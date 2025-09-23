En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

طحان نظیف: عفو معیاری، تدبیری هوشمندانه بود

سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به رویکرد جدید قوه قضاییه و موافقت رهبر انقلاب اسلامی با عفو معیاری محکومان، این رویکرد حقوقی را گامی هوشمندانه برای تحکیم وحدت ملی و افزایش امید اجتماعی توصیف کرد.
کد خبر: ۱۳۳۰۲۲۳
| |
470 بازدید
طحان نظیف: عفو معیاری، تدبیری هوشمندانه بود

به مناسبت هفدهم ربیع‌الاول سالروز میلاد حضرت محمد مصطفی (ص) و حضرت امام صادق (ع) رهبر انقلاب اسلامی با درخواست رئیس قوه قضاییه برای عفو و تخفیف مجازات جمعی از محکومان دادگاه‌ها موافقت کردند.

به گزارش تابناک به نقل از میزان؛ هادی طحان‌نظیف این اقدام را یک رویکرد حقوقی هوشمندانه توصیف کرد و گفت: این رویکرد که بر مبنای ملاک‌ها و معیار‌های مشخص به جای تهیه فهرست اسامی افراد است، گامی مهم در جهت تحقق عدالت کیفری و تقویت سرمایه اجتماعی محسوب می‌شود.

طحان‌نظیف با تأکید بر نقش عفو در تحکیم وحدت ملی افزود: این تصمیم که بر اساس اصول حقوقی و رأفت اسلامی صورت گرفته، نشان‌دهنده تدبیر قوه قضاییه در مدیریت جمعیت کیفری است. اتخاذ این رویکرد، زمینه را برای بازگشت تعداد بیشتری از محکومان به آغوش جامعه و خانواده فراهم کرده و به بازاجتماعی شدن آنان کمک شایانی می‌کند.

سخنگوی شورای نگهبان در ادامه به آثار مثبت این اقدام اشاره کرد و گفت: عفو معیاری نه تنها به کاهش جمعیت زندان‌ها کمک می‌کند، بلکه با ایجاد نشاط اجتماعی و افزایش امید در میان خانواده‌های محکومان، روحیه گذشت و بخشش را در سطح جامعه گسترش می‌دهد و تلفیق اقتدار قانون با رأفت اسلامی را به نمایش می‌گذارد.

طحان‌نظیف در پایان بیان کرد: این نوع عفو، با تعیین ملاک‌های دقیق و شفاف، از یک سو موجب تقویت اصل شفافیت در عدالت کیفری می‌شود و از سوی دیگر، با فراهم کردن امکان بهره‌مندی تعداد بیشتری از افراد از این تسهیلات، به تحقق هدف اصلاح و تربیت مجرمان کمک می‌کند. این تصمیم حقوقی و اجتماعی هوشمندانه، موجب اعتمادسازی عمومی و استحکام پیوند‌های اجتماعی خواهد شد.

