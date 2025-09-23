En
مسکن در آستانه تغییر: جهش یا افت؟!

بازار مسکن در ایران در یکی از عجیب‌ترین دوره‌های خود به سر می‌برد. از یک سو با قیمت‌های ثابت و از سوی دیگر با یک رکود شدید مواجه است.
کد خبر: ۱۳۳۰۲۳۰
| |
1123 بازدید
|
۶

منتظر جهش قیمت مسکن باشیم یا سقوط آزاد؟

بازار مسکن ایران این روزها در یکی از عجیب‌ترین دوره‌های خود از سال ۱۴۰۰ به بعد به سر می‌برد. عجیب از این لحاظ که وارد یک دوره از رکودی‌ترین دوره‌های خود شده است که شبیه هیچ کدام از دوره‌های رکودی خود در ۳۰ سال گذشته نیست.

به گزارش تابناک به نقل از اقتصادآنلاین؛ بازار مسکن در ۳ یا ۴ سال گذشته هم به لحاظ قیمتی نسبت به سایر کالاها کمتر رشد کرده و هم اینکه با یک مفهومی به نام چالش نقدشوندگی و عدم امکان فروش مواجه شده است که تقریبا در این سال‌های مورد اشاره به این عُمق وجود نداشته است.

دلیل اقتصادی این رکود عمیق و این عدم نقدشوندگی شاید اصلی ترین دلیل آن این باشد که قیمت مسکن به قدری در سال‌های گذشته رشد کرده و قدرت خرید متقاضیان را کاهش داده است که شکاف معناداری میان درآمد موثر متقاضیان و قیمت‌های مسکن شکل گرفته است.

امکان کاهش قیمت‌های مسکن به دلایل مختلف به طور جدی وجود ندارد

در این شرایط هر چقدر که امکان کاهش قیمت‌های مسکن به دلایل مختلف به طور جدی وجود ندارد، اما چالش اساسی در بازار مسکن، قیمت نیست بلکه عدم امکان فروش است. پس دارایی‌هایی در این بازار که بزرگ متراژ و گران قیمت هستند تقریبا به روش‌های متداول و نرمال به فروش نخواهند رسید و متقاضیان باید به الگوهای جدید فروش فکر کنند.

برای همین مصرف کننده های نهایی که می‌خواهند ملک خریداری کنند و در آن زندگی کنند، قیمت ها، قیمت‌های ایده آلی هستند و شرایط‌های پرداخت، شرایط مناسبی است.

اما باید متذکر شد که این تصمیم، تصمیم اقتصادی نیست و به این معنی نیست که اگر سرمایه ای تبدیل به مسکن شد حتما به همان اندازه سایر دارایی‌ها مثل دلار و طلا افزایش پیدا می‌کند.

نکته ای که برای سرمایه گذاران می تواند مفید و مهم باشد این است که سرمایه گذار و سازنده مسکن باید به خوبی بداند که الگوهای ساخت مسکن نیز تغییر کرده است و الگوهای گذشته ساخت و ساز که با سرمایه خود احداث می شد و به راحتی به فروش می‌رسید دیگر از دسترس خارج شده است و وجود ندارد. اما برای سازندگان هم این بازار پر رکود، دارای نکاتی است که می تواند مفید و موثر باشد.

سازندگان با الگوهای تامین مالی مثل تولید تهاتری، اقدام به ساخت و ساز کنند

حال، سازندگانی در این بازار پر رکود عمیق دوام خواهند آورد که اولا بر اساس الگوهای تامین مالی مثل تولید تهاتری(به جای پرداخت پول نقد برای خرید میلگرد به مصالح فروش یک واحد مسکونی اعطا کند) اقدام به ساخت و ساز کنند و دوم اینکه در فروش هم به مدل‌های مختلف تبدیل دارایی روی بیاورند. چرا که به روش‌های گذشته فروش نقدی تقریبا امکان فروش بسیار بسیار محدود شده است.

بهترین زمان خرید مسکن مصرفی، همین روزهای پر رکود و دارای ثبات

به هر سوی بهترین زمان خرید مسکن مصرفی، همین روزهای پر رکود و دارای ثبات به لحاظ قیمتی است. حال این روزها سرمایه گذاری در ملک بهترین زمان است چرا که تمام بازارها حرکت و تغییراتی داشته‌اند و در سال‌های گذشته نیز کمترین میزان افزایش قیمت مسکن را شاهد بودیم. پس حالا که بازار مسکن از هیجان به دور است و یک بازار محکم به لحاظ دوام سرمایه است ورود به بازار مسکن، برای مصرف، متقاضی را شرمنده خود نخواهد کرد.

