اروپا معتقدند ایران یک قدم تا تسلیم شدن فاصله دارد/ مذاکره‌ای در کار نخواهد بود
عراقچی پیشنهاد خوبی به اروپا ارائه داد تعجب می‌کنم رد کردند/ در شرایط وحشتناکی هستیم
تماس مستقیم عراقچی و ویتکاف؛ ایران خواستار مذاکرات فوری شد
کنایه روزنامه‌نگار عرب‌زبان به کشورهای خلیج فارس
بزرگ خاندان هاشمی: برنمی‌گردیم/ نسل جدید، ایران را با افغانستان مقایسه کند/ کسی مانع ویدئو و ماهواره در خانه‌ها نبود!
فعال شدن مکانیسم ماشه بازی خطرناکی را رقم زد/ نشست سازمان ملل فرصتی برای حل مساله است
اسرائیل در همه استان‌ها نیرو داشت اما اقدام نکردند! / بعد از آتش بس یکی از فرماندهان موشک زد!
مصاحبه طوفانی علیرضا دبیر پس از قهرمانی: اینترنشنال کثافت را نبینید
درون ویلای عظیم مالک چای دبش را ببینید
اطلاعیه‌ی مهم شورای عالی امنیت ملی/تعلیق همکاری ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی
قهرمانی زودهنگام کشتی فرنگی ایران پس از ۱۱ سال/ سهرابی برنز گرفت، ساروی سومین طلا را/مهمدی و اسماعیلی در فینال؛ کشتکار در رده‌بندی + فیلم
تفاوت سکه تمام بهار آزادی با سکه امامی چیست؟
پیشینه رقص مازنی رحمان عموزاد روی تشک
ثروت بی‌ارزشی که پیرمرد برای نوه‌هایش گذاشت  (۳۱۹ نظر)
مصاحبه طوفانی علیرضا دبیر پس از قهرمانی: اینترنشنال کثافت را نبینید  (۱۶۳ نظر)
فیلم جشن عروسی کامران تفتی و متین ستوده  (۱۴۳ نظر)
آمریکا و اروپا معتقدند ایران یک قدم تا تسلیم شدن فاصله دارد/ مذاکره‌ای در کار نخواهد بود  (۱۱۰ نظر)
درون ویلای عظیم مالک چای دبش را ببینید  (۷۹ نظر)
غضنفری: دیدار پزشکیان با ترامپ خودکشی سیاسی است / ظریف به مکانیسم ماشه افتخار می‌کند!  (۷۶ نظر)
صداوسیما: 90 درصد مردم بمب اتم می‌خواهند  (۷۶ نظر)
روی آنتن صداوسیما: ایران موشک قاره پیما تست کرد  (۷۱ نظر)
بنزین سوپر هندی در راه ایران/ قیمت نهایی چقدر تمام می شود؟  (۶۹ نظر)
پزشکیان با ترامپ‌ دیدار کند استیضاحش می‌کنیم  (۶۴ نظر)
عراقچی پیشنهاد خوبی به اروپا ارائه داد تعجب می‌کنم رد کردند/ در شرایط وحشتناکی هستیم  (۶۱ نظر)
مذاکره مستقیم با امریکا بهترین راهکار است/ «نماینده ویژه» برای مذاکرات هسته‌ای تعیین شود  (۶۱ نظر)
تماس مستقیم عراقچی و ویتکاف؛ ایران خواستار مذاکرات فوری شد  (۵۸ نظر)
بزرگ خاندان هاشمی: برنمی‌گردیم/ نسل جدید، ایران را با افغانستان مقایسه کند/ کسی مانع ویدئو و ماهواره در خانه‌ها نبود!  (۵۶ نظر)
جلسه شورای امنیت درباره «مکانیسم ماشه»؛ بازگشت تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران تا ۹ روز دیگر  (۵۴ نظر)
tabnak.ir/005a3h
tabnak.ir/005a3h