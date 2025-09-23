فاطمه مهاجرانی در ابتدای نشست خبری خود با اشاره به سفر رئیس‌جمهوری به نیویورک، اظهار کرد: سخنرانی دکتر پزشکیان در مجمع عمومی سازمان ملل قرار است در روز چهارشنبه (۲ مهر) حدود ساعت ۱۸ به وقت تهران انجام شود.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ فاطمه مهاجرانی سه‌شنبه ۱۸ شهریور ۱۴۰۴ در ابتدای بیست‌وچهارمین نشست خبری _ هفتگی خود با اشاره به دیدار اخیر اعضای دولت با رهبر انقلاب، اظهار کرد: رهبری انقلاب در این دیدار بر تمرکز بر نقاط قوت و نیز بر حفظ انسجام ملی و استفاده از فرصت اجماع‌سازی تاکید کردند.

دولت از فرصت اجماع‌سازی با سایر قوا بهره می‌برد

وی ادامه داد: حضور امروز رئیس‌جمهوری در مجلس نیز یکی از نمونه‌های بهره‌گیری دولت از فرصت اجماع‌سازی با سایر قوا برای بهبود وضعیت معیشت مردم بود.

سخنگوی دولت یادآور شد: در این جلسه که به شکل غیرعلنی برگزار شد، به دنبال این بودیم که باتوجه به اجماع‌سازی خوبی که وجود دارد می‌توانیم مسائل کشور و مردم را با همه تنگناها و تحریم‌هایی که سال‌هاست بر اقتصاد ایران سایه انداخته حل کنیم.

سازمان امور اداری و استخدامی اصلاحات ساختاری بودجه را پیگیری می‌کند

مهاجرانی تاکید کرد: سازمان برنامه و بودجه در مجلس برای این‌که برنامه‌ها را با بودجه کشور متعادل کند تا آنهایی که لازم‌تر است در اولویت قرار گیرد، گزارشی ارائه کرد. نسبت به تشریک مساعی و همکاری دولت و مجلس جهت شناسایی دقیق مشکلات و تدبیر برای حل و رفع آن‌ها، با نمایندگان گفت‌وگو شد. نمایندگان هم در این نشست نظراتی داشتند که دغدغه آنان قابل درک و احترام است.

وی ادامه داد: باتوجه به اینکه رهبری انقلاب هم در دیدار اخیر اعضای هیئت دولت، ما را مکلف به اصلاح ساختاری بودجه و تراز کردن دخل و خرج کشور کردند، یکی از اقدامات در این زمینه اصلاحات ساختاری است که دولت به دنبال آن است. سازمان امور اداری و استخدامی این موضوع را به‌عنوان دستگاه متولی امر پیگیری می‌کند.





چابک‌سازی دولت فربه صبر می‌خواهد

سخنگوی دولت با بیان این‌که «در این زمینه مجلس و دستگاه‌های اجرایی باید صبورانه جلو بروند تا دولت فربه، چابک‌سازی شود»، اظهار کرد: تفویض اختیار به سازمان‌ها و استان‌ها جزو موضوعات جدی است. همچنین روسای جمهور و مجلس هم بر اجماع‌سازی موضوعات اساسی به‌ویژه در معیشت مردم و پایبندی به برنامه و اصلاحات اقتصادی و ساختاری لازم تاکید کردند.

امیدواریم با برگشتن عقلانیت به همه کشورها شاهد صلح و آرامش در تمام دنیا باشیم

مهاجرانی با اشاره به سفر اخیر رئیس‌جمهوری به چین، یادآور شد: این نشست هم برای شرکت در رژه نظامی چین و نیز حضور در نشست اجلاس شانگهای و شانگهای پلاس و دیدارهای دوجانبه انجام شد. امیدواریم با برگشتن عقلانیت به همه کشورها شاهد صلح و آرامش در تمام دنیا باشیم. شانگهای و بریکس در حال رشد هستند و تعداد کشورهای علاقه‌مند به حضور در این دو ائتلاف در حال افزایش است.

