ساعت سخنرانی پزشکیان در سازمان ملل مشخص شد

مسعود پزشکیان ساعت ۱۸ روز چهارشنبه در سازمان ملل سخنرانی می کند.
ساعت سخنرانی پزشکیان در سازمان ملل مشخص شد

به گزارش تابناک به نقل از باشگاه خبرنگاران؛ مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور کشورمان امروز تهران را به مقصد نیویورک برای حضور در هشتادمین نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد ترک می‌کند.

رئیس‌جمهور کشورمان قرار است در روز چهارشنبه (۲ مهر) حدود ساعت ۱۸ به وقت تهران در مجمع عمومی سازمان ملل به سخنرانی بپردازد.

محسن حاجی‌میرزایی به‌عنوان رئیس دفتر رئیس‌جمهور، سید مهدی طباطبایی به‌عنوان معاون اطلاع‌رسانی و مهدی سنایی به‌عنوان مشاور سیاسی رئیس‌جمهور و سید عباس موسوی معاون تشریفات نهاد ریاست‌جمهوری، پزشکیان را در سفر به نیویورک همراهی خواهند کرد. 

خانواده ریس جمهور را از قلم انداختید؟؟
