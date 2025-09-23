به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، مسعود پزشکیان صبح سه شنبه اول مهر ۱۴۰۴ با حضور در مدرسه دخترانه ایثار تهران در جمع دانش‌آموزان این مدرسه سخنرانی کرد و گفت: چند توصیه به شما دارم. باید بدانید همه طلا هستید. این را یادتان نرود. معلمان عزیزتان نیز وظیفه دارند این طلای شما را استخراج کنند. شما باید علم و عمل و مهارت را بیاموزید تا با علم و مهارت مشکلات مردم و کشور و آب و خاک‌مان حل شود. ما در دولت تمام تلاش‌مان می‌کنیم و همه بسترها را برای شما فراهم می‌کنیم تا شما خودتان را به آنجا برسانید.

وی ادامه داد: شماهر لحظه می‌توانید کار، رفتار و عملکرد خوب بیاموزید. امیدوارم شما بتوانید توانمندی‌هایی که خدا در وجود تک تک شما گذاشته را نقد کنید. انسان از طلا ارزشمندتر است. پزشکان و سازندگان هواپیما انسان‌هایی هستند که ارزش بیشتری از طلا دارند، ولی باید زحمت کشید. در عین بازی‌گوشی باید تلاش کنید البته وظیفه معلمان خیلی سنگین است تا مهارت و علم را در شما نهادینه کند. ما هم در دولت در این زمینه تلاش می‌کنیم.

رییس‌جمهور در پایان تاکید کرد که امیدوارم خدا شما را برای سربلندی ایران حفظ کند.

مسعود پزشکیان پس از این سخنان کوتاه در مدرسه دخترانه ایثار تهران با نواختن زنگ مدرسه آغاز سال تحصیلی را رسما اعلام کرد.