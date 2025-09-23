به زودی سخنرانی رهبر انقلاب با مردم!

\n\u00a0\n\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062a\u0627\u0628\u0646\u0627\u06a9 \u0628\u0647 \u0646\u0642\u0644 \u0627\u0632 \u062a\u0633\u0646\u06cc\u0645\u061b \u0634\u0646\u06cc\u062f\u0647\u200c\u0647\u0627\u062d\u0627\u06a9\u06cc \u0627\u0633\u062a \u062d\u0636\u0631\u062a \u0622\u06cc\u062a \u0627\u0644\u0644\u0647 \u062e\u0627\u0645\u0646\u0647\u200c\u0627\u06cc \u0631\u0647\u0628\u0631 \u0645\u0639\u0638\u0645 \u0627\u0646\u0642\u0644\u0627\u0628 \u0627\u0633\u0644\u0627\u0645\u06cc \u0628\u0647 \u0645\u0646\u0627\u0633\u0628\u062a \u0647\u0641\u062a\u0647 \u062f\u0641\u0627\u0639 \u0645\u0642\u062f\u0633\u060c \u0628\u0647 \u0632\u0648\u062f\u06cc \u0628\u0627 \u0645\u0631\u062f\u0645 \u062f\u0631 \u062e\u0635\u0648\u0635 \u0645\u0633\u0627\u0626\u0644 \u0631\u0648\u0632 \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646\u060c \u0645\u0646\u0637\u0642\u0647 \u0648 \u062c\u0647\u0627\u0646 \u0633\u062e\u0646 \u062e\u0648\u0627\u0647\u0646\u062f \u06af\u0641\u062a.