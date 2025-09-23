قیمت انواع خودرو در بازار امروز یکم مهرماه+جدول

کارشناسان معتقدند بخش قابل توجهی از رشد اخیر قیمت‌ها نه ناشی از عوامل بنیادی بازار، بلکه حاصل اثرگذاری متغیرهای بیرونی و فضای پرریسک سیاسی بوده است. تحلیلگران هشدار می‌دهند در صورت افزایش تنش‌های سیاسی، خودرو بیش از پیش توجه سفته‌بازان را به خود جلب خواهد کرد.

قیمت خودرو امروز 1 مهر 1404 در شرایطی اعلام شد که با افزایش نگرانی‌ها نسبت به تحولات سیاسی و احتمال تشدید فشارهای خارجی، بازار خودرو طی روزهای اخیر واکنش‌هایی هیجانی از خود نشان داده است.

برآورد فعالان بازار خودرو حاکی از آن است که روند صعودی قیمت‌ها در کوتاه‌مدت ادامه خواهد داشت، هر چند شدت این افزایش می‌تواند با توجه به تحولات نرخ ارز و وضعیت فضای سیاسی کشور با تغییراتی همراه شود.

قیمت خودروهای داخلی

ساینا اتوماتیک سردمدار تغییرات قیمتی میان محصولات داخلی بود. بر این اساس، این سدان داخلی رشد 22 میلیون تومانی را تجربه کرد تا امروز با نرخ 720 میلیون تومان معامله شود. سورن پلاس (XU7P) در رتبه دوم تغییرات قیمتی ایستاد و 20 میلیون تومان گران شد تا با نرخ 790 میلیون تومان خرید و فروش شود.

سایر محصولات ایران خودرو مانند ری‌را، تارا اتوماتیک V4 و پژو 207 دنده‌ای پانوراما، به ترتیب 12 میلیون تومان، 9 میلیون تومان و پنج میلیون تومان گران شدند. همچنین میان محصولات سایپا، شاهین GL رشد پنج میلیون تومانی و کوییک GX افزایش قیمت چهار میلیون تومانی را تجربه کردند. قیمت محصولات مذکور در جدول زیر قابل مشاهده است.

قیمت خودروهای مونتاژی

محصولات مدیران خودرو بیشترین تغییرات قیمتی میان خودروهای مونتاژی را به ثبت رساندند. در حالی که روند قیمتی محصولات این شرکت صعودی گزارش می‌شود، تنها تیگو 8 پرومکس افت قیمت 35 میلیون تومانی را تجربه کرده است تا امروز با نرخ سه میلیارد و 720 میلیون تومان در بنگاه‌های معاملاتی عرضه شود. سایر محصولات این شرکت مونتاژی مانند آریزو 6 و اکستریم SX، هر کدام 80 میلیون تومان گران‌تر از روز گذشته معامله می‌شوند.

قیمت اکثر محصولات کرمان موتور نسبت به روز گذشته ثابت مانده است. در این میان، تنها کی‌ام‌سی J7 تغییراتی را نسبت به روز گذشته تجربه کرده است. بر همین مبنا، این سدان چینی امروز 20 میلیون تومان گران‌تر از روز پیشین و با نرخ دو میلیارد و 175 میلیون تومان مورد مبادله قرار می‌گیرد.

میان محصولات سایر شرکت‌ها، هایما و لوکانو تغییرات چشم‌گیری را تجربه کرده‌اند. از این رو، هایما 8S با رشد 90 میلیون تومانی، امروز با نرخ دو میلیارد و 390 میلیون تومان در معاملات حاضر شده است. همچنین، لوکانو L8 با رشد 30 میلیون تومانی نسبت به روز گذشته معامله می‌شود. نرخ معاملاتی این سدان چینی چهار میلیارد و 300 میلیون تومان گزارش می‌شود.

