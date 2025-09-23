En
شروع زودهنگام درس و مدرسه در فضای مجازی/ مهرماه تند و تیز علیه کیف و کفش و دفتر!

درس و مدرسه در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی زودتر از دنیای واقعی استارت خورده است.
شروع زودهنگام درس و مدرسه در فضای مجازی/ مهرماه تند و تیز علیه کیف و کفش و دفتر!

با شروع ماه مهر و آغاز فصل مدارس در ایران، فضای مجازی آکنده از حال‌وهوای دانش‌آموزی شده است.

به گزارش سرویس اجتماعی تابناک،  از صفحات اینستاگرامی مزین به تصاویر رنگارنگ و استیکرهای عجیب و غریب گرفته تا پست‌هایی در شبکه اجتماعی X، دانش‌آموزان و نوجوانان با اننواع حس و حال  و گاه با نگاههای تند و تیزدر این فضا فعالیت می‌کنند و این روزها از درس و مدرسه می نویسند و می گویند. در ادامه، مروری بر محتوای پربازدید این روزها در فضای مجازی خواهیم داشت.


محتوای طنز و نوستالژی‌های دانش‌آموزی
یکی از پربازدیدترین پست‌ها در شبکه X، تصویری طنزآمیز از یک صفحه طنز است که با استفاده از شکلک‌های گریه و خنده، حس و حال روز نخست مدرسه را به تصویر کشیده است: «هنگامی که مادرت تو را در ورودی مدرسه رها می‌کند و می‌گوید: خودت برو داخل، من دیرم شده! و تو تا ظهر اشک می‌ریزی!» این پست با حدود سه هزار پسند (لایک) و انبوهی از نظرات، که از خاطرات گم شدن در سرویس مدرسه تا گریه در صف صبحگاهی را دربرمی‌گیرد، بسیار مورد توجه قرار گرفته است. یکی از کاربران نوشته: «هنوز از بوی پاک‌کن‌هایی که گم می‌کردم، دچار اضطراب می‌شوم!»

در اینستاگرام نیز صفحه‌ای که به نظر می‌رسد توسط یک نوجوان اداره می‌شود، استوری‌ای منتشر کرده با تصویری از کیفی پر از دفترهای رنگارنگ و شرحی طنزآمیز: «مهر یعنی خرید انبوه دفتر، اما در پایان سال تنها یک صفحه از آن‌ها استفاده شده باشد!» این استوری با واکنش‌های بسیار، از جمله قلب و خنده، میان دانش‌آموزان دبیرستانی دست‌به‌دست شده است.


دغدغه‌های اقتصادی و چالش‌های والدین
در کنار محتوای طنز، برخی پست‌ها به مسائل جدی‌تر پرداخته‌اند. صفحه‌ای در شبکه X، که به نظر می‌رسد متعلق به یک پدر باشد، پستی منتشر کرده با این مضمون: «با این قیمت‌های کیف و کفش، گمان می‌کنم فرزندم باید با دمپایی به مدرسه برود!» این پست با صدها پسند و نظراتی مانند «ما دیگر فقط یک مداد می‌خریم، خودکار لوکس است!»، بسیار مورد توجه قرار گرفته است.

یکی از کاربران نوجوان نوشته: «خودم پول توجیبی‌ام را جمع کردم تا یک دفتر بخرم، اما باز هم کافی نبود!»
همچنین، صفحه‌ای که به نظر می‌رسد توسط گروهی از دانش‌آموزان اداره می‌شود، درباره احتمال اجباری شدن دوره پیش‌دبستانی پستی منتشر کرده که بحث‌های زیادی را برانگیخته است. کاربری نوشته: «با این وضعیت، کودکان پیش از دبستان باید وام بگیرند!» این پست با صدها بازدید، به‌نوعی صدای اعتراض کاربران را به گوش مسئولان رسانده است.

شروع زودهنگام درس و مدرسه در فضای مجازی/ مهرماه تند و تیز علیه کیف و کفش


امید و انگیزه برای سال تحصیلی جدید
با وجود دغدغه‌ها، محتوای امیدوارکننده نیز در فضای مجازی فراوان است. صفحه‌ای اینستاگرامی، که ظاهراً متعلق به یک دانش‌آموز کلاس نهم است، پستی منتشر کرده با تصویری از تخته‌ای پر از گچ‌های رنگی و شرح: «مهر یعنی شروعی دوباره؛ شاید امسال معدلم بیست شود!» این پست با دریافت پسندهای بسیار و نظرات انگیزشی، مانند «هر سال همین را می‌گویم، اما تا آبان می‌گویم بی‌خیال!»، حال‌وهوای مثبتی ایجاد کرده است.
همچنین، حسابی در شبکه X، که به نظر می‌رسد متعلق به یک معلم جوان باشد، با انتشار تصاویری از دانش‌آموزان کلاس اول و جشن شکوفه‌ها نوشته: «این کودکان آینده‌سازان کشورند، امیدوارم درس بخوانند و به جای تیک‌تاکر شدن، به اهداف بزرگ‌تری دست یابند!» این پست با انبوهی از قلب‌ها و بازنشرها، حس خوب مهر را در فضای مجازی گسترش داده است.


پست‌های سیاسی- دانش آموزی
برخی پست‌ها نیز رنگ و بوی سیاسی به خود گرفته‌اند. صفحه‌ای در شبکه X، که ظاهراً متعلق به گروهی فعال است، با پیامی پرشور نوشته: «درس نخست مهر، آزادی است! دانش‌آموزان، نگذارید آرزوهایتان محدود شود!» این پست با نظرات متعدد از نوجوانانی که از «مدرسه بدون محدودیت» سخن گفته‌اند، بسیار مورد توجه قرار گرفته است. 
مهرماه در فضای مجازی، آینه‌ای از تجربه‌های دانش‌آموزی است: ترکیبی از شادی، اندوه، امید و گله‌مندی. شما چه احساسی درباره مهرماه دارید؟ خاطره‌ای از دوران مدرسه دارید که هنوز در ذهنتان مانده است؟ نظر خود را با تابناک به اشتراک بگذارید!

