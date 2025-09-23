با ۲ هواپیما ایرلاین تاسیس کنید!

سازمان هواپیمایی کشوری با بازنگری در مقررات، شرط حداقل پنج فروند هواپیما برای دریافت مجوز ایرلاین را به دو فروند کاهش داده است؛ اقدامی که کارشناسان آن را گامی در جهت جذب سرمایهگذاران کوچکتر و افزایش رقابت در بازار هوایی کشور میدانند.
به گزارش تابناک به نقل از اقتصادآنلاین، به گفته معاون استاندارد پرواز سازمان هواپیمایی کشوری مجید اخلاقی، تا پیش از این، الزام به داشتن ناوگان بزرگ، مانعی جدی برای ورود فعالان جدید به عرصه پرواز بود.
بسیاری از سرمایهگذاران خصوصی با وجود علاقه و توان نسبی، توانایی تأمین پنج هواپیمای عملیاتی را نداشتند و از همین رو، صنعت هوایی کشور در انحصار تعداد محدودی شرکت باقی مانده بود.
با تغییر این قانون، مسیر برای ایجاد ایرلاینهای کوچک، اما تخصصی هموارتر شده و انتظار میرود طی سالهای آینده شاهد تنوع بیشتر در بازار پروازهای داخلی و منطقهای باشیم.
کارشناسان حوزه حملونقل هوایی معتقدند کاهش این الزام، علاوه بر افزایش تعداد بازیگران در بازار، میتواند به بهبود کیفیت خدمات نیز منجر شود.
رقابت میان ایرلاینهای جدید و شرکتهای باسابقه، مشتریان را در موقعیت انتخاب بهتر قرار میدهد و همین امر میتواند به ارتقای سطح خدمات، از قیمتگذاری گرفته تا رفاه مسافران، بینجامد.
از سوی دیگر، تحریمهای خارجی و محدودیتهای مرتبط با تأمین هواپیما همواره یکی از موانع بزرگ برای توسعه این صنعت بوده است.
با این حال، مقامات سازمان هواپیمایی تأکید دارند که طی سالهای اخیر مسیرهای جایگزین برای ورود ناوگان جدید شناسایی شده و امکان تأمین هواپیما همچنان وجود دارد.
هرچند فشارهای بیرونی ادامه دارد، اما تجربه نشان داده که بخش هوایی کشور توانسته است با استفاده از روشهای متنوع، نیازهای خود را تا حدی تأمین کند.
سیاست جدید سازمان هواپیمایی، در واقع تلاشی است برای متعادلسازی میان چالشهای موجود و فرصتهای پیشرو. اگرچه ورود شرکتهای کوچکتر لزوماً به معنای حل همه مشکلات صنعت نیست، اما میتواند فضای تازهای برای سرمایهگذاریهای نو و جذب منابع مالی جدید ایجاد کند.
به گفته مهدی باقری، کارشناس حملونقل و ترانزیت، این تصمیم علاوه بر رونق اقتصادی، میتواند به اشتغالزایی، توسعه شبکه پروازی در شهرهای کمتر برخوردار و افزایش دسترسی مردم به حملونقل هوایی کمک کند.
این کارشناس عنوان کرد که حملونقل هوایی نسبت به سایر شیوههای حملونقل، ساختار بروزی دارد و رقابت بازیگران صنعت هوانوردی، به ارتقای جایگاه هوایی در منطقه و اوراسیا کمک خواهد کرد.
با کاهش الزام اولیه از پنج به دو فروند هواپیما، صنعت هوایی ایران در آستانه فصل تازهای قرار گرفته است؛ فصلی که میتواند رقابت، نوآوری و کیفیت خدمات را در بازار پروازهای داخلی و بینالمللی ارتقا دهد.