اشتراک گذاری
برچسب ها
طحان نظیف عفو رهبری مشمولان عفو خبر فوری عفو معیاری 1404 وحدت ملی شورای نگهبان
پزشکیان با ترامپ‌ دیدار کند استیضاحش می‌کنیم
نماینده‌های تام‌الاختیار پسرفت فوتبال؛ هم‌نشینی نامبارک تاجرنیا، قلعه‌نویی و نظری‌جویباری
آمریکا و اروپا معتقدند ایران یک قدم تا تسلیم شدن فاصله دارد/ مذاکره‌ای در کار نخواهد بود
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
مروارید وحدت
انتقال آب با وحدت ملی چه می‌کند؟
موافقت رهبری با عفو یا تخفیف مجازات ۳۱۲۶ زندانی
رئیس جمهوری سریلانکا به وحدت ملی دعوت کرد
توبه تتلو احراز شد
صدا و سیما و این مملکت برای همه مردم است؛ همه!
جزییات عفو و تخفیف مجازات ۱۵۲۶ نفر از محکومان
عارف: خلیج فارس نماد وحدت ملی ایرانیان است
اینفوگرافی: عفوهای رهبر انقلاب
حذف ۴ صفر از پول ملی مسکوت گذاشته شد/مجلس ابهامات شورا را برطرف کند
موافقت رهبر انقلاب با عفو تعدادی از محکومان
خبر جدید از شرط کسر از خدمت مشمولان سربازان غایب
زمان برگزاری انتخابات شوراها تغییر کرد
طحان‌نظیف: ایرادات مصوبه ریزپرنده‌ها اعلام شد
اژه‌ای: از رهبر انقلاب ممنونیم
آزادی مددجویان زن برخوردار از شرایط عفو از زندان
توافق جوبا و مخالفان برای تشکیل دولت وحدت ملی
موافقت رهبر انقلاب با عفو تعدادی از محکومان
موافقت رهبر انقلاب با عفو تعدادی از محکومان
عفو برخی از متهمان گروه انحرافی
برچسب منتخب
# دیدار پزشکیان و ترامپ # خروج از ان پی تی # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
آیا موافق ملاقات ترامپ و پزشکیان هستید؟
الی گشت
فیلم جشن عروسی کامران تفتی و متین ستوده
روی آنتن صداوسیما: ایران موشک قاره پیما تست کرد
آمریکا و اروپا معتقدند ایران یک قدم تا تسلیم شدن فاصله دارد/ مذاکره‌ای در کار نخواهد بود
عراقچی پیشنهاد خوبی به اروپا ارائه داد تعجب می‌کنم رد کردند/ در شرایط وحشتناکی هستیم
تماس مستقیم عراقچی و ویتکاف؛ ایران خواستار مذاکرات فوری شد
کنایه روزنامه‌نگار عرب‌زبان به کشورهای خلیج فارس
بزرگ خاندان هاشمی: برنمی‌گردیم/ نسل جدید، ایران را با افغانستان مقایسه کند/ کسی مانع ویدئو و ماهواره در خانه‌ها نبود!
فعال شدن مکانیسم ماشه بازی خطرناکی را رقم زد/ نشست سازمان ملل فرصتی برای حل مساله است
اسرائیل در همه استان‌ها نیرو داشت اما اقدام نکردند! / بعد از آتش بس یکی از فرماندهان موشک زد!
مصاحبه طوفانی علیرضا دبیر پس از قهرمانی: اینترنشنال کثافت را نبینید
درون ویلای عظیم مالک چای دبش را ببینید
اطلاعیه‌ی مهم شورای عالی امنیت ملی/تعلیق همکاری ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی
قهرمانی زودهنگام کشتی فرنگی ایران پس از ۱۱ سال/ سهرابی برنز گرفت، ساروی سومین طلا را/مهمدی و اسماعیلی در فینال؛ کشتکار در رده‌بندی + فیلم
تفاوت سکه تمام بهار آزادی با سکه امامی چیست؟
پیشینه رقص مازنی رحمان عموزاد روی تشک
ثروت بی‌ارزشی که پیرمرد برای نوه‌هایش گذاشت  (۳۱۹ نظر)
مصاحبه طوفانی علیرضا دبیر پس از قهرمانی: اینترنشنال کثافت را نبینید  (۱۶۳ نظر)
فیلم جشن عروسی کامران تفتی و متین ستوده  (۱۴۳ نظر)
آمریکا و اروپا معتقدند ایران یک قدم تا تسلیم شدن فاصله دارد/ مذاکره‌ای در کار نخواهد بود  (۱۱۰ نظر)
درون ویلای عظیم مالک چای دبش را ببینید  (۷۹ نظر)
غضنفری: دیدار پزشکیان با ترامپ خودکشی سیاسی است / ظریف به مکانیسم ماشه افتخار می‌کند!  (۷۶ نظر)
صداوسیما: 90 درصد مردم بمب اتم می‌خواهند  (۷۶ نظر)
روی آنتن صداوسیما: ایران موشک قاره پیما تست کرد  (۷۱ نظر)
بنزین سوپر هندی در راه ایران/ قیمت نهایی چقدر تمام می شود؟  (۶۹ نظر)
عراقچی پیشنهاد خوبی به اروپا ارائه داد تعجب می‌کنم رد کردند/ در شرایط وحشتناکی هستیم  (۶۱ نظر)
مذاکره مستقیم با امریکا بهترین راهکار است/ «نماینده ویژه» برای مذاکرات هسته‌ای تعیین شود  (۶۱ نظر)
تماس مستقیم عراقچی و ویتکاف؛ ایران خواستار مذاکرات فوری شد  (۵۸ نظر)
بزرگ خاندان هاشمی: برنمی‌گردیم/ نسل جدید، ایران را با افغانستان مقایسه کند/ کسی مانع ویدئو و ماهواره در خانه‌ها نبود!  (۵۶ نظر)
جلسه شورای امنیت درباره «مکانیسم ماشه»؛ بازگشت تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران تا ۹ روز دیگر  (۵۴ نظر)
فعال شدن مکانیسم ماشه بازی خطرناکی را رقم زد/ نشست سازمان ملل فرصتی برای حل مساله است  (۵۱ نظر)
tabnak.ir/005a3D
tabnak.ir/005a3D