 

پزشکیان با ترامپ‌ دیدار کند استیضاحش می‌کنیم
نماینده‌های تام‌الاختیار پسرفت فوتبال؛ هم‌نشینی نامبارک تاجرنیا، قلعه‌نویی و نظری‌جویباری
آمریکا و اروپا معتقدند ایران یک قدم تا تسلیم شدن فاصله دارد/ مذاکره‌ای در کار نخواهد بود
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۶
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۰۰ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۱
2
3
پاسخ
قطعا جهش....قيمت ساخت با خروج افغانها و افزايش قيمت ارز بالا رفته
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۳۰ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۱
این صددرص مالکه.بابا مردم پول ندارند متوجهیه
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۴۳ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۱
نظر دهنده مالکه یا مستاجر در اصل تورم یا چاپ پول توسط دولت تفاوتی ندارد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۰۳ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۱
2
8
پاسخ
در عوض سالهای قبل 40 برابر و بیشتر شده کی پول داره داری تبلیغ میکنی
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۰۹ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۱
تهران دیگه امن نیست!
سرمایه گذاری خطرناکی شده در واحد های تهرانی.
بالای ده درصد از خانه های تهران سرمایه گذاری ومال شهرستانی هایی است که نیستند.
از رفسنجانی ها و کرمانی ها تا بقیه شهر ها
ناشناس
|
France
|
۱۳:۴۲ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۱
1
1
پاسخ
قطعا با خوابیدن تب افزایش سکه و دلار مشابه اتفاقات پس از قطعنامه 598 هجوم برای تبدیل پول دلار و سکه به مسکن و نهایتا افزایش نرخ مسکن اتفاق میافتد
فیلم جشن عروسی کامران تفتی و متین ستوده
روی آنتن صداوسیما: ایران موشک قاره پیما تست کرد
آمریکا و اروپا معتقدند ایران یک قدم تا تسلیم شدن فاصله دارد/ مذاکره‌ای در کار نخواهد بود
عراقچی پیشنهاد خوبی به اروپا ارائه داد تعجب می‌کنم رد کردند/ در شرایط وحشتناکی هستیم
تماس مستقیم عراقچی و ویتکاف؛ ایران خواستار مذاکرات فوری شد
کنایه روزنامه‌نگار عرب‌زبان به کشورهای خلیج فارس
بزرگ خاندان هاشمی: برنمی‌گردیم/ نسل جدید، ایران را با افغانستان مقایسه کند/ کسی مانع ویدئو و ماهواره در خانه‌ها نبود!
فعال شدن مکانیسم ماشه بازی خطرناکی را رقم زد/ نشست سازمان ملل فرصتی برای حل مساله است
اسرائیل در همه استان‌ها نیرو داشت اما اقدام نکردند! / بعد از آتش بس یکی از فرماندهان موشک زد!
مصاحبه طوفانی علیرضا دبیر پس از قهرمانی: اینترنشنال کثافت را نبینید
درون ویلای عظیم مالک چای دبش را ببینید
اطلاعیه‌ی مهم شورای عالی امنیت ملی/تعلیق همکاری ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی
قهرمانی زودهنگام کشتی فرنگی ایران پس از ۱۱ سال/ سهرابی برنز گرفت، ساروی سومین طلا را/مهمدی و اسماعیلی در فینال؛ کشتکار در رده‌بندی + فیلم
تفاوت سکه تمام بهار آزادی با سکه امامی چیست؟
پیشینه رقص مازنی رحمان عموزاد روی تشک
ثروت بی‌ارزشی که پیرمرد برای نوه‌هایش گذاشت  (۳۱۹ نظر)
مصاحبه طوفانی علیرضا دبیر پس از قهرمانی: اینترنشنال کثافت را نبینید  (۱۶۳ نظر)
فیلم جشن عروسی کامران تفتی و متین ستوده  (۱۴۳ نظر)
آمریکا و اروپا معتقدند ایران یک قدم تا تسلیم شدن فاصله دارد/ مذاکره‌ای در کار نخواهد بود  (۱۱۰ نظر)
درون ویلای عظیم مالک چای دبش را ببینید  (۷۹ نظر)
غضنفری: دیدار پزشکیان با ترامپ خودکشی سیاسی است / ظریف به مکانیسم ماشه افتخار می‌کند!  (۷۶ نظر)
صداوسیما: 90 درصد مردم بمب اتم می‌خواهند  (۷۶ نظر)
روی آنتن صداوسیما: ایران موشک قاره پیما تست کرد  (۷۱ نظر)
بنزین سوپر هندی در راه ایران/ قیمت نهایی چقدر تمام می شود؟  (۶۹ نظر)
پزشکیان با ترامپ‌ دیدار کند استیضاحش می‌کنیم  (۶۴ نظر)
عراقچی پیشنهاد خوبی به اروپا ارائه داد تعجب می‌کنم رد کردند/ در شرایط وحشتناکی هستیم  (۶۱ نظر)
مذاکره مستقیم با امریکا بهترین راهکار است/ «نماینده ویژه» برای مذاکرات هسته‌ای تعیین شود  (۶۱ نظر)
تماس مستقیم عراقچی و ویتکاف؛ ایران خواستار مذاکرات فوری شد  (۵۸ نظر)
بزرگ خاندان هاشمی: برنمی‌گردیم/ نسل جدید، ایران را با افغانستان مقایسه کند/ کسی مانع ویدئو و ماهواره در خانه‌ها نبود!  (۵۶ نظر)
جلسه شورای امنیت درباره «مکانیسم ماشه»؛ بازگشت تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران تا ۹ روز دیگر  (۵۴ نظر)