ابتکار دولت چهاردهم پیش بردن برنامه هفتم به‌عنوان برنامه اصلی است

وی با اشاره به برگزاری بیستمین جلسه شورای راهبری برنامه هفتم، افزود: اغلب برنامه‌ها کمتر از ۳۰ درصد تحقق تجربه کرده‌اند و ابتکار دولت چهاردهم این است که برنامه را به‌عنوان برنامه اصلی خود پیش می‌برد، شورایی به ریاست معاون اول رئیس‌جمهوری تشکیل داده که اقدامات در این شورا باجدیت در حال پیگیری است.

سخنگوی دولت گفت: در طول سال اول ۱۶۰ آیین‌نامه تحویل دبیرخانه دولت شده که از میان ۱۳۰ آیین‌نامه به تصویب رسیده و مسیر ابلاغ را هم طی می‌کند. اگر آیین‌نامه اجرایی نداشته باشیم نمی‌توانیم احکام برنامه را اجرا کنیم.



جشنواره‌ «تحول در روش آموزش و محیط یادگیری» برگزار می‌شود

مهاجرانی ادامه داد: در حوزه آموزش و پرورش برنامه‌های خوبی باتوجه به تأکید رئیس‌جمهوری بر عدالت آموزشی تصویب شده است. دکتر پزشکیان تاکنون بیش از ۵۰ جلسه با این حوزه برگزار کردند که به ۲ هزار و ۴۰۰ پروژه آموزشی رسیده که در شروع مهرماه افتتاح و جشنواره‌ای هم با نام «تحول در روش آموزش و محیط یادگیری» با تمرکز بر عدالت آموزشی و به‌روزرسانی شیوه‌های تدریس معلمان برگزار می‌شود.

وی با بیان این‌که «دولت پیگیر تبدیل پسماند به سوخت است»، اظهار کرد: امیدواریم با تأیید سازمان استاندارد بتوانیم ۵۰ درصد از پسماند را به کود و سوخت بدل کنیم.

کالابرگ چهارشنبه واریز می‌شود

سخنگوی دولت ادامه داد: همچنین دولت در این مدت ۸۲۰ پروژه راکد را احیا کرده و بیش از ۴ هزار واحد تولیدی را افزایش ظرفیت دهد. کالابرگ هم چهارشنبه واریز می‌شود.

وضعیت مهدیه اسفندیاری در حال پیگیری حقوقی است

مهاجرانی در پاسخ به پرسشی مردمی درباره وضعیت مهدیه اسفندیاری که در فرانسه دستگیر شده است، گفت: سفارت چهار نوبت پیگیری و جلسه با مقامات فرانسوی و یادداشت‌هایی ارسال کردند. مقامات کنسولی تاکنون ۱۳ جلسه داشتند. پیگیری حقوقی در حال انجام و اقدامات در این زمینه در سه بخش حقوقی، سیاسی و رایزنی نهادهای امنیتی قابل اعلام است.

ساعات کار در آغاز مهر به ساعات معمول باز می‌گردد

وی در پاسخ به پرسشی درباره تغییر ساعات اداری با توجه به آغاز سال تحصیلی، اعلام کرد: دولت تصویب کرده ساعات کار تا پایان شهریور به شیوه فعلی باشد و چنانچه مسئله ویژه‌ای پیش نیاید و دولت تصمیم دیگری نگیرد در آغاز مهر به ساعات معمول باز می‌گردیم.

رساندن صدای مردم ایران به دنیا؛ محور سخنرانی پزشکیان در سازمان ملل

سخنگوی دولت در پاسخ به پرسشی درباره سفر رئیس‌جمهوری به نیویورک، یادآور شد: مهمترین موضوعی که در این سفر مطرح است، تاکید بر منافع ملی و رساندن صدای مردم ایران به دنیا به‌ویژه بعد از تجاوز وحشیانه رژیم اسرائیل به ایران است. حتماً این موضوع در حضور و سخنرانی دکتر پزشکیان در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد پررنگ خواهد بود.

