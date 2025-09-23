طحان نظیف: عفو معیاری، تدبیری هوشمندانه بود

سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به رویکرد جدید قوه قضاییه و موافقت رهبر انقلاب اسلامی با عفو معیاری محکومان، این رویکرد حقوقی را گامی هوشمندانه برای تحکیم وحدت ملی و افزایش امید اجتماعی توصیف کرد.

به مناسبت هفدهم ربیع‌الاول سالروز میلاد حضرت محمد مصطفی (ص) و حضرت امام صادق (ع) رهبر انقلاب اسلامی با درخواست رئیس قوه قضاییه برای عفو و تخفیف مجازات جمعی از محکومان دادگاه‌ها موافقت کردند.

به گزارش تابناک به نقل از میزان؛ هادی طحان‌نظیف این اقدام را یک رویکرد حقوقی هوشمندانه توصیف کرد و گفت: این رویکرد که بر مبنای ملاک‌ها و معیار‌های مشخص به جای تهیه فهرست اسامی افراد است، گامی مهم در جهت تحقق عدالت کیفری و تقویت سرمایه اجتماعی محسوب می‌شود.

طحان‌نظیف با تأکید بر نقش عفو در تحکیم وحدت ملی افزود: این تصمیم که بر اساس اصول حقوقی و رأفت اسلامی صورت گرفته، نشان‌دهنده تدبیر قوه قضاییه در مدیریت جمعیت کیفری است. اتخاذ این رویکرد، زمینه را برای بازگشت تعداد بیشتری از محکومان به آغوش جامعه و خانواده فراهم کرده و به بازاجتماعی شدن آنان کمک شایانی می‌کند.

سخنگوی شورای نگهبان در ادامه به آثار مثبت این اقدام اشاره کرد و گفت: عفو معیاری نه تنها به کاهش جمعیت زندان‌ها کمک می‌کند، بلکه با ایجاد نشاط اجتماعی و افزایش امید در میان خانواده‌های محکومان، روحیه گذشت و بخشش را در سطح جامعه گسترش می‌دهد و تلفیق اقتدار قانون با رأفت اسلامی را به نمایش می‌گذارد.

طحان‌نظیف در پایان بیان کرد: این نوع عفو، با تعیین ملاک‌های دقیق و شفاف، از یک سو موجب تقویت اصل شفافیت در عدالت کیفری می‌شود و از سوی دیگر، با فراهم کردن امکان بهره‌مندی تعداد بیشتری از افراد از این تسهیلات، به تحقق هدف اصلاح و تربیت مجرمان کمک می‌کند. این تصمیم حقوقی و اجتماعی هوشمندانه، موجب اعتمادسازی عمومی و استحکام پیوند‌های اجتماعی خواهد شد.