دلار رکورد قبلی خود را شکست

قیمت دلار در بازار آزاد امروز سه‌شنبه ۱ مهر ۱۴۰۴ اعلام شد.
دلار رکورد قبلی خود را شکست

قیمت دلار در بازار آزاد امروز  سه‌شنبه ۱ مهر ۱۴۰۴ اعلام شد.

به گزارش تابناک؛ بازار ارز امروز  سه شنبه  در حالی فعالیت خود را آغاز کرد  که دلار به نرخ ۱۰۵ هزار و ۸۶۰  تومان رسید.