مهاجرانی ادامه داد: ملاقات‌ دوجانبه با برخی از سران کشورها در حال برنامه‌ریزی است‌. انتظار می‌رود یکی از موضوعاتی که در سخنان کشورهای اسلامی مطرح شود، نسل‌کشی در غزه باشد. در بریکس هم به این موضوع تاکید داشتند.

وی همچنین یادآور شد: حضور دکتر پزشکیان به همراه یک تیم که حضورشان در این سفر مورد نیاز باشد و با هدف حفظ منافع ملی انجام می‌شود.

.سخنگوی دولت در پاسخ به پرسشی درباره حذف یارانه نان از روزهای نخست جنگ ۱۲ روزه و اینکه مبلغ نان‌های فروخته‌شده پس از حمله سایبری به بانک سپه به حساب نانوایی‌ها واریز نشده است، تصریح کرد: وقتی ما از یک حمله چندجانبه و چندوجهی می‌گفتیم یکی از مواردش همین حمله سایبری به بانک سپه بود که به عمد این بانک را هدف گرفتند که با نانوایی‌ها کار می‌کرد تا مردم را برآشوبند که به لطف خدا، با همبستگی مردم و رهبری‌های مقام معظم رهبری این نقشه نقش برآب شد.

مهاجرانی ادامه داد: نانوایی‌هایی که حساب دیگری چون بانک سپه داشتند از هشت تیر آغاز شد. حدود ۸۰ هزار نانوایی مشکل شان حل شده و ۱۰۰ واحد نانوایی به دلیل اشتراکی بودن حساب همچنان مشکلشان پابرجاست، اما بیش از ۹۹ و نیم درصد از نانوایی‌ها مشکلشان حل شده است.

رئیس‌جمهوری به‌شدت بر موضوع تأمین نان مردم تاکید دارد

وی یادآور شد: رئیس‌جمهوری به‌شدت بر موضوع تأمین نان مردم تاکید دارد، این موضوع را دنبال می‌کند که به‌جای افزایش قیمت، یارانه بخشی از هزینه تمام‌شده نان را دولت پرداخت کند تا مردم دچار مشکل نشوند.

سخنگوی دولت در پاسخ به پرسشی درباره شیوه دهک‌بندی افراد، گفت: دولت بر همه امور به شفافیت تاکید دارد. سالی دوبار وزارت کار دهک‌بندی و حتی صدک‌بندی را به‌روز می‌کند. طبق آمار سازمان برنامه و بودجه، ۱۸۰ هزار خانوار از دهک ۱۰ خارج شدند و ۱ میلیون و ۴۶۰ هزار به دهک ۱۰ وارد شدند. عملیات به‌روزآوری دهک‌ها در حال انجام است. در عین‌حال اعتراضات هم از سامانه رفاهی قابل پیگیری است.

مهاجرانی در پاسخ به پرسشی درباره واکنش دولت به برخی مخالفت‌ها با دولت در مجلس و صداوسیما، گفت: با توجه به بیانات رهبری انقلاب در روز یکشنبه، خط کار مشخص است و هرکسی که می‌خواهد در خط مقام معظم رهبری حرکت کند باید بیانات ایشان را اجرا کند. هرکسی آگاهانه یا ناآگاهانه تفرقه و شکاف ایجاد می‌کند، آب در آسیاب کسانی می‌ریزد که نباید.

وی در پاسخ به پرسشی درباره اقدامات دولت برای تأمین گاز در فصول سرد سال، گفت: دولت تدابیر مفصلی دنبال کرده و ستادی که در وزارت کشور تشکیل شده کار را باجدیت پیش می‌برد. نکته مهم این است که افزایش تولید را می‌توان تا حدود و سقف مشخصی پیش برد اما مصرف را هم باید کنترل کرد.

با وفاق به دنبال سهم دادن به افراد نیستیم

سخنگوی دولت در پاسخ به پرسشی درباره واکنش دولت به برخی مخالفت‌ها با حضور افرادی در دولت و برکناری حسین علایی، حجت میرزایی و نادره رضایی، تصریح کرد: وفاقی که دولت کار خود را با آن شروع کرده این است که به دنبال سهم دادن به افراد نیستیم بلکه با وفاق به دنبال حل مسائل انباشته در جامعه هستیم. همه مواردی که مثل موضوعات معیشتی، ناترازی‌ سوخت و نظایر آن مطرح است ناشی از حل نشدن مسائل است. راهبرد برای حل این موارد وفاق و اجماع‌سازی است که رهبری انقلاب هم بر آن تاکید کردند.

دولت از ظرفیت افراد توانمند فارغ از گروه و حزب، استفاده می‌کند

مهاجرانی ادامه داد: دولت علاقمند است از ظرفیت انسان‌های توانمند فارغ از اینکه در چه گروه و حزب و جناحی هستند استفاده کند تا به حل مسائل و رفع مشکلات مردم کمک کند. دولت به دنبال حل کردن مسائل مردم است تا در نهایت احساس گره‌گشایی از کار مردم را به آنان منتقل کند، نه چیز دیگری.

وی در پاسخ به پرسشی درباره صف وام‌های ازدواج، یادآور شد: طبق آمار بانک مرکزی تاکنون ۲۲۹ هزار فقره به مبلغ ۷۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات ازدواج پرداخت شده و ۱۹۷ هزار فقره به مبلغ ۱۷ هزار میلیارد تومان وام فرزندآوری پرداخت شده است. بانک مرکزی برای سال ۱۴۰۴ مبلغ ۲۰۰ هزار میلیارد تومان برای وام ازدواج پیش‌بینی کرده که انجام خواهد شد. برای وام ازدواج راهبردهایی مثل استفاده از محصولات شرکت‌های ایرانی جهت کاهش صف نیز در حال بررسی است.

سخنگوی دولت در پاسخ به پرسشی درباره مجوز کاشت خشخاش، اظهار کرد: کاشت خشخاش باتوجه به نیازهای دارویی و دسته ضددردها ریشه در پیش از انقلاب دارد که بعد از انقلاب از این امر استعفا داد و به سمت واردات حرکت کرد. با توجه به تغییرات سیاسی در افغانستان منابع ما به‌سرعت رو به‌ کاهش گذاشت.

جمع‌بندی بر تولید داخلی خشخاش قرار گرفت

مهاجرانی تاکید کرد: راهی که وجود داشت یا واردات یا تامین داخلی بود که باتوجه به اینکه امکان کاشت آن وجود دارد و اینکه واردات آن ممکن است باتوجه به تحریم‌ها و برخی سایه‌های سیاسی در این زمینه ما را دچار ناپایداری کند، جمع‌بندی بر تولید داخلی قرار گرفت که با سازوکار نظارتی انجام می‌شود.

وی در پاسخ به پرسشی درباره اقدامات دولت برای پیگیری مطالبات تشکل‌های سیاسی در دیدار با وزیر کشور جهت آزادی زندانیان سیاسی که در جنگ ۱۲ روزه نیز از مدافع ایران بودند، اظهار کرد: دولت پیگیر مطالبات گروه‌های سیاسی است، اما روند تدریجی است در عین‌حال پیگیری‌ها با نهاد مرتبط ادامه دارد.

دولت از ظرفیت‌های بالای نادره رضایی در جاهای دیگر استفاده می‌کند

سخنگوی دولت در پاسخ به پرسشی درباره واکنش‌ها به برکناری نادره رضایی، گفت: تلاش‌های او شبانه‌روزی بود و دستاوردها و اقدامات قابل‌توجهی در مدتی کوتاه به دست آورد و از افراد پراثر بود. یکی از اختیارات وزرا عزل و نصب مدیران است که به اختیار وزیر مرتبط احترام گذاشته می‌شود. مطمئن هستیم دولت با تدبیر شایسته از ظرفیت‌های بالای او در جاهای دیگر دولت استفاده شود که بسیار خوش‌فکر و پرکار است